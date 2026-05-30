ONLINE: PSG - Arsenal 0:1, sražený odkop a Havertz po úniku otevírá skóre

Pařížané před rokem deklasovali Inter Milán 5:0 a dočkali se v milionářské soutěži premiérového triumfu, který teď mohou obhájit – to se v moderní éře soutěže zatím povedlo pouze Realu Madrid.
Na cestě do finále PSG vyřadil Monako, Chelsea, Liverpool a Bayern. I když uspěje, na rozdíl od předchozí sezony neoslaví treble – letos sice získal titul, ale v domácím poháru vypadl překvapivě už v osmifinále.
Arsenal z evropských trofejí dosud vyhrál pouze dnes už neexistující Pohár vítězů pohárů v roce 1994 – zajímavostí je, že v semifinále tehdy prošel právě přes PSG.
Zápas v Budapešti je soubojem mistrů svých zemí, jelikož Arsenal se po dvaadvaceti letech dočkal titulu v Premier League a rád by sezonu zakončil dalším úspěchem. Ve finále Ligy mistrů je poprvé od roku 2006, kdy v Paříži podlehl v dlouhém oslabení Barceloně 1:2.
V základní části si počítal suverénně, když vyhrál všech osm utkání a měl nejlepší útok i obranu. Na jaře pak postupně přešel přes Leverkusen, Sporting a Atlético Madrid.
Mimochodem, pokud Arsenal uspěje, bude to znamenat, že všechny tři evropské pohárové soutěže letos ovládne anglický tým – v Evropské lize minulý týden slavila Aston Villa, v té Konferenční ve středu pro změnu Crystal Palace.
Arsenal s PSG na sebe naposledy narazily loni v semifinále, kde francouzský tým zvítězil 1:0 a 2:1. Kdo uspěje tentokrát?
6. Havertz
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaracchelia.
Raya – Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Ødegaard (C), Trossard – Havertz.
Chevalier, Marin – Beraldo, Barcola, P. Fernández, L. Hernández, I Kang-in, Mayulu, Mbaye, G. Ramos, Zabarnyj, Zaïre-Emery.
Arrizabalaga – Calafiori, Dowman, Eze, G. Jesus, Gyökeres, Madueke, Martinelli, Merino, Nørgaard, Timber, Zubimendi.
Rozhodčí: Siebert (GER) – Seidel (GER), Foltyn (GER)Přejít na online reportáž