ONLINE: Newcastle v LM opět srovnává s Barcelonou, pak hraje Bayern či Liverpool

Autor: ,
  18:32
Fotbalová Liga mistrů se dozví zbylé čtyři čtvrtfinalisty. Od 18.45 hraje Barcelonou s Newcastlem, první zápas skončil remízou 1:1. Od 21 hodin pak budou v odvetě hájit náskok Bayern proti Atalantě, Galatasaray na půdě Liverpoolu a Atlético Madrid na Tottenhamu. Všechny zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.

Barcelona na půdě Newcastlu vyrovnala až v závěru - díky penaltě Yamala. | foto: AP

Barcelona remízu na Newcastle vybojovala až v samotném závěru, kdy z penalty srovnal Yamal. Bylo to druhé utkání obou týmů v tomto ročníku Ligy mistrů, ještě v základní fázi Katalánci vyhráli 2:1.

Středeční odvety osmifinále Ligy mistrů ONLINE

Vítěz půjde ve čtvrtfinále na lepšího z dvojice Atlético Madrid – Tottenham. Madridský celek hájí náskok 5:2, ke kterému nepovedeným výkonem přispěl i český brankář Kinský, jenž byl v prvním utkání po dvou chybách střídán po 17 minutách.

Prakticky rozhodnutý je dvojzápas Bayernu s Atalantou, jelikož svěřenci trenéra Kompanyho před týdnem vyhráli 6:1. Pokud podle předpokladů postoupí, čeká je Real Madrid.

Těsný náskok má také Galatasaray, který doma porazil Liverpool 1:0 brankou Leminy ze sedmé minuty. V předchozí fázi však prohospodařil náskok 5:2 s Juventusem a nakonec muselo rozhodnout až prodloužení, takže určitě nemá vyhráno.

Postupující narazí na úřadujícího vítěze PSG. Kromě něj a zmíněného Realu šel v úterý dál také Arsenal, který narazí na Sporting.

Liga mistrů
18. 3. 2026 18:45
zápas probíhá
FC Barcelona FC Barcelona : Newcastle United Newcastle United 2:2 (-:-)
Góly:
6. Raphinha
18. Bernal
Góly:
15. Elanga
28. Elanga
Sestavy:
J. García – E. García (20. R. Araújo), Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Bernal, Pedri – Yamal, F. López, Raphinha – Lewandowski.
Sestavy:
Ramsdale – Trippier, Thiaw, Burn, L. Hall – Ramsey, Tonali, Joelinton – Elanga, A. Gordon, Barnes.
Náhradníci:
Kochen, Szczęsny – Bardghji, Casadó, Cortés, Espart, Gavi, Marqués, Olmo, Rashford, Torres.
Náhradníci:
Pope, Ruddy, Harris – Botman, Livramento, A. Murphy, J. Murphy, Neave, Osula, Willock, Wissa, Woltemade.
Žluté karty:
44. Pedri
Žluté karty:
17. Joelinton, 45+6. Trippier

Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni

Liga mistrů
18. 3. 2026 21:00
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Bastien – Zakrani, Berthomieu (FRA)

Liga mistrů
18. 3. 2026 21:00
Liverpool Liverpool : Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul 0:0 (-:-)

Rozhodčí: S. Marciniak – T. Listkiewicz, A. Kupsik (všichni POL)

Liga mistrů
18. 3. 2026 21:00
Tottenham Tottenham : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (-:-)
