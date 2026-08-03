Pokud vyřadí Lyon, Sparta v boji o Ligu mistrů potká Fenerbahce, či Sturm Graz

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  13:07aktualizováno  13:07
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Sparťanští fotbalisté oslavují premiérovou trefu Jonatana Brunese proti Zlínu. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Sparťanští fotbalisté znají všechny překážky, které jim stojí v cestě do Ligy mistrů. Pokud v 3. předkole vyřadí vysoce favorizovaný Olympique Lyon, v závěrečné fázi kvalifikace narazí na lepšího ze souboje Fenerbahce Istanbul - Sturm Graz. Rozhodl o tom pondělní los v Nyonu, sídle Evropské fotbalové unie (UEFA).

Dopředu bylo jasné, že Sparta bude díky dvojici s Lyonem v závěrečném předkole nasazená.

A tak v nemistrovské části kvalifikace měla už jen dvě možnosti.

Buď vítěze dvojice Olympiacos Pireus – Nijmegen, nebo lepšího ze souboje Fenerbahce – Sturm Graz. Potkala ji těžší varianta. První zápas by sparťané odehráli na hřišti soupeře.

Už los třetího předkola se se Spartou nemazlil, Lyon je nejvýše postaveným klubem v celé kvalifikaci Champions League.

Pokud by sparťané s Lyonem vypadli, už žádné další předkolo hrát nebudou a a rovnou se přesunou do základní fáze Evropské ligy.

Los závěrečného předkola Ligy mistrů

18. a 19. srpna, odvety 25. a 26. srpna

nemistrovská část kvalifikace
Fenerbahce/Sturm Graz vs Sparta/Lyon
Olympiacos/Nijmegen vs Royal Union Saint Gilloise/Bodö/Glimt

mistrovská část kvalifikace
Levski Sofie/Kajrat Almaty – AEK Atény
Dinamo Záhřeb/Kauno Žalgiris – Viking Stavanger
Beer Ševa/Crvena zvezda Bělehrad – Aarhus/Sabah
Celtic – LASK Linec
Mjällby/Slovan Bratislava – Ararat Amernia/Celje

To samé platí, pokud by neuspěli až v závěrečném předkole. Pro účast v Lize mistrů tedy musejí dvakrát postoupit.

Fenerbahce je tureckým vicemistrem, v uplynulé sezoně za obhájcem titulu a největším rivalem Galatasarayem zaostalo jen o tři body.

Tureckým šampionem byl klub naposled v roce 2014, což byl jeho celkově osmadvacátý ligový titul. Je tak historicky nejúspěšnějším tamním celkem a jeho fanoušci by vám jistě řekli i nejpopulárnějším v celém Turecku.

Galatasaray vyhrál ligu letos pošestadvacáté, počtvrté za sebou a posedmé od posledního triumfu Fenerbahce.

Jako jediný z velké istanbulské trojky, k níž patří ještě Besiktas, je Fenerbahce klubem z asijské části megapole. Stadion Sükrüho Sarocugla pro necelých padesát tisíc diváků se nachází ve známé a rušné čtvrti Kadiköy.

Ve svém kádru má několik známých hvězdných hráčů, kteří působili v elitních západoevropských soutěžích, ale jejich sláva už pohasla.

V bráně je Ederson Moraes, dlouholetá jednička Manchesteru City, kde působil i nizozemský stoper Aké. Kapitánem je slovenský obránce Milan Škriniar, jenž hrával za Inter Milán či Paris St. Germain.

V Arsenalu nastupoval francouzský záložník Matttéo Guendouzi, v Realu Madrid zase působil španělský útočník Marco Asencio.

Letní posilou je Vedat Muriqi, jenž se v uplynulé sezoně v dresu Mallorky stal s třiadvaceti góly druhým nejlepším střelcem La Ligy.

V Barceloně byl portugalský bek Nelson Semedo, jenž se do Fenerbahce vydal z Wolverhamptonu.

A nováčkem je také francouzský veterán N’Golo Kanté, někdejší opora Chelsea, která poslední tři roky působila v Saúdské Arábii.

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