ONLINE: Atlético hostí Bruggy, pak v akci Leverkusen nebo Inter proti Bodö

  18:48aktualizováno  18:48
První krok zvládli i díky dvěma gólům Patrika Schicka. V úterní odvetě předkola play off Ligy mistrů mohou fotbalisté Leverkusenu vyřadit řecký Olympiakos. Ještě předtím však Atlético Madrid hostí Bruggy. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Penalta. Hlavní rozhodčí pro konzultaci s VARem nařídl pokutový kop pro Atlético Madrid. | foto: AP

První zápas v Bruggách skončil 3:3, takže Španělé potřebují jakkoli zvítězit, aby postoupili do osmifinále.

Další drama nabízí souboj Interu s norským Bodö/Glimt, které doma vyhrálo úvodní zápas 3:1 a do Itálie přijíždí bránit náskok.

ONLINE: Odvety předkola play off Ligy mistrů

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Jasnou záležitostí by naopak měl být duel Newcastlu s Karabachem, protože anglický celek v Baku vyhrál vysoko 6:1.

Leverkusen přivezl z Řecka náskok 2:0, který zařídil zmíněný Schick. Pokud řeckého soka večer vyřadí, pomůže i českému koeficientu, v němž tuzemské kluby právě s těmi řeckými bojují o desátou příčku zajišťující přímý postup mistra do Champions League.

Liga mistrů
24. 2. 2026 18:45
zápas probíhá
Atlético Madrid Atlético Madrid : Bruggy Bruggy 1:0 (-:-)
Góly:
23. Sørloth
Góly:
Sestavy:
Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Cardoso, Koke (C), Baena – Sørloth, Álvarez.
Sestavy:
Mignolet – Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys – Stanković – Forbs, Vetlesen, Vanaken (C), Tzolis – Tresoldi.
Náhradníci:
Musso, Esquivel – Giménez, Mendoza, Griezmann, Almada, Lenglet, Molina, Vargas, Lookman, Le Normand.
Náhradníci:
Jackers, Corte – Sandra, Meijer, Vermant, Nilsson, Osuji, Siquet, Spileers, Diakhon, Lemaréchal, S. Campbell.

Rozhodčí: Turpin (FRA) – Danos (FRA), Pages (FRA)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
24. 2. 2026 21:00
Leverkusen Leverkusen : Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring (vš. ENG)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
24. 2. 2026 21:00
Newcastle United Newcastle United : FK Karabach FK Karabach 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio (ITA)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
24. 2. 2026 21:00
Inter Milán Inter Milán : Bodo/Glimt Bodo/Glimt 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Hernández – Naranjo, Sánchez Rojo (ESP).

Přejít na online reportáž
