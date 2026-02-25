ONLINE: Juventus i v deseti smazal manko. Real jde dál, PSG stačila k postupu remíza

Autor: ,
  22:30
Už jen jedno volné místo zbývá mezi osmifinalisty Ligy mistrů. Postup si po vítězství 2:1 nad Benfikou zajistil Real Madrid, obhájcům z PSG stačila domácí remíza 2:2 s Monakem. Dál jdou také fotbalisté Atalanty, kteří po porážce 0:2 v prvním utkání zdolali Dortmund před vlastními fanoušky 4:1. Utkání mezi Juventusem a Galatasarayem se prodlužuje, sledovat jej můžete v podrobné online reportáži.
Nicolas Otamendi z Benfiky Lisabon blokuje střelu Gonzala Garcíi z Realu Madrid.

Nicolas Otamendi z Benfiky Lisabon blokuje střelu Gonzala Garcíi z Realu Madrid. | foto: Reuters

Vinícius Júnior se snaží prosmýknout kolem bránícího Nicoláse Otamendiho.
Fotbalisté Atalanty se radují s fanoušky po gólu proti Dortmundu.
Momentka z utkání Atalanta - Dortmund.
Gianluca Scamacca se prosazuje v odvetném utkání Ligy mistrů proti Dortmundu.
20 fotografií

Připravujeme podrobnosti ...

Atalanta je od roku 2019 prvním klubem, který v Lize mistrů dokázal postoupit, přestože první zápas prohrál o dvě branky. Páteční los rozhodne, jestli se v osmifinále potká s Arsenalem, nebo s Bayernem.

Hned v páté minutě dva zadáci hostů minuli přízemní přihrávku z křídla a Scamacca u vzdálenější tyče toho využil.

Středeční zápasy play off Ligy mistrů ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

V závěru prvního dějství vypálil Zappacosta a alžírský obránce Bensebajní tečí lehce změnil směr míče. Pro střelce to byl první gól v Lize mistrů po více než osmi letech, tehdy se trefil ještě v dresu Chelsea.

Neuplynula ani hodina, když si chorvatský záložník Pašalič naskočil na centr a otevřel domácím dveře k postupu. Jenže jeho krajan a trenér Borussie Niko Kovač reagoval čtyřnásobným střídáním a jeden z náhradníků Adeyemi srovnal celkové skóre.

Skleslí fotbalisté Dortmundu po inkasovaném gólu v utkání s Atalantou.

Schylovalo se k prodloužení, ale smolař zápasu Bensebajní v nastavení zasáhl protihráče kopačkou do čela, rozhodčí po přezkoumání videa nařídil penaltu a Srb Samardžič ji proměnil.

Atalanta tak znovu dokázala, že to s německými kluby umí. Ve finále Evropské ligy v roce 2024 zdolala Leverkusen 3:0 a stejným výsledkem v podzimní ligové fázi porazila Frankfurt dokonce na jeho hřišti. Borussia v Lize mistrů prohrála venku potřetí za sebou.

Liga mistrů
25. 2. 2026 18:45
Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4:1 (2:0)

první zápas 0:2 - postupuje tým Atalanta Bergamo

Góly:
5. Scamacca
45. Zappacosta
57. Pašalić
90+9. Samardžić
Góly:
75. Adeyemi
Sestavy:
Carnesecchi – Scalvini (77. Djimsiti), Hien, Kolašinac (72. Ahanor) – Zappacosta, de Roon (C), Pašalić, Bernasconi – Samardžić, Zalewski (85. K. Sulemana) – Scamacca (72. Krstović).
Sestavy:
Kobel – Can (C), Anton, Bensebajní – Ryerson (70. Y. Couto), Jobe Bellingham (70. Adeyemi), Nmecha, Svensson – Beier (60. Fábio Silva), Brandt (60. Chukwuemeka) – Guirassy.
Náhradníci:
Rossi, Sportiello – Bakker, Bellanova, Éderson, Kossounou, Musah, Vavassori.
Náhradníci:
Meyer, Ostrzinski – Benkara, S. Inácio, Özcan, Reggiani, Sabitzer, Schlotterbeck.
Žluté karty:
70. Hien
Žluté karty:
13. Bensebajní, 53. Can, 69. Fábio Silva
Červené karty:
Červené karty:
90+7. Bensebajní, 90+8. Nico Schlotterbeck

Rozhodčí: Sánchez – Cabañero, Prieto (ESP)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
25. 2. 2026 21:00
Real Madrid Real Madrid : Benfica Lisabon Benfica Lisabon 2:1 (1:1)

první zápas 1:0 - postupuje tým Real Madrid

Góly:
16. Tchouaméni
80. Vinícius Júnior
Góly:
14. Rafa Silva
Sestavy:
Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio (78. Alaba), Carreras (90+1. F. García) – Valverde, Tchouaméni, Camavinga (78. Mastantuono) – Güler (84. C. Palacios), G. García (84. Pitarch), Vinícius Júnior.
Sestavy:
Trubin – Dedić, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Ríos, Barreiro (90+1. Lopes Cabral) – Aursnes (85. Barrenechea), Rafa Silva, Schjelderup (85. Ivanović) – Pavlidis.
Náhradníci:
Lunin, F. González – Carvajal, B. Díaz, Mendy, Cestero Sancho, Ángel.
Náhradníci:
Ferreira, Soares – António Silva, Bah, Sudakov, Lukébakio, Manu Silva, A. Cabral, J. Neto.
Žluté karty:
57. Asencio, 90+6. C. Palacios
Žluté karty:
51. Otamendi

Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič (všichni Slovinsko)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
25. 2. 2026 21:00
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : AS Monaco AS Monaco 2:2 (0:1)

první zápas 3:2 - postupuje tým Paris Saint-Germain

Góly:
60. Marquinhos
66. Kvaracchelia
Góly:
45. Akliouche
90+1. Teze
Sestavy:
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes (80. L. Hernández) – Zaïre-Emery (87. P. Fernández), Vitinha, Neves – Kvaracchelia, Doué (88. G. Ramos), Barcola (69. I Kang-in).
Sestavy:
Köhn – Kehrer, Zakaria (C) (74. Mawissa), Faes – Vanderson (90+4. Nibombe), L. Camara, Bamba (62. Teze), C. Henrique – Akliouche (74. Adingra), Balogun (74. Biereth), Coulibaly.
Náhradníci:
Chevalier, Marin – Beraldo, Mbaye, Zabarnyj.
Náhradníci:
Stawiecki, Liénard – Fati, Idumbo, I. Touré.
Žluté karty:
90+5. Safonov
Žluté karty:
48. Vanderson, 56. Coulibaly, 90+4. Nibombe, 90+4. Pocognoli
Červené karty:
Červené karty:
58. Coulibaly

Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (vš. Rum.)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
25. 2. 2026 21:00
zápas probíhá
Juventus FC Juventus FC : Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul 3:0 (1:0)
Góly:
37. Locatelli
70. Gatti
82. McKennie
Góly:
Sestavy:
Perin – Kalulu, Kelly, Gatti, McKennie – K. Thuram (78. Adžić), Locatelli (C), Koopmeiners – Conceição (67. Žegrova), J. David (67. Boga), Yıldız.
Sestavy:
Çakır – Sallai (59. Boey), D. Sánchez, Bardakcı (C), Jakobs – Torreira, Lemina (87. Icardi) – Lang (59. Sané), Sara (71. Gündoğan), Yılmaz (87. Elmalı) – Osimhen.
Náhradníci:
Di Gregorio, Pinsoglio – Bremer, Kostić, Miretti, Openda, J. Gil, Rizzo.
Náhradníci:
Sen, Güvenç – Ayhan, Singo, Akgün, Asprilla, Kutucu.
Žluté karty:
25. Kelly, 31. Yıldız, 41. Pinsoglio
Žluté karty:
14. Osimhen, 33. Sallai, 60. Sara
Červené karty:
48. Kelly
Červené karty:

Rozhodčí: J. Pinheiro – B. Jesus, L. Maia (všichni POR)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Plzeň v Evropské lize 2026: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

ONLINE: Real vede a míří za postupem, Juventus dohání manko i v deseti

Nicolas Otamendi z Benfiky Lisabon blokuje střelu Gonzala Garcíi z Realu Madrid.

Kubánská pobřežní stráž rozstřílela ve svých vodách posádku americké lodi

Španělská pobřežní stráž na Tenerife pátrá po ztraceném děvčeti. (11. června...

Lavina v Tatrách smetla dva polské lyžaře, záchranáři vyprošťovali jejich těla

Muže zavalila ve Velkém kotli v Jeseníkách lavina, navzdory pomoci horské...

Poslední slovo

Zpráva o stavu zlatého věku. Trochu i o stavu americké unie

Jaroslav Veis

Skandální, nesouhlasí Babiš s podmínkou za týrání psa. Tejc podle něj podá stížnost

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23....

Názor

Přišel čas na reformy. Personální zemětřesení ve zdravotnictví je spíše příležitostí než hrozbou

Policisté zasahují ve Fakultní nemocnici v Motole. (24. února 2025)

Gates přiznal nevěru s dvěma Ruskami, nikoli však sex s Epsteinovými oběťmi

Zakladatel Microsoftu, miliardář Bill Gates s americkým finančníkem a sexuální...

Úhel pohledu

Víc než estetický problém. Prázdné poslanecké lavice slouží jako vizitka politické morálky

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. (3. února 2026)

Vždyť podporuji válku! Putinův exporadce dostal pokutu, nepřihlásil se jako agent

Prokremelský ruský politolog, bývalý poradce prezidenta Vladimira Putina Sergej...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Soud odvolal miliardáře Janečka z vedení jeho nadace. Vyvedl z ní miliony

Podnikatel Karel Janeček odevzdal 73 037 podpisů, aby mohl kandidovat na...

Brusel píše do Prahy. Chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů

Andrej Babiš navštívil Krajskou nemocnici Liberec. (17. února 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.