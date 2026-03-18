ONLINE: Newcastle v LM opět srovnává s Barcelonou, pak hraje Bayern či Liverpool

Barcelona remízu na Newcastle vybojovala až v samotném závěru, kdy z penalty srovnal Yamal. Bylo to druhé utkání obou týmů v tomto ročníku Ligy mistrů, ještě v základní fázi Katalánci vyhráli 2:1.
Vítěz půjde ve čtvrtfinále na lepšího z dvojice Atlético Madrid – Tottenham. Madridský celek hájí náskok 5:2, ke kterému nepovedeným výkonem přispěl i český brankář Kinský, jenž byl v prvním utkání po dvou chybách střídán po 17 minutách.
Prakticky rozhodnutý je dvojzápas Bayernu s Atalantou, jelikož svěřenci trenéra Kompanyho před týdnem vyhráli 6:1. Pokud podle předpokladů postoupí, čeká je Real Madrid.
Těsný náskok má také Galatasaray, který doma porazil Liverpool 1:0 brankou Leminy ze sedmé minuty. V předchozí fázi však prohospodařil náskok 5:2 s Juventusem a nakonec muselo rozhodnout až prodloužení, takže určitě nemá vyhráno.
Postupující narazí na úřadujícího vítěze PSG. Kromě něj a zmíněného Realu šel v úterý dál také Arsenal, který narazí na Sporting.
6. Raphinha
18. Bernal
15. Elanga
28. Elanga
J. García – E. García (20. R. Araújo), Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Bernal, Pedri – Yamal, F. López, Raphinha – Lewandowski.
Ramsdale – Trippier, Thiaw, Burn, L. Hall – Ramsey, Tonali, Joelinton – Elanga, A. Gordon, Barnes.
Kochen, Szczęsny – Bardghji, Casadó, Cortés, Espart, Gavi, Marqués, Olmo, Rashford, Torres.
Pope, Ruddy, Harris – Botman, Livramento, A. Murphy, J. Murphy, Neave, Osula, Willock, Wissa, Woltemade.
44. Pedri
17. Joelinton, 45+6. Trippier
Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni
Rozhodčí: Bastien – Zakrani, Berthomieu (FRA)
Rozhodčí: S. Marciniak – T. Listkiewicz, A. Kupsik (všichni POL)