Fenerbahce porazilo v úvodním duelu Graz a je blíže možnému střetnutí se Spartou

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  22:30aktualizováno  22:30
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Hráči Fenerbahce Istanbul slaví gól v utkání se Sturmem Graz. | foto: ČTK / imago sportfotodienst / Seskimphoto

Fenerbahce Istanbul v úvodním zápase 3. předkola fotbalové Ligy mistrů zdolalo Sturm Graz 2:0 a je blíže případnému duelu s pražskou Spartou. Turecký vicemistr splnil roli favorita, góly dali brazilský záložník Talisca a anglický útočník Mason Greenwood.

Sparta v prvním zápase zdolala Lyon 2:1, odveta ve Francii se bude hrát v úterý.

Fenerbahce využilo bouřlivé domácí prostředí a oba góly vstřelilo již do přestávky. Talisca převzal kolmou přihrávku od Aktürkoglua, zbavil se dvou soupeřů a nekompromisně zakončil. Greenwood se prosadil nečekanou prudkou střelou z 20 metrů.

Turečtí vicemistři z posledních pěti sezon mají v kádru řadu hvězd, brankáře Edersona, záložníka Marca Asensia nebo stopera Milana Škriniara v létě doplnily nové posily obránce Nathan Aké a kanonýr Greenwood. Istanbulský velkoklub ve 2. předkole přešel přes polský Górnik Zabrze.

I Graz obsadil v minulém ročníku domácí soutěže druhé místo. Ve 2. předkole si přesvědčivě poradil se skotskými Hearts po výsledcích 4:0 doma a 2:0 venku.

Sparta by začala závěrečné předkolo elitní soutěže 18., nebo 19. srpna venku. Odveta by byla na programu o týden později v Praze na Letné. Pokud by český vicemistr proti Lyonu ve 3. předkole neuspěl, přesunul by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy.

Slavia má účast v ligové fázi Ligy mistrů jistou, díky zisku domácího titulu do ní postoupila přímo.

Liga mistrů
3. předkolo 5. 8. 2026 20:00
Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul : Sturm Graz Sturm Graz 2:0 (2:0)
Góly:
10. Talisca
45. Greenwood
Góly:
Sestavy:
Günok – Semedo (85. Müldür), Škriniar /C/, Aké, Oosterwolde (30. Brown) – Asensio (70. Kahveci), Kanté, Guendouzi – Greenwood (70. de Paula), Talisca, Aktürkoğlu (85. Aydın)
Sestavy:
Chuďakov – Heil, Vallci, Mitchell, Soglo – Hödl (87. Beganović), Weinhandl (64. Fosso), Stankovič /C/, Seidl (64. Mamgeišvili) – Włodarczyk (46. Kayombo), Jatta (64. Weiper)
Náhradníci:
de Moraes – Söyüncü, Yüksek, Demir, Muriqi, Musaba, Cherif
Náhradníci:
Helac, Pucher – Petrović, Malić, Balbo, Koller, Halwachs
Žluté karty:
Žluté karty:
21. Stankovič, 58. Heil, 65. Kayombo

Rozhodčí: Kavanagh – Hussin, Davies (ENG)

Počet diváků: 39491

Liga mistrů
3. předkolo 5. 8. 2026 19:10
AGF Aarhus AGF Aarhus : Sabah Baku Sabah Baku 2:1 (1:0)
Góly:
32. Bogere
63. Bogere
Góly:
67. Simić
Sestavy:
Christiansen – Rösler (81. Storch), Tingager (29. Andersen), Kahl – Anderson (81. Serra), Knudsen, Jønsson (46. Carstensen), Emmery (71. Links) – Bech, Bogere, Arnstad (C).
Sestavy:
Pokatilov (C) – Zedadka, Solvet, Dašdamirov, Puchacz – Rachmonalijev, Lepinjica – Parris (65. Mbina), Isajev (79. Severina), Simić (90+3. Chajbulajev) – Mickels (90+3. Lachaab).
Náhradníci:
Hanse – Solbakken, Jørgensen, Kristjánsson, Tchamche, Camara, Sengooba.
Náhradníci:
Ramazanov, Mirzammadov – McCarthy, Nwachukwu, Rustamli, Mutallimov, Almeida, Fernandes.
Žluté karty:
73. Links, 74. Knudsena
Žluté karty:
37. Simić, 39. Mickels

Rozhodčí: Obrenović – Kasapović, Kordež (SVN).

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