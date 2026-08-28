Slavia má podle modelů jeden z nejtěžších losů. Sadílek: Čeká nás neskutečná kvalita

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  7:19aktualizováno  7:19
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David Villa při losu Ligy mistrů.

David Villa při losu Ligy mistrů. | foto: Reuters

Los čtvrtého koše Ligy mistrů.
Los Ligy mistrů.
David Villa při losu Ligy mistrů.
David Villa při losu Ligy mistrů.
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Datový model, který zveřejnil na sociálních sítích účet Football Rankings, označil los slávistických fotbalistů v Lize mistrů za vůbec nejtěžší v celé soutěži. Jiné predikce jsou mírnější, přesto je jasné, že českého mistra nečeká snadná pouť nejslavnější klubovou soutěží planety.

„Po minulé sezoně musíme být zkušenější,“ zdůraznil záložník Michal Sadílek v rozhovoru pro klubový web.

Naposledy Slavia získala tři body za tři remízy. Tentokrát si zopakuje domácí souboj s Arsenalem, jinak jí automaticky řízený počítačový los přisoudil sedm odlišných soupeřů.

Doma si zahraje ještě s anglickou Aston Villou, španělským Villarrealem a francouzským Lens. Venku ji čeká německé monstrum Bayern Mnichov, portugalské FC Porto, turecké Fenerbahce a ázerbájdžánský Sabah Baku.

Podle uskupení Football Meets Data je slávistický los devátý nejtěžší, co se síly protivníků týče ve srovnání se samotnou Slavií. Je na tom lépe, než Sabah, Manchester City či Lens.

„Soupeři mají tak neskutečnou kvalitu, že si tady už člověk nemůže vybírat. Jen čeká, co přijde do našeho osudí,“ kývl Sadílek.

Anglický mistr, německý mistr, portugalský mistr, vítěz Evropské ligy, třetí tým španělské ligy, druhý tým francouzské ligy, druhý tým turecké ligy a ázerbájdžánský mistr.

Soupeři Slavie v Lize mistrů

1. koš: Arsenal (doma), Bayern Mnichov (venku)

2. koš: Aston Villa (doma), Porto (venku)

3. koš: Villarreal (doma), Fenerbahce (venku)

4. koš: Lens (doma), Sabah Baku (venku)

Slušná společnost.

„Ty největší sny mi jako vždycky nevyšly - Liverpool, Manchester United, Neapol, Real Madrid,“ mrzelo trenéra Jindřicha Trpišovského.

„S Liverpoolem se to už nikdy nestane, protože je to podeváté za sebou, co byl v našem osudí. Z prvního koše zbývaly tři týmy i s ním, z nichž dva jsme dostali, a zase to nevyšlo. Říkal jsem, že teď už to nemá kam utéct, a zase to uteklo. Ještě Manchester City, jeden zápas v Anglii jsme chtěli a ten není. Měl jsem velká přání, která nevyšla, ale skupina je samozřejmě skvělá,“ dodal kouč, který se nejvíc těší na trenéry Unaie Emeryho z Aston Villy a Vincenta Kompanyho z Bayernu.

Přesné termíny zápasů zveřejní Liga mistrů až během soboty. První hrací blok připadá na první zářijový týden, kdy má pohárová soutěž číslo jedna takzvaný exkluzivní týden. Hraje se v úterý, ve středu i ve čtvrtek.

Los Ligy mistrů.

Pojede Slavia jako první třeba na dalekou pouť do Baku?

„Čekal jsem, že to tak bude. Ne že by padaly vtipy, ale během losu kluci říkali, že to určitě budeme my. A nakonec to tak dopadlo. Čeká nás dlouhá cesta, musíme se na to připravit a odvést odtamtud tři body,“ řekl Sadílek.

Na ty Slavia v milionářské soutěži stále čeká od roku 2007.

Povede se jí sérii konečně prolomit proti těmto soupeřům?

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Slavia má podle modelů jeden z nejtěžších losů. Sadílek: Čeká nás neskutečná kvalita

David Villa při losu Ligy mistrů.

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