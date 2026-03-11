ONLINE: Arsenal hraje v Leverkusenu. Pak šlágr Real - City, v akci i PSG s Chelsea

  19:05
Ve vyřazovací fázi Ligy mistrů se střetnou popáté za sebou. Fotbalisté španělského Realu Madrid znovu proti anglickému Manchesteru City. Ještě předtím však hraje Arsenal na Leverkusenu. Osmifinálové utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18:45.
Brankář Janis Blaswich (Leverkusen) se natahuje po střele Gabriela Martinelliho z Arsenalu, která skončila na horní tyči. | foto: Reuters

Arsenal v anglické lize nadále bojuje coby vedoucí tým o titul, zároveň chce uspět v Lize mistrů a pokračuje i v obou domácích pohárech. V Evropě mu stojí v cestě Leverkusen i s českým útočníkem Patrikem Schickem, který ale poslední dvě soutěžní utkání vynechal kvůli svalovému zranění.

Ve 21 hodin jde na řadu očekávaný souboj Realu s Manchesterem City, oba kluby jsou na druhých místech ve svých domácích soutěžích. Naposledy se setkaly v ligové fázi, kdy v Madridu zvítězili hosté. V play off se utkají popáté v řadě, v loňském únorovém předkole triumfovali Španělé.

Do akce jde také obhájce trofeje Paris St. Germain, v úvodním zápase hostí Chelsea, dalšího anglického zástupce v soutěži, dohromady už šestého po úterních vystoupeních Tottenhamu, Liverpoolu a Newcastlu.

Představí se také norské překvapení Bodö/Glimt, které v předkole vyřadilo italský Inter. Na své nepříjemné umělé trávě hostí portugalský Sporting.

Liga mistrů
11. 3. 2026 18:45
zápas probíhá
Leverkusen Leverkusen : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Sestavy:
Blaswich – Quansah, Andrich (C), Tapsoba – Poku, E. Palacios, A. García, Grimaldo – Terrier, Kofane, Maza.
Sestavy:
Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié – Rice, Zubimendi – Saka (C), Eze, Martinelli – Gyökeres.
Náhradníci:
Lomb, Omlin – Culbreath, Ezequiel Fernández, Hofmann, Oermann, Schick, Tape, Tillman.
Náhradníci:
Arrizabalaga, Ranson – Calafiori, Dowman, G. Jesus, Havertz, Lewis-Skelly, Madueke, Mosquera, Nørgaard, Salmon, White.
Žluté karty:
2. Andrich
Žluté karty:
26. Martinelli

Rozhodčí: Umut Meler (TUR) – Ibrahim Çaglar Uyarcan (TUR), Abdullah Özkara (TUR)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
11. 3. 2026 21:00
Real Madrid Real Madrid : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni.

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
11. 3. 2026 21:00
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Hernández – Rojo, Naranjo (vš. ESP)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
11. 3. 2026 21:00
Bodo/Glimt Bodo/Glimt : Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
