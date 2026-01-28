Liga mistrů Pafos - Slavia: Kde sledovat živě v televizi?

  7:59
Fotbalisty Slavie čeká poslední vystoupení v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Dosud nasbírali tři body za tři remízy, čtyřikrát prohráli. Závěrečný pokus o premiérové vítězství podnikne český mistr na Kypru proti Pafosu. Kde můžete zápas nejprestižnější fotbalové pohárové soutěže sledovat živě a další zajímavé informace najdete v následujícím přehledu.

Slávističtí fotbalisté před zápasem Ligy mistrů proti Barceloně. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kde sledovat zápas Pafos – Slavia živě?

Zápas 8. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3 a platforma Oneplay. Duel začíná ve středu 28. ledna 2026 od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Pafos – Slavia můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak se soupeřům daří v Lize mistrů?

Nováček soutěže Pafos má na rozdíl od Slavie ještě šanci na postup, vedle vítězství by však potřeboval příznivý souběh dalších výsledků.

Rozpis zápasů Slavie v Lize mistrů
KoloZápasVýsledekDatum
1. koloSlavia – Bodö/Glimt2:217. září, 18:45
2. koloInter Milán – Slavia3:030. září, 21:00
3. koloAtalanta Bergamo – Slavia0:022. října, 21:00
4. koloSlavia – Arsenal0:34. listopadu, 18:45
5. koloSlavia – Athletic Bilbao0:025. listopadu, 21:00
6. koloTottenham Hotspur – Slavia3:09. prosince, 21:00
7. koloSlavia – Barcelona2:421. ledna, 21:00
8. koloPafos – Slavia28. ledna, 21:00
Rozpis zápasů Pafosu v Lize mistrů
KoloZápasVýsledekDatum
1. koloOlympiacos – Pafos0:017. září 2025
2. koloPafos – Bayern München1:530. září 2025
3. koloKairat Almaty – Pafos0:021. října 2025
4. koloPafos – Villarreal1:05. listopadu 2025
5. koloPafos – AS Monaco2:226. listopadu 2025
6. koloJuventus – Pafos2:010. prosince 2025
7. koloChelsea – Pafos1:021. ledna 2026
8. koloPafos – Slavia Praha28. ledna 2026

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání

  • Slavia se naposledy ukázala v Lize mistrů proti Barceloně a prohrála 2:4. Domácí liga ještě nezačala.
  • Pafos v nedělním duelu Kyperské ligy podlehl doma 1:2 Larnace.

Pafos – Slavia

Výkop: středa 28. ledna, 21:00 (Limassol).
Rozhodčí: Stieler - Koslowski, Borsch - Brand (video, všichni Něm.).

Předpokládané sestavy:
Pafos: Gorter - Bruno, Luckassen, Pileas, Sema - Pepe, Quina - Jajá, Dragomir, Oršič - Anderson Silva.
Slavia: Staněk - Chaloupek, Ogbu, Zima - Douděra, Sadílek, Oscar, Bořil - Kušej, Provod - Chorý.
Absence: Šunjič (3 ŽK), Correia (zranění), Goldar, David Luiz (oba nejistý start), Brito, Mimovič, Odefalk, Papadudis, Pedrao (všichni nejsou na soupisce) - Holeš, Moses, Vlček (všichni zranění), Bužek, Javorček (oba zranění + nejsou na soupisce), Isife, Jurásek, Kolář, Teah (všichni nejsou na soupisce).

Vizitka soupeře:

FC PAFOS

  • Rok založení: 2014 (sloučením klubů AEP Paphos a AEK Kouklia)
  • Klubové barvy: modrá a bílá
  • Web: pafosfc.com.cy
  • Stadion: Stelios Kyriakides Stadium, kapacita cca 9 394 diváků
    • Pro evropské poháry často Alphamega Stadium (kapacita ~10 830)
  • Trenér: Albert Celades

Děkovačka fotbalistů Pafosu po historicky první výhře v Lize mistrů.

  • Úspěchy:
    • Cypriot First Division (1. liga): 1× vítěz (2024/25)
    • Cypriot Cup: vítěz 2023/24
    • UEFA Champions League: 2025/26 – první účast ve skupinové fázi
    • UEFA Europa Conference League: 2024/25 – postoupili mezi 32 nejlepších
  • Krátká historie:
    • Vznikl sloučením dvou klubů a postupně se etabloval v nejvyšší lize Kypru
    • Od roku 2017 pod investičním fondem Total Sports Investments → výrazný nárůst kvality klubu
    • Historický krok: první ligový titul 2024/25 a postup do základní skupiny Champions League 2025/26

Zajímavosti před zápasem Pafos – Slavia:

  • Týmy se dosud v pohárech neutkaly, Pafos čeká v soutěžích UEFA první souboj s českým soupeřem
  • Oba týmy mají se 4 góly nejhorší ofenzivu celé soutěže
  • Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 18x po sobě nevyhrála
  • Slavia v pohárech 14x po sobě nezvítězila
  • Slavia v pohárech 14x po sobě nezvítězila
  • Slavia venku v pohárech 6x po sobě nezvítězila a neskórovala (z toho 5 porážek)
  • Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 18x po sobě nevyhrála
  • Slavia v pohárech 14x po sobě nezvítězila

Vasil Kušej slaví gól proti Barceloně.

  • Pafos si v dosavadním průběhu ligové fáze připsal jedno vítězství a tři remízy i porážky, v posledních 2 kolech prohrál v Turíně s Juventusem 0:2 a v Londýně s Chelsea 0:1
  • Pafos kvůli nevyhovujícímu stadionu hraje domácí zápasy v pohárech v Limassolu
  • Pafosu patří v tabulce 30. místo, Slavia figuruje na 34. příčce bez šance na postup do vyřazovací fáze
  • Pafos poslední 3 soutěžní zápasy prohrál a dal v nich jediný gól
  • Pafos zvítězil v jediném z posledních 8 pohárových zápasů
  • Pafos prohrál jediný z posledních 10 domácích duelů v pohárech
  • Pafos má od první poloviny ledna nového trenéra, Juana Carlose Carceda nahradil jiný Španěl Albert Celades

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport je mírným favoritem domácí Pafos.

Pafos – SlaviaVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,233,563,17
