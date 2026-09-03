ONLINE: Pardubice v Lize mistrů navyšují vedení, Liberec srovnal. Hraje i Plzeň

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  17:20aktualizováno  18:28
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Matěj Stránský překonává obranu GKS Tychy a dává gól.

Matěj Stránský překonává obranu GKS Tychy a dává gól. | foto: ČTK

Pardubický Poulíček se neúspěšně snaží překonat gólmana Fučíka.
Matěj Stránský slaví gól v utkání Ligy mistrů proti GKS Tychy.
Pardubický obránce Gazda si kryje kotouč před protihráčem v zápase Ligy mistrů.
Pardubický Fejes během útočné akce.
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Startuje nový ročník hokejové Ligy mistrů. A hned v první hrací den jsou v akci všichni tři čeští zástupci. Liberec nastupuje od 17.30 na ledě Tappary Tampere, Plzeň ve stejný čas doma čelí Rögle, Pardubice od 18 hodin hostí Tychy. Všechna utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.

Liberec hraje Ligu mistrů poprvé od sezony 2019/20. Postup do aktuálního ročníku si zajistil třetím místem v základní části extraligy, na úvod má proti sobě letošní finské šampiony.

Hokejová Liga mistrů

1. zápasy ligové fáze

Bílí Tygři přes léto udrželi takřka celý kádr pohromadě. Vrátil se Jakub Rychlovský, součástí týmu zůstává i obránce Tomáš Galvas, který absolvoval přípravný kemp v Pittsburghu.

Také Plzeň se vrací na mezinárodní scénu po sedmi letech. Bez hlavního kouče na střídačce, Josef Jandač má za sebou dvě operace Achillovy šlachy, vrátí se nejdříve v listopadu.

Do té doby jej zastoupí asistenti Jiří Veber a Václav Pletka, kteří mají k dispozici sedm nových tváří, jako poslední tým zatím doplnil Richard Žemlička. Jak si Západočeši povedou proti švédskému soupeři?

Pardubice nechtějí opakovat předloňský konec v základní fázi, v Lize mistrů mají nejvyšší ambice. „Český tým ji ještě nevyhrál, to je pro nás výzva,“ řekl na tiskové konferenci majitel Petr Dědek.

Pomoci ke splnění jednoho z předsezonních cílů mají i ofenzivní posily David Tomášek, Matěj Stránský a Tomášek. Na úvod hostí úřadující extraligoví mistři Tychy, vítěze posledních dvou ročníků polské ligy.

Každé ze čtyřiadvaceti mužstev čeká v první části Ligy mistrů šest utkání, které jim přidělil los. Nejlepší šestnáctka postoupí do play off, vyřazovací fáze vyvrcholí v únoru.

Hokejová Liga mistrů
1. kolo 3. 9. 2026 17:30
zápas probíhá
Tappara Tampere Tappara Tampere : Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec 1:1 (1:1, -:-, -:-)
Góly:
01:23 Räsänen (Blichfeld, Lindqvist)
Góly:
15:57 Lenc (Rychlovský)
Sestavy:
Metsola (Heljanko) – Jokipakka, Mattila, Almari, Kulonummi, Tuulola (A), Piiparinen, Räsänen, Strandell – Lindqvist, Räsänen (A), Blichfeld – Rautiainen, Suvanto, Simontaival – Haapala, Sallinen, Vanhatalo – Pavel, Rauhala (C), Wiå.
Sestavy:
Kváča (Hamalčík) – Šimek (C), Galvas, Ivan (A), Zile, Ahac, Zeman, Kachlíř – Rychlovský, Najman, Lenc (A) – Faško-Rudáš, Filippi, Sandberg – Petrovský, Musil, Pytlík – Vlach, Jansa, Procházka.

Rozhodčí: Brander, Neva – Mäkinen, Thomann

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Hokejová Liga mistrů
1. kolo 3. 9. 2026 17:30
zápas probíhá
HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň : Rögle BK Rögle BK 0:0 (0:0, -:-, -:-)
Sestavy:
Malík (Růžička) – MacPherson, Rubins, Merežko, Malák, Chromiak, Jeřábek (C), Robertson, Čech – Strnad, Filip (A), Simon – Rohlík, Lalancette (A), Katic – M. Petman, V. Petman, Teplý – Sedláček, Žemlička, Titlbach
Sestavy:
Holm (Clang) – Johansson, de Haan, Clurman, Friedman, LaDue, Själin, Jellvik, Claesson – Horký, Olofsson (A), Solberg – Everberg (A), Bengtsson (C), Zether – Zaar, Sundsvik, Bristedt – Kuhlman, Kellman, Sandin

Rozhodčí: Květoň, Pražák – Svoboda, Hnát

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Hokejová Liga mistrů
1. kolo 3. 9. 2026 18:00
zápas probíhá
HC Dynamo Pardubice HC Dynamo Pardubice : GKS Tychy GKS Tychy 3:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
09:57 Stránský (Červenka, Sedlák)
15:19 Kondelík (Nosek, Čerešňák)
Góly:
Sestavy:
Subban (Will) – Tourigny, Košťálek, Dvořák, Čerešňák (A), Ludvig, Gazda, Mikliš, Vápeník – Červenka (A), Sedlák (C), Stránský, Smejkal, Nosek, Tomášek, Válek, Kondelík, Mandát, Fejes, Poulíček, Vondráček
Sestavy:
Fučík (Chabior) – Kovář (A), Pociecha (A), Sertti, Kakkonen, Viinikainen, Bryk, Tańczyk, Sobecki – Łyszczarczyk, Paś, Knuutinen, Kerkkänen, Ainali, Jämsen, Viitanen, Komorski (C), Jeziorski, Gościński, Kiełbicki, Janik

Rozhodčí: Mejzlík, Ondráček – Rampír, Šimánek

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Hokejová Liga mistrů
1. kolo 3. 9. 2026 18:30
Moser Medical Graz 99ers Moser Medical Graz 99ers : Fribourg-Gottéron Fribourg-Gottéron 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Wieser (Lagacé) – Hora, Bjørgvik-Holm, Maier, Stapelfedt (A), Reiner, Kirchebner, Gruber – Swaney, Vela (C), Huber – Feldner, Currie, Ganahl (A) – Dobnig, Collins, Lippitsch – Zündel, Moosbrugger, Gadžijev.
Sestavy:
Waeber (Neuenschwander) – Nemeth, Kapla, Johnson, Rathgeb, Streule, Seiler, Jecker, Boppart – Bertschy (C), Borgström, Richard – Sörensen, de la Rose (A), Hedlund – Taibel, Dorthe, Reber – Nicolet, Walser (A), Etter.

Rozhodčí: Smetana (AUT), Zrnić (SLO) – Muzsik (HUN), Zgonc (SLO)

Hokejová Liga mistrů
1. kolo 3. 9. 2026 19:15
EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg : Kölner Haie Kölner Haie 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
1. kolo 3. 9. 2026 19:15
KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt : Boxers de Bordeaux Boxers de Bordeaux 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Vorauer (Dahm) – Aabo, Göransson, Nickl, Unterweger, Mackinnon, Preiml, Simovic, Sablattnig – Petersen, Muršak, Drozg – Fraser, St. Denis, Hudson – Herbuger, Hundertpfund, Schwinger – Öfner, Obersteiner, van Ee.
Sestavy:
Papillon, Richard – Dusseau, Lamarche, Boscq, Beaudry, Tournier, Hilderman, Rambelo – Giroux, Morin, Santerno – Carry, Girard, Bruche – Fournier, Mongo, Tomasino – Leborgne, Guillaume, Farnier – Guidoux.

Rozhodčí: Huber, Ofner – Puff, Bedynek

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