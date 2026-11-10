ONLINE: Startuje vyřazovací fáze Ligy mistrů, Davos odskakuje Plzni o dva góly

Plzeň prosvištěla první fází Ligy mistrů naprosto suverénně, jako jediný ze čtyřiadvaceti účastníků neztratila ani jeden zápas a zaznamenala plný počet bodů.
ONLINE: Davos - Plzeň
Utkání play off Ligy mistrů sledujeme od 19.45 podrobně
Postupně přetlačila Rögle (4:0), Tychy (2:1), Fribourg (4:2), Bordeaux (10:4), Skellefteå (4:2) a SaiPu (6:3). Teď ji čeká osmifinále.
Ve vyrovnaném pořadí domácí soutěže se drží na sedmé pozici, v pondělí se předčasně rozloučila s kanadským útočníkem Dannym Katicem, který se přesunul do Zvolenu.
Davos, kde působí i český útočník Filip Zadina, obsadil v Lize mistrů s bilancí tří vítězství a tří porážek šestnácté, tedy poslední postupové místo. Ve švýcarské lize je zatím překvapivě až desátý.
Další dva české týmy se představí ve středu. Pardubice od 17.30 nastupují na ledě finské SaiPy, Liberec hraje o dvě hodiny později v Kolíně nad Rýnem.
07:29 Tambellini (Jäger, Asplund)
08:10 Allard (Zadina, Lemieux)
Hollenstein (Solèr, Aeschlimann) – Frick (A), Gernát, Allard, Gross, van der Kaaij, Jung, Steiner, Grünenfelder – Frehner, Corvi (A), Zadina – Lemieux, Blandisi, Tambellini – Kessler, Jäger (C), Asplund – Schreiber, Waidacher, Parrée
Malík (Růžička) – Robertson, Rubins, Chromiak, Jeřábek (C), Merežko, Malák, Mašek – Strnad, Filip (A), Měchura – Rohlík (A), Simon, Teplý – M. Petman, V. Petman, Titlbach – Klatovský, Žemlička, Sedláček
Rozhodčí: Brander, Wölzmüller – Schlegel, ŻakPřejít na online reportáž
13:57 Holmström (Rooba, Riekkinen)
22:11 Gröndahl (Jaakola, Gallo)
54:56 Rooba (Holmström, Nousiainen)
22:57 Kirk (170, Müller)
28:10 Kirk (Wissmann, Fontaine)
31:57 Smith (Ronning, Fontaine)
46:13 Veilleux (Wissmann, Müller)
56:28 Vikingstad (Veilleux)
Patrikainen (Randelin) – Grondahl, Nousiainen, Pelli, Nykyri, Puhakka, Pakaslahti, Riekkinen – Meskanen, Siikonen (C), Miettinen – Rooba (A), Holmstrom, Luoto (A) – Jaakola, Ruutu, Gallo – Valkeejarvi, Makkinen, Tossavainen – Makela.
LaFontaine (Niesse) – Wissmann (C), Müller, Smith, Davidson, Mik, Geibel – Ronning, Kirk, Fontaine – Foudy, Eder, Tiffels (A) – Křestan, Vikingstad, Veilleux (A) – Pfoederl, Wiederer, Hordler – Griva.
Rozhodčí: Gerber, Pražák – Niittylä, Pekkala
Počet diváků: 2048
05:45 J. Suomi (Lowe, Strandberg)
16:51 Kratz (Nilsson, Anderberg)
24:05 Henriksson (Persson, Cooper)
03:42 Dower-Nilsson (Fagemo, Hasa)
Persson (Åhman) – Persson (C), Cooper, Rafferty, Aho, Lowe (A), J. Suomi, Levin, Lindgren – Nadeau, Rasmussen (A), Elvenes – Cehlárik, Strandberg, Gustafsson – Mäntykivi, Henriksson, E. Suomi – Kratz, Anderberg, Nilsson.
Johansson (Normann) – Johannesson, Tömmernes (A), Hasa, Högberg, Heens, Milošević, Kongsbak – Fagemo, Peterson, Lindholm – Clarke, Meijer, Cederqvist – Friberg (C), Lasu (A), Westergard – Dower-Nilsson, Hasa, Thorell.
Rozhodčí: Ch. Holm, H. Neva – Ch. Billing , A. Nyqvist
03:09 Kuhlman (Friedman)
06:23 Nordlund (Fasching, V. Lindberg)
Clang (Tjärnlund) – De Haan, Kumlin, Själin, Friedman, Claesson, LaDue, Clurman – Everberg, Olofsson, Horký – Kuhlamn, Kellman, Sandin – Solberg, Zether, Jellvik – Neumann, Kim, Bartholdsson
Lampinen (Ringquist) – Lundberg, P. Johansson, Djuse, M. Forsfjäll, Bergqvist, Grahn, Svensson – Johnson, Stjernborg, Kaderli – Hugg, O. Lindberg, Aaagard Hansen – Vuollet, Z. Forsfjäll, Davidsson – Nordlund, V. Lindberg, Fasching
Rozhodčí: Holm, Kaptain – Lundgren, Henriksson
05:53 Kühnhackl (Ehl, Reichel)
Hildebrand (Franzreb) – Fohrler, Shaw, Gilmour, Poirier, Gawanke, Kälble, Mattinen, Renouf – Greco, Brown, Bennett – Ehl, Reichel (A), Kühnhackl (A) – Solow, Esposito, Plachta – Macek, Michaelis (C), Schütz
Metsola (Kiviaho) – Nykänen, Räsänen, Kivistö, Karvonen, Strandell, Jokipakka, Almari, Mattila – Wia, Rauhala (C), Pavel – Fabre, Sallinen, Vanhatalo – Lindqvist, Mattila (A), Haapala – Simontaival, Suvanto, Rautiainen
Rozhodčí: Ofner, Sternat – Laguzov, Reinold