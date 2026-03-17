ONLINE: Bodö může stvrdit další senzaci, odvety budou chtít zvrátit City i Chelsea

  18:49aktualizováno  18:49
Dotáhne norské Bodö/Glimt další senzaci? Do odvety osmifinále Ligy mistrů jde s náskokem 3:0 nad portugalským Sportingem Lisabon. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18:45. Následně navážou další zápasy.

Vpravo Ole Didrik Blomberg (Bodo/Glimt) stíhá Luise Guilhermeho ze Sportingu. | foto: AP

Bodö je překvapením letošní sezony milionářské soutěže. Poté, co v předkole play off vyřadil 23. tým základní části loňského finalistu Inter Milán 3:1 a 2:1, má velmi blízko k dalšímu úspěchu.

Doma tým zpoza polárního kruhu přehrál 3:0 lisabonský Sporting a k postupu do čtvrtfinále mu stačí neprohrát o víc než dva góly. Tam by na vítěze čekal buď Arsenal, nebo Leverkusen. Úvodní utkání v Německu skončilo 1:1 a odveta startuje v 21 hodin.

ONLINE: Odvety osmifinále Ligy mistrů

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Stejně jako očekávaný duel mezi Manchesterem City a Realem Madrid. Ten doma vyhrál vysoko 3:0 díky hattricku Federika Valverdeho. Dokáže anglický tým osmifinále zvrátit?

Těžký úkol čeká také Chelsea, která v odvetě musí smazat ztrátu 2:5 proti obhájci trofeje PSG. Anglické kluby tak mohou po úterku přijít hned o tři zástupce.

Liga mistrů
17. 3. 2026 18:45
zápas probíhá
Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon : Bodo/Glimt Bodo/Glimt 0:0 (-:-)
Sestavy:
Rui Silva – Fresneda, Quaresma, G. Inácio, M. Araújo – Hjulmand (C), Morita – Catamo, Trincão, P. Gonçalves – Suárez.
Sestavy:
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan – Evjen, Berg, Fet – Blomberg, Høgh (C), Hauge.
Náhradníci:
Virginia, Callai – Debast, N. Santos, Vagiannidis, Faye, Braganca, Diomande, Simões, F. Gonçalves, M. Couto, Nel.
Náhradníci:
Faye Lund, Sjong – Nielsen, Aleesami, Auklend, Saltnes, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Bassi, Määttä, Mikkelsen.
Žluté karty:
Žluté karty:
6. Blomberg

Rozhodčí: Schärer – Erni, Küngová (SUI)

Liga mistrů
17. 3. 2026 21:00
Manchester City Manchester City : Real Madrid Real Madrid 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (všichni Francie)

Liga mistrů
17. 3. 2026 21:00
Arsenal Arsenal : Leverkusen Leverkusen 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (NED).

Liga mistrů
17. 3. 2026 21:00
Chelsea Chelsea : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:0 (-:-)
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

