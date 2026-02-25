ONLINE: Juventus i v deseti smazal manko. Real jde dál, PSG stačila k postupu remíza

Připravujeme podrobnosti ...
Atalanta je od roku 2019 prvním klubem, který v Lize mistrů dokázal postoupit, přestože první zápas prohrál o dvě branky. Páteční los rozhodne, jestli se v osmifinále potká s Arsenalem, nebo s Bayernem.
Hned v páté minutě dva zadáci hostů minuli přízemní přihrávku z křídla a Scamacca u vzdálenější tyče toho využil.
Středeční zápasy play off Ligy mistrů ONLINE
Všechna utkání sledujeme minutu po minutě
V závěru prvního dějství vypálil Zappacosta a alžírský obránce Bensebajní tečí lehce změnil směr míče. Pro střelce to byl první gól v Lize mistrů po více než osmi letech, tehdy se trefil ještě v dresu Chelsea.
Neuplynula ani hodina, když si chorvatský záložník Pašalič naskočil na centr a otevřel domácím dveře k postupu. Jenže jeho krajan a trenér Borussie Niko Kovač reagoval čtyřnásobným střídáním a jeden z náhradníků Adeyemi srovnal celkové skóre.
Schylovalo se k prodloužení, ale smolař zápasu Bensebajní v nastavení zasáhl protihráče kopačkou do čela, rozhodčí po přezkoumání videa nařídil penaltu a Srb Samardžič ji proměnil.
Atalanta tak znovu dokázala, že to s německými kluby umí. Ve finále Evropské ligy v roce 2024 zdolala Leverkusen 3:0 a stejným výsledkem v podzimní ligové fázi porazila Frankfurt dokonce na jeho hřišti. Borussia v Lize mistrů prohrála venku potřetí za sebou.
5. Scamacca
45. Zappacosta
57. Pašalić
90+9. Samardžić
75. Adeyemi
Carnesecchi – Scalvini (77. Djimsiti), Hien, Kolašinac (72. Ahanor) – Zappacosta, de Roon (C), Pašalić, Bernasconi – Samardžić, Zalewski (85. K. Sulemana) – Scamacca (72. Krstović).
Kobel – Can (C), Anton, Bensebajní – Ryerson (70. Y. Couto), Jobe Bellingham (70. Adeyemi), Nmecha, Svensson – Beier (60. Fábio Silva), Brandt (60. Chukwuemeka) – Guirassy.
Rossi, Sportiello – Bakker, Bellanova, Éderson, Kossounou, Musah, Vavassori.
Meyer, Ostrzinski – Benkara, S. Inácio, Özcan, Reggiani, Sabitzer, Schlotterbeck.
70. Hien
13. Bensebajní, 53. Can, 69. Fábio Silva
90+7. Bensebajní, 90+8. Nico Schlotterbeck
Rozhodčí: Sánchez – Cabañero, Prieto (ESP)Přejít na online reportáž
16. Tchouaméni
80. Vinícius Júnior
14. Rafa Silva
Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio (78. Alaba), Carreras (90+1. F. García) – Valverde, Tchouaméni, Camavinga (78. Mastantuono) – Güler (84. C. Palacios), G. García (84. Pitarch), Vinícius Júnior.
Trubin – Dedić, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Ríos, Barreiro (90+1. Lopes Cabral) – Aursnes (85. Barrenechea), Rafa Silva, Schjelderup (85. Ivanović) – Pavlidis.
Lunin, F. González – Carvajal, B. Díaz, Mendy, Cestero Sancho, Ángel.
Ferreira, Soares – António Silva, Bah, Sudakov, Lukébakio, Manu Silva, A. Cabral, J. Neto.
57. Asencio, 90+6. C. Palacios
51. Otamendi
Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič (všichni Slovinsko)Přejít na online reportáž
60. Marquinhos
66. Kvaracchelia
45. Akliouche
90+1. Teze
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes (80. L. Hernández) – Zaïre-Emery (87. P. Fernández), Vitinha, Neves – Kvaracchelia, Doué (88. G. Ramos), Barcola (69. I Kang-in).
Köhn – Kehrer, Zakaria (C) (74. Mawissa), Faes – Vanderson (90+4. Nibombe), L. Camara, Bamba (62. Teze), C. Henrique – Akliouche (74. Adingra), Balogun (74. Biereth), Coulibaly.
Chevalier, Marin – Beraldo, Mbaye, Zabarnyj.
Stawiecki, Liénard – Fati, Idumbo, I. Touré.
90+5. Safonov
48. Vanderson, 56. Coulibaly, 90+4. Nibombe, 90+4. Pocognoli
58. Coulibaly
Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (vš. Rum.)Přejít na online reportáž
37. Locatelli
70. Gatti
82. McKennie
Perin – Kalulu, Kelly, Gatti, McKennie – K. Thuram (78. Adžić), Locatelli (C), Koopmeiners – Conceição (67. Žegrova), J. David (67. Boga), Yıldız.
Çakır – Sallai (59. Boey), D. Sánchez, Bardakcı (C), Jakobs – Torreira, Lemina (87. Icardi) – Lang (59. Sané), Sara (71. Gündoğan), Yılmaz (87. Elmalı) – Osimhen.
Di Gregorio, Pinsoglio – Bremer, Kostić, Miretti, Openda, J. Gil, Rizzo.
Sen, Güvenç – Ayhan, Singo, Akgün, Asprilla, Kutucu.
25. Kelly, 31. Yıldız, 41. Pinsoglio
14. Osimhen, 33. Sallai, 60. Sara
48. Kelly
Rozhodčí: J. Pinheiro – B. Jesus, L. Maia (všichni POR)Přejít na online reportáž