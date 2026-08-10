Sparta letí do Lyonu hájit náskok. Chybí kapitán i brankář Vindahl, jenž řeší odchod

Přitom vystoupení s Lyonem (2:1) se v očích mnohých lesklo jako náznak lepších časů. Návrat silné Sparty, která se renomovaných soupeřů nebojí a dokáže hrát organizovaně i na riziko zároveň.
Všechno ale spláchla mizérie v Mladé Boleslavi. Sedm změn v sestavě, žádná střela na bránu. Tohle ve Francii stačit nebude. A kouč Brian Priske to dobře ví.
„Nenechte se zmást, tentokrát se mi nelíbili ani ti, kteří předtím proti Lyonu hráli,“ kritizoval dánský trenér a jedno slovíčko opakoval stále dokola: nekvalita.
Tu už ve sparťanském dresu nepředvede kapitán Lukáš Haraslín, jenž dokončuje přestup do saúdskoarabského al-Fátí. I proto na palubě speciálu španělských aerolinií AlbaStar chybí. Stejně jako útočník Jan Kuchta, který míří na roční hostování do varšavské Legie.
Ve výpravě do Francie není ani brankář Peter Vindahl, jenž řeší odchod na hostování bez opce do druholigové italské Sampdorie. Logicky neletí ani stoper Tobias Guddal, který kvůli tomu, že hrál předkola už za Tromsö v Evropské lize, nemůže být na soupisce.
V úvodním utkání na Letné zářil na levém kraji útoku Josimar Alcócer, na hrotu zase Jonatan Brunes. Ukáže se podobné složení i v odvetě na Groupama Stadium?
Areál na periferii druhého největšího francouzského města pojme na šedesát tisíc diváků a dobře ho zná Adam Karabec, který by rovněž na rozdíl od Mladé Boleslavi v základní sestavě chybět neměl.
„Dobře, že nehrál od začátku,“ oddechl si v sobotu kouč soupeře Aleš Majer, jehož svěřenci právě v prvním poločase zápas dvěma trefami rozsekli.
Spartě stačí v Lyonu k postupu remizovat, ale spoléhat se na výsledek nemůže. Zvlášť ve chvíli, kdy papírově nejsilnější celek z kvalifikace potřebuje účast v Lize mistrů jako sůl kvůli sžírajícím finančním potížím i majitelce Michele Kangové, kterou bývalý vlastník John Textor žaluje za způsob, jakým klub převzala.
V odvetě tak Lyon bude hrát o všechno. Včetně bonusu v hodnotě víc než sta milionů korun za postup do závěrečného předkola.
Pro poraženého kvalifikace končí, do evropských pohárů se vrátí v polovině září už v základní fázi Evropské ligy.