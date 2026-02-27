Los Ligy mistrů: Další souboj Realu se City, Schick narazí na Arsenal

První zápasy se odehrají 10. a 11. března, odvety o týden později. Finále se bude hrát 30. května v Budapešti.
Jediný český zástupce v soutěži Slavia nepostoupila z ligové fáze. Ze společné tabulky 36 týmů prošlo dál 24 mužstev, osm nejlepších se kvalifikovalo přímo do osmifinále.
Bez ztráty bodu odehrál všech osm kol Arsenal, za ním se umístily Bayern Mnichov, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabon a Manchester City. Šestnáct dalších týmů se utkalo v úvodním kole vyřazovací části.
Český reprezentant Schick byl jediným střelcem dvojzápasu úvodního kola vyřazovací fáze s Olympiakosem. Dvěma góly v prvním utkání v Pireu zajistili Bayeru výhru 2:0, odveta skončila bez branek. Leverkusen je v německé lize šestý a jednou ze dvou variant před dnešním losem pro něj byl i duel s lídrem domácí soutěže Bayernem Mnichov, za nímž zaostává o 21 bodů.
Nakonec si ale Schick zahraje proti vedoucímu týmu anglické ligy Arsenalu a Bayernu připadla Atalanta Bergamo. Obhájce trofeje PSG bude hrát s Chelsea a vyhnul se Barceloně. Vedoucí celek španělské ligy změří síly s Newcastlem.
Los proti sobě opět svedl Real Madrid s Manchesterem City. Jako by se oba giganti přitahovali, utkají se v play off popáté v řadě, pošesté od ročníku 2019/2020 a posedmé za posledních deset sezon. Narazili na sebe už v ligové fázi, tým City v prosinci na stadionu soupeře zvítězil 2:1.
Třikrát platilo, že klub, který z této dvojice ve vyřazovací fázi postoupil, pak celou Ligu mistrů ovládl. Real získal 14. a 15. titul v letech 2022 a 2024, Manchester City svůj první v roce 2023.
V Nyonu se v této sezoně Ligy mistrů losovalo naposledy. Vyřazovací část teď poběží až do finále podle předem stanoveného „pavouka“.
Los osmifinále Ligy mistrů
Zapsán podle dvou polovin pavouka
Paris St. Germain (Francie) - Chelsea (Anglie)
Galatasaray (Turecko) - Liverpool (Anglie)
/
Real Madrid (Španělsko) - Manchester City (Anglie)
Atalanta Bergamo (Itálie) - Bayern Mnichov (Německo)
------------------------------------------------------------
Newcastle (Anglie) - Barcelona (Španělsko)
Atlético Madrid (Španělsko) - Tottenham (Anglie)
/
Bodö/Glimt (Norsko) - Sporting Lisabon (Portugalsko)
Leverkusen (Německo) - Arsenal (Anglie)
Pozn.: Vítězové dvojic zapsaných přímo pod sebou se střetnou ve čtvrtfinále, postupující z nich se v semifinále střetnou s týmy oddělenými lomítky. Týmy oddělené přerušovaně se potkají nejdříve ve finále.