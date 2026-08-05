Fenerbahce porazilo v úvodním duelu Graz a je blíže možnému střetnutí se Spartou

Sparta v prvním zápase zdolala Lyon 2:1, odveta ve Francii se bude hrát v úterý.
Fenerbahce využilo bouřlivé domácí prostředí a oba góly vstřelilo již do přestávky. Talisca převzal kolmou přihrávku od Aktürkoglua, zbavil se dvou soupeřů a nekompromisně zakončil. Greenwood se prosadil nečekanou prudkou střelou z 20 metrů.
Turečtí vicemistři z posledních pěti sezon mají v kádru řadu hvězd, brankáře Edersona, záložníka Marca Asensia nebo stopera Milana Škriniara v létě doplnily nové posily obránce Nathan Aké a kanonýr Greenwood. Istanbulský velkoklub ve 2. předkole přešel přes polský Górnik Zabrze.
I Graz obsadil v minulém ročníku domácí soutěže druhé místo. Ve 2. předkole si přesvědčivě poradil se skotskými Hearts po výsledcích 4:0 doma a 2:0 venku.
Sparta by začala závěrečné předkolo elitní soutěže 18., nebo 19. srpna venku. Odveta by byla na programu o týden později v Praze na Letné. Pokud by český vicemistr proti Lyonu ve 3. předkole neuspěl, přesunul by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy.
Slavia má účast v ligové fázi Ligy mistrů jistou, díky zisku domácího titulu do ní postoupila přímo.
10. Talisca
45. Greenwood
Günok – Semedo (85. Müldür), Škriniar /C/, Aké, Oosterwolde (30. Brown) – Asensio (70. Kahveci), Kanté, Guendouzi – Greenwood (70. de Paula), Talisca, Aktürkoğlu (85. Aydın)
Chuďakov – Heil, Vallci, Mitchell, Soglo – Hödl (87. Beganović), Weinhandl (64. Fosso), Stankovič /C/, Seidl (64. Mamgeišvili) – Włodarczyk (46. Kayombo), Jatta (64. Weiper)
de Moraes – Söyüncü, Yüksek, Demir, Muriqi, Musaba, Cherif
Helac, Pucher – Petrović, Malić, Balbo, Koller, Halwachs
21. Stankovič, 58. Heil, 65. Kayombo
Rozhodčí: Kavanagh – Hussin, Davies (ENG)
Počet diváků: 39491
32. Bogere
63. Bogere
67. Simić
Christiansen – Rösler (81. Storch), Tingager (29. Andersen), Kahl – Anderson (81. Serra), Knudsen, Jønsson (46. Carstensen), Emmery (71. Links) – Bech, Bogere, Arnstad (C).
Pokatilov (C) – Zedadka, Solvet, Dašdamirov, Puchacz – Rachmonalijev, Lepinjica – Parris (65. Mbina), Isajev (79. Severina), Simić (90+3. Chajbulajev) – Mickels (90+3. Lachaab).
Hanse – Solbakken, Jørgensen, Kristjánsson, Tchamche, Camara, Sengooba.
Ramazanov, Mirzammadov – McCarthy, Nwachukwu, Rustamli, Mutallimov, Almeida, Fernandes.
73. Links, 74. Knudsena
37. Simić, 39. Mickels
Rozhodčí: Obrenović – Kasapović, Kordež (SVN).