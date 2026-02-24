ONLINE: Atlético hostí Bruggy, pak v akci Leverkusen nebo Inter proti Bodö

První zápas v Bruggách skončil 3:3, takže Španělé potřebují jakkoli zvítězit, aby postoupili do osmifinále.
Další drama nabízí souboj Interu s norským Bodö/Glimt, které doma vyhrálo úvodní zápas 3:1 a do Itálie přijíždí bránit náskok.
ONLINE: Odvety předkola play off Ligy mistrů
Všechna utkání sledujeme minutu po minutě
Jasnou záležitostí by naopak měl být duel Newcastlu s Karabachem, protože anglický celek v Baku vyhrál vysoko 6:1.
Leverkusen přivezl z Řecka náskok 2:0, který zařídil zmíněný Schick. Pokud řeckého soka večer vyřadí, pomůže i českému koeficientu, v němž tuzemské kluby právě s těmi řeckými bojují o desátou příčku zajišťující přímý postup mistra do Champions League.
23. Sørloth
Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Cardoso, Koke (C), Baena – Sørloth, Álvarez.
Mignolet – Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys – Stanković – Forbs, Vetlesen, Vanaken (C), Tzolis – Tresoldi.
Musso, Esquivel – Giménez, Mendoza, Griezmann, Almada, Lenglet, Molina, Vargas, Lookman, Le Normand.
Jackers, Corte – Sandra, Meijer, Vermant, Nilsson, Osuji, Siquet, Spileers, Diakhon, Lemaréchal, S. Campbell.
Rozhodčí: Turpin (FRA) – Danos (FRA), Pages (FRA)
Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring (vš. ENG)
Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio (ITA)
Rozhodčí: Hernández – Naranjo, Sánchez Rojo (ESP).