Basket ONLINE: Nymburk proti německému velkoklubu. Hraje se v solidním tempu

  18:41aktualizováno  18:47
Nymburští basketbalisté vítají ve středu na úvod odvetné části Ligy mistrů německý velkoklub Albu Berlín a pokusí se oplatit soupeři říjnovou porážku 78:94. Svěřenci trenéra Orena Amiela by v případě vítězství vyšším bodovým rozdílem udrželi naději na první místo ve skupině B, které bude znamenat přímý postup do osmifinále. Zápas sledujte od 18.30 v podrobné online reportáži.
Nymburští basketbalisté před zápasem s Albou Berlín v Lize mistrů.

Nymburští basketbalisté před zápasem s Albou Berlín v Lize mistrů. | foto: FIBA

Sir’Jabari Rice z Nymburka se rozcvičuje před zápasem s Albou Berlín v Lize...
Sir’Jabari Rice z Nymburka se rozcvičuje před zápasem s Albou Berlín v Lize...
Justin Bean z Alby Berlín před zápasem s Nymburkem v Lize mistrů.
Bennet Hundt z Alby Berlín se protahuje před zápasem s Nymburkem v Lize mistrů.
Pokud ovšem Češi neuspějí, budou se muset v prosincových duelech na palubovkách ázerbájdžánského Sabahu a francouzského Chalonu poprat o udržení nejhůře třetího místa pro lednovou baráž o postup.

Nymburk po úvodní výhře nad Sabahem 93:65 podlehl doma Chalonu 95:97 po druhém prodloužení a má na kontě jedinou výhru. Francouzský tým je suverénní, Alba má dvě vítězství a Sabah žádné. V Berlíně se Nymburk potýkal s agresivním presinkem soupeře po celém hřišti a výsledkem bylo velké množství ztrát. Český mistr bude chtít doma využít svoji sílu v rychlému přechodu do útoku.

ONLINE: ERA Nymburk – Alba Berlín

Duel Ligy mistrů sledujte podrobně.

„Věřím, že doma to může vypadat jinak. Když se rozeběhneme a je nenecháme běhat, tak věřím, že můžeme vyhrát i větším bodovým rozdílem, než oni nás porazili u nich,“ uvedl v tiskové zprávě klubu nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal.

„Oni nás nenechali se rozběhnout, což je jednou z našich hlavních zbraní. Bylo tam strašně moc ztrát, což si v takovém zápase nemůžeme dovolit. Je jenom na nás, jak se z toho poučíme. Pevně věřím, že na Královce to bude úplně o něčem jiném,“ řekl kapitán Martin Kříž.

Liga mistrů, pak NBA Europe?

Alba se přesunula do Ligy mistrů po předchozích šesti sezonách strávených v Eurolize, celkem odehrála 12 ročníků. Motivací k přesunu může být i jednání o vstupu do NBA Europe. Nedávno bylo oznámeno, že právě Berlín je jedním ze 12 měst, se kterými se počítá pro zahájení soutěže v říjnu 2027 společně s Mnichovem, Milánem, Římem, Londýnem, Manchesterem, Paříží, Lyonem, Madridem, Barcelonou, Aténami a Istanbulem.

Berlínský celek se v prvním vzájemném souboji dobře vyrovnal se ztrátou střelce Boogieho Ellise, který přestoupil do euroligové Dubaje. Nově má za něj náhradu v podobě jiného Američana Alexe O’Connella, který přišel ze zámořské NBA G-League z newyorské farmy Westchester Knicks.

„Bude to pro ně velmi dobrá posila. Je to velmi dobrý střelec. Nehraje sice tolik s míčem jako Ellis, ale do jejich systému dobře zapadne,“ uvedl nymburský pivot KeyShawn Feazell, který s O’Connellem působil v týmu univerzity Creighton v NCAA.

Tahounem Nymburka by měl být opět Sir’Jabari Rice, který je s průměrem 22 bodů na utkání druhým nejlepším střelcem soutěže za bývalým nymburským hráčem Jerrickem Hardingem, aktuálně oporou Rytasu Vilnius.

Domácí budou postrádat zraněného pivota a nejlépe doskakujícího hráče soutěže Marcuse Santose-Silvu. Nově ovšem bude k dispozici J. T. Shumate, který se do Nymburka vrátil po krátkém angažmá ve francouzské Bourgu.

