ONLINE: Galatasaray vede v osmifinále LM nad Liverpoolem, do akce jde i Barcelona

Liverpool do osmifinále postoupil přímo, jelikož skončil třetí. Právě s tureckým týmem ovšem v září prohrál 0:1.
Galatasaray absolvoval náročný dvojzápas s Juventusem – v prvním utkání sice doma vyhrál vysoko 5:2, ale za stavu 0:3 šla odveta do prodloužení. V něm pak ale hosté dvěma góly snížili.
Zápasy osmifinále Ligy mistrů ONLINE
Každé utkání sledujeme minutu po minutě
O poznání pohodlnější to měl v předkole play off Newcastle proti outsiderovi z Karabachu. Zvítězil nejprve 6:1 a pak 3:2. Jeho křídelník Anthony Gordon se mimochodem čtyřmi góly v prvním duelu posunul na druhé místo tabulky střelců – s 10 zásahy ztrácí dva na vedoucího Kyliana Mbappého.
Teď ale na Newcastle čeká rozjetá Barcelona, loňský semifinalista. Oba týmy se také utkaly už v základní části, Barcelona tehdy zvítězila 2:1.
Druhým nejlepším týmem po Arsenalu byl na podzim Bayern, jenž skončil druhý a teď vyzve Atalantu. Ta se tak opět utká s německým týmem – na úvod vyřazovací fáze totiž po obratu v odvetě vyřadila Dortmund.
Možná jediným zápasem, kde je přímý postupující do osmifinále výrazným outsiderem, je utkání Atlétika s Tottenhamem. Londýnský celek se sice umístil na čtvrté příčce, ale v posledních týdnech se trápí, a v domácí soutěži mu dokonce hrozí sestup. Poradí si s ním Atlético, které předtím vyřadilo Bruggy?
Ve středu se představí zbylé čtyři dvojice: Real Madrid – Manchester City, PSG – Chelsea, Arsenal – Leverkusen a Sporting – Bodö/Glimt. Odvety jsou na programu za týden.
7. Lemina
Çakır – Jakobs, Bardakcı, D. Sánchez, Singo – Lemina, Torreira – Lang, Sara, Yılmaz – Osimhen.
Mamardašvili – Kerkez (60. Robertson), Konaté, van Dijk, Gomez – A. Mac Allister, Gravenberch – Szoboszlai, Wirtz, Saláh (60. Frimpong) – Ekitiké.
Güvenç, Sen – Akgün, Asprilla, Ayhan, Boey, Elmalı, Gündoğan, Icardi, Kutucu, Sallai, Sané.
Misciur, Woodman – Gakpo, Jones, Morrison, Nallo, Ngumoha, Nyoni.
33. Kerkez, 55. van Dijk
Rozhodčí: Manzano – Nevado, Ayuso (ESP)Přejít na online reportáž
Carnesecchi – Zappacosta, Hien, Kolašinac, Bernasconi – K. Sulemana, de Roon (C), Pašalić, Zalewski – Krstović, Scamacca.
Urbig – Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich (C), Pavlović – Olise, Gnabry, L. Díaz – Jackson.
Rossi, Sportiello – Kossounou, Bakker, Musah, Samardžić, Bellanova, Djimsiti, Vavassori, Ahanor.
Ulreich – Kim Min-čä, Goretzka, Kane, Musiala, A. Davies, Bischof, Guerreiro, Karl.
Rozhodčí: Eskås – Engan, Bashevkin (NOR).Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Serdar Gözübüyük – Patrick Inia, Rogier Honig – VAR: Pol van Boekel, Rob DieperinkPřejít na online reportáž