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Liga mistrů Manchester City – PSG: Kde a kdy sledovat přenos v televizi?

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  10:34
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Křídelník Jeremy Doku z Manchesteru City slaví vstřelený gól. | foto: AP

V jednom z největších šlágrů ligové fáze Ligy mistrů se střetne Manchester City s Paris Saint-Germain. Na Etihad Stadium se 14. října od 21:00 utkají elitní světové týmy, které preferují technický fotbal, držení míče a útočnou hru. PSG navíc přijíždí jako vítěz posledních dvou ročníků soutěže. Kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů, co ukazují statistiky?

Kde sledovat City – PSG živě v TV a online

Šlágr 2. kola Ligy mistrů Manchester City vs. Paris Saint-Germain se hraje v středu 14. října od 21:00. Přímý televizní přenos vysílá stanice Nova Sport 3. Podrobnou textovou reportáž bude možné sledovat na iDNES.cz.

Manchester City – PSG: Základní informace o utkání
SoutěžLiga mistrů 2026/27
Fáze2. kolo ligové fáze
DatumStředa 14. října 2026
Čas21:00 SELČ
StadionEtihad Stadium, Manchester
TV přenosNova Sport 3
Online přenosTextový online na iDNES.cz

Souboj hvězdných útoků a bitva o střed hřiště

Velkou podívanou slibuje především porovnání útočné síly obou týmů. Na jedné straně domácí kanonýr Erling Haaland, kterého z křídel podporují Jérémy Doku a Antoine Semenyo. Na druhé držitel Zlatého míče Ousmane Dembélé, po jehož boku nastupují Chviča Kvaracchelija a Désiré Doué.

Jedním z klíčových faktorů utkání však může být souboj ve středu hřiště. City i PSG chtějí diktovat tempo zápasu a mít hru pod kontrolou. Zajímavou bitvu slibuje především střet pařížské trojice Vitinha, João Neves a Fabián Ruiz s domácími Enzem Fernándezem a Elliotem Andersonem.

Zatímco záloha PSG těží z dlouhodobé souhry, oba středopolaři Manchesteru City přišli do klubu teprve během letního přestupového období.

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City vede tabulku, daří se i PSG

Manchester City vede tabulku Premier League a úspěšně vstoupil také do Ligy mistrů, v jejímž úvodním kole porazilo Porto 2:0. Proti PSG se navíc může opřít o výbornou domácí bilanci. Z posledních 25 utkání skupinové či ligové fáze Ligy mistrů na vlastním stadionu prohrálo jediné, 21krát zvítězilo a třikrát remizovalo.

Také Paris Saint-Germain přijíždí do Manchesteru v dobré formě. Francouzský tým vyhrál poslední čtyři soutěžní zápasy, přičemž tuto sérii zahájil vítězstvím 6:1 nad Slovanem Bratislava v Lize mistrů. Naposledy porazil v domácí soutěži Le Mans 3:1, přestože trenér Luis Enrique nechal několik opor odpočívat.

Manchester City – PSG: Předpokládané sestavy
Manchester CityPSG
Předpokládaná sestavaDonnarumma – Nunes, Guéhi, Dias, Gvardiol – Anderson, Fernández – Semenyo, Cherki, Doku – HaalandSafonov – Hakimí, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
Nebudou hrátLongoni (zranění)Mayulu (poranění třísel)
TrenérEnzo MarescaLuis Enrique

PSG neprohrálo v Lize mistrů už 11 zápasů v řadě (sedm výher, čtyři remízy). Delší sérii zaznamenalo pouze mezi říjnem 2012 a listopadem 2013, kdy nepoznalo přemožitele třináctkrát za sebou. Výbornou bilanci má také proti anglickým soupeřům, s nimiž neprohrálo posledních devět utkání (sedm výher, dvě remízy). Pokud uspěje i v Manchesteru, stane se po Realu Madrid teprve druhým týmem v historii Poháru mistrů evropských zemí a Ligy mistrů, který proti anglickým klubům neprohrál deset zápasů v řadě.

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Vzájemné zápasy City vs. PSG

Oba týmy se v evropských pohárech utkaly osmkrát. Naposledy se střetly v lednu 2025, kdy PSG v domácím zápase Ligy mistrů otočilo stav 0:2 a zvítězilo 4:2.

DatumZápasVýsledekSoutěž
22. 1. 2025PSG – Manchester City4:2Liga mistrů
24. 11. 2021Manchester City – PSG2:1Liga mistrů
28. 9. 2021PSG – Manchester City2:0Liga mistrů
4. 5. 2021Manchester City – PSG2:0Liga mistrů
28. 4. 2021PSG – Manchester City1:2Liga mistrů
12. 4. 2016Manchester City – PSG1:0Liga mistrů
6. 4. 2016PSG – Manchester City2:2Liga mistrů
3. 12. 2008Manchester City – PSG0:0Evropská liga
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Liga mistrů Manchester City – PSG: Kde a kdy sledovat přenos v televizi?

Křídelník Jeremy Doku z Manchesteru City slaví vstřelený gól.

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