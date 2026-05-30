ONLINE: PSG - Arsenal 0:1, sražený odkop a Havertz po úniku otevírá skóre

  18:09
Jeden usiluje o obhajobu, druhý o premiérovou evropskou trofej v tomto století. Ve finále fotbalové Ligy mistrů v Budapešti stojí úřadující šampioni z Paris St. Germain proti londýnskému Arsenalu. Ten od 6. minuty vede po gólu Havertze 1:0. Zbytek zápasu sledujte v podrobné online reportáži.
Kai Havertz z Arsenalu se raduje ze svého gólu ve finále Ligy mistrů.

Kai Havertz z Arsenalu se raduje ze svého gólu ve finále Ligy mistrů. | foto: Reuters

Rozcvička fotbalistů PSG před finále Ligy mistrů proti Arsenalu.
Fanoušci PSG před finále Ligy mistrů proti Arsenalu.
Fanoušci Arsenalu před finále Ligy mistrů proti PSG.
Záložník Arsenalu Martin Ödegaard během rozcvičky před finále Ligy mistrů proti...
Pařížané před rokem deklasovali Inter Milán 5:0 a dočkali se v milionářské soutěži premiérového triumfu, který teď mohou obhájit – to se v moderní éře soutěže zatím povedlo pouze Realu Madrid.

Na cestě do finále PSG vyřadil Monako, Chelsea, Liverpool a Bayern. I když uspěje, na rozdíl od předchozí sezony neoslaví treble – letos sice získal titul, ale v domácím poháru vypadl překvapivě už v osmifinále.

Arsenal z evropských trofejí dosud vyhrál pouze dnes už neexistující Pohár vítězů pohárů v roce 1994 – zajímavostí je, že v semifinále tehdy prošel právě přes PSG.

Zápas v Budapešti je soubojem mistrů svých zemí, jelikož Arsenal se po dvaadvaceti letech dočkal titulu v Premier League a rád by sezonu zakončil dalším úspěchem. Ve finále Ligy mistrů je poprvé od roku 2006, kdy v Paříži podlehl v dlouhém oslabení Barceloně 1:2.

V základní části si počítal suverénně, když vyhrál všech osm utkání a měl nejlepší útok i obranu. Na jaře pak postupně přešel přes Leverkusen, Sporting a Atlético Madrid.

Mimochodem, pokud Arsenal uspěje, bude to znamenat, že všechny tři evropské pohárové soutěže letos ovládne anglický tým – v Evropské lize minulý týden slavila Aston Villa, v té Konferenční ve středu pro změnu Crystal Palace.

Arsenal s PSG na sebe naposledy narazily loni v semifinále, kde francouzský tým zvítězil 1:0 a 2:1. Kdo uspěje tentokrát?

Liga mistrů
Finále 30. 5. 2026 18:00
zápas probíhá
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Arsenal Arsenal 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
6. Havertz
Sestavy:
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaracchelia.
Sestavy:
Raya – Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Ødegaard (C), Trossard – Havertz.
Náhradníci:
Chevalier, Marin – Beraldo, Barcola, P. Fernández, L. Hernández, I Kang-in, Mayulu, Mbaye, G. Ramos, Zabarnyj, Zaïre-Emery.
Náhradníci:
Arrizabalaga – Calafiori, Dowman, Eze, G. Jesus, Gyökeres, Madueke, Martinelli, Merino, Nørgaard, Timber, Zubimendi.

Rozhodčí: Siebert (GER) – Seidel (GER), Foltyn (GER)

