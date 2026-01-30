Real si v play off Ligy mistrů zopakuje souboj s Benfikou, PSG čeká Monako

První zápasy se odehrají 17. a 18. února, odvety o týden později. Nasazené týmy začínají venku.
Souboj Realu s Benfikou bude pikantní. Portugalský celek totiž vede José Mourinho, jenž kdysi úřadoval právě v Madridu. Zmíněná středeční porážka v posledním kole navíc Real odsoudila k účasti v předkole play off, kvůli čemuž bude hrát dva zápasy navíc.
Teď to může Benfice oplatit.
Mimochodem, druhou možností pro portugalský tým byl Inter Milán, další bývalý Mourinhův klub. Italský celek a loňský finalista místo toho narazí na norské Bodö/Glimt, který si postup zajistilo v posledním kole výhrou nad Atlétikem Madrid.
Inter loni prohrál ve finále 0:5 s PSG, které se podruhé v řadě nevešlo do nejlepší osmičky. Shodou okolností ho stejně jako před rokem čeká tým z francouzské ligy – loni to byl Brest, tentokrát je to Monako.
Schick a jeho Leverkusen můžou proti Olympiakosu pomoct českému koeficientu – Češi totiž zápolí o desátou příčku právě s Řeky, takže by se jim vyřazení jednoho ze zástupců hodilo.
Další podrobnosti připravujeme...
Kompletní los předkola play off Ligy mistrů
Dvojice a jejich možní soupeři v osmifinále
Benfica – Real Madrid a Bodö/Glimt - Inter Milán (vítězové v osmifinále narazí na Sporting Lisabon, nebo Manchester City)
Monaco - PSG a Karabach - Newcastle (vítězové v osmifinále narazí na Barcelonu, nebo Chelsea)
Galatasaray - Juventus a Bruggy - Atlético Madrid (vítězové v osmifinále narazí na Liverpool, nebo Tottenham)
Borussia Dortmund - Atalanta a Olympiakos - Bayer Leverkusen (vítězové v osmifinále narazí na Arsenal, nebo Bayern Mnichov)