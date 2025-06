V roce 2023 sehrál Inter s Manchesterem City vyrovnaný zápas a o výhře anglického celku rozhodl jedinou brankou zápasu záložník Rodri.

V mnichovské Allianz Areně se naopak zrodil až nečekaný debakl. Ale rozhodně ne nezasloužený.

„Jsme zklamaní, ale ta cesta až sem byla skvělá. Jen to finále z naší strany nebylo povedené, nebyli jsme dostatečně dobří,“ hlesl Inzaghi. „Tým jsem nepoznával, to nebyl můj Inter a hráči to vědí.“

Jeho svěřenci už v úvodu nezachytili tempo zápasu.

Byli pasivní, nedokázali udržet balon nebo založit kloudnou akci a nedařilo se jim ani zastavovat ty soupeřovy. Když po 20 minutách prohrávali už 0:2, málokdo věřil, že by mohli s tímhle výkonem skóre otočit.

„Musíme se z toho poučit a příští sezonu být ještě lepší. Bolí to stejně jako finále v Istanbulu před dvěma roky, ale tento zápas byl úplně jiný. Paříž byla pořád na balonu,“ hodnotil Inzaghi, jenž se je marně snažil svým typickým způsobem zpoza postranní čáry vyhecovat.

Když v semifinále Inter narazil na Barcelonu a inkasoval od ní v obou utkáních tři branky, nejspíš si říkal, že tu nejtěžší zkoušku má za sebou. Jenže PSG, který ve finále táhl zejména talentovaný Doué, disponuje podobnou útočnou silou, a navíc je mnohem jistější v defenzivě.

Výsledkem byla naprostá bezradnost italského celku, který po pauze inkasoval ještě třikrát. „Nedařilo se nám nic, co jsme si nachystali,“ kroutil hlavou útočník Martínez.

Kouč Interu Milán Simone Inzaghi gratuluje Luisi Enriquemu z PSG po finále Ligy mistrů. Hakan Calhanoglu z Interu Milán smutní po porážce v ve finále Lgy mistrů proti PSG

„Jsme zklamaní, porážka ve finále v podstatě ruší všechno, co se nám doteď povedlo, jelikož historie si pamatuje jenom vítěze trofejí. Ale jsem hrdý, že jsem součástí tohohle týmu a nezbývá mi než soupeři pogratulovat, byl ve všem lepší,“ uznal záložník Barella.

Pařížané triumfovali v Lize mistrů vůbec poprvé. Inter už podobný pocit zažil třikrát, ale pouze jednou v moderní éře. V roce 2010 uspěl pod vedením Josého Mourinha, což už je pořádná doba.

Teď měl po dvou letech další příležitost, kterou však opět nevyužil, takže tuhle sezonu zakončí bez trofeje. V domácí soutěži totiž pro změnu nezvládl přetahovanou o první místo s Neapolí.

„Hráčům jsem poděkoval, jelikož jsem na ně hrdý i když jsme nevyhráli žádnou trofej. Tahle porážka nás může posílit, stejně jako ta před dvěma lety, po níž jsme vyhráli ligu,“ prohlásil Inzaghi.

Je však otázkou, zda příští rok nebude trénovat jinde.

Několik dnů před finále se totiž objevily spekulace, že o něj stojí saúdskoarabský al-Hilál. Italská média však vzápětí přispěchala s informací, že Inzaghi štědrou nabídku přijmout nechce a plánuje prodloužit stávají kontrakt. Jeho odpověď, zda bude na lavičce Interu i na blížícím se mistrovství světa klubů, nicméně fanoušky moc neuklidnila.

„Nevím, jak na to zareagovat. Přišel jsem na rozhovor ze slušnosti, abych okomentoval bolestivou porážku. Teď není správná chvíle mluvit o budoucnosti,“ mlžil.

Je mu devětačtyřicet a s Interem nebo předtím s Laziem už sesbíral pěknou řádku trofejí. V očích veřejnosti je však nadále tak trochu nedoceněný. Triumf v Champions League to mohl (a v budoucnu stále může) změnit.

Zůstane a zkusí to znovu, nebo se vydá za penězi do arabského světa?