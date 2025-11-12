Pokud ovšem Češi neuspějí, budou se muset v prosincových duelech na palubovkách ázerbájdžánského Sabahu a francouzského Chalonu poprat o udržení nejhůře třetího místa pro lednovou baráž o postup.
Nymburk po úvodní výhře nad Sabahem 93:65 podlehl doma Chalonu 95:97 po druhém prodloužení a má na kontě jedinou výhru. Francouzský tým je suverénní, Alba má dvě vítězství a Sabah žádné. V Berlíně se Nymburk potýkal s agresivním presinkem soupeře po celém hřišti a výsledkem bylo velké množství ztrát. Český mistr bude chtít doma využít svoji sílu v rychlému přechodu do útoku.
ONLINE: ERA Nymburk – Alba Berlín
Duel Ligy mistrů sledujte podrobně.
„Věřím, že doma to může vypadat jinak. Když se rozeběhneme a je nenecháme běhat, tak věřím, že můžeme vyhrát i větším bodovým rozdílem, než oni nás porazili u nich,“ uvedl v tiskové zprávě klubu nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal.
„Oni nás nenechali se rozběhnout, což je jednou z našich hlavních zbraní. Bylo tam strašně moc ztrát, což si v takovém zápase nemůžeme dovolit. Je jenom na nás, jak se z toho poučíme. Pevně věřím, že na Královce to bude úplně o něčem jiném,“ řekl kapitán Martin Kříž.
Liga mistrů, pak NBA Europe?
Alba se přesunula do Ligy mistrů po předchozích šesti sezonách strávených v Eurolize, celkem odehrála 12 ročníků. Motivací k přesunu může být i jednání o vstupu do NBA Europe. Nedávno bylo oznámeno, že právě Berlín je jedním ze 12 měst, se kterými se počítá pro zahájení soutěže v říjnu 2027 společně s Mnichovem, Milánem, Římem, Londýnem, Manchesterem, Paříží, Lyonem, Madridem, Barcelonou, Aténami a Istanbulem.
Berlínský celek se v prvním vzájemném souboji dobře vyrovnal se ztrátou střelce Boogieho Ellise, který přestoupil do euroligové Dubaje. Nově má za něj náhradu v podobě jiného Američana Alexe O’Connella, který přišel ze zámořské NBA G-League z newyorské farmy Westchester Knicks.
„Bude to pro ně velmi dobrá posila. Je to velmi dobrý střelec. Nehraje sice tolik s míčem jako Ellis, ale do jejich systému dobře zapadne,“ uvedl nymburský pivot KeyShawn Feazell, který s O’Connellem působil v týmu univerzity Creighton v NCAA.
Tahounem Nymburka by měl být opět Sir’Jabari Rice, který je s průměrem 22 bodů na utkání druhým nejlepším střelcem soutěže za bývalým nymburským hráčem Jerrickem Hardingem, aktuálně oporou Rytasu Vilnius.
Domácí budou postrádat zraněného pivota a nejlépe doskakujícího hráče soutěže Marcuse Santose-Silvu. Nově ovšem bude k dispozici J. T. Shumate, který se do Nymburka vrátil po krátkém angažmá ve francouzské Bourgu.