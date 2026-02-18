ONLINE: Newcastle v Lize mistrů drtí Karabach, Leverkusen vyzve Olympiakos

Autor: ,
  19:33aktualizováno  19:33
Zbylé čtyři úvodní vyřazovací zápasy nabízí středeční program fotbalové Ligy mistrů. V 18.45 nastoupí Newcastle na půdě Karabachu, ve 21 hodin pak Leverkusen i s Patrikem Schickem vyzve řecký Olympiakos, Atlético Madrid se utká s Bruggami a Bodö/Glimt zkusí zaskočit favorizovaný Inter Milán. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Hráči Newcastlu slaví gól proti PSG. | foto: AP

První čtyři zápasy předkola play off byly na programu v úterý, teď následují další čtyři. Odvety jsou na programu za týden.

Ázerbájdžánský Karabach byl jedním z největších překvapení ligové fáze, v níž se umístil na 22. místě. Teď ho čeká favorizovaný Newcastle, jenž získal ještě o čtyři body víc a skončil dvanáctý.

Středeční zápasy Ligy mistrů ONLINE

Každé utkání vyřazovací fáze sledujeme minutu po minutě

České fanoušky bude hodně zajímat zápas Leverkusenu s Olympiakosem. Jednak kvůli útočníku Schickovi, ale také proto, že případné vyřazení řeckého celku by pomohlo českému koeficientu.

Postup Bodö/Glimt byl podobnou senzací jako v případě Karabachu. Norský klub, jenž hrál i se Slavií (2:2), se mezi nejlepších čtyřiadvacet týmů vměstnal až v posledních dvou zápasech – nejprve výhrou nad Manchesterem City (3:1) a pak zvítězil i na hřišti Atlétika Madrid (2:1). Jak si povede proti Interu?

Právě Atlético jde ve středu také do akce, čekají ho belgické Bruggy.

Liga mistrů
18. 2. 2026 18:45
zápas probíhá
FK Karabach FK Karabach : Newcastle United Newcastle United 0:5 (0:5)
Góly:
Góly:
3. A. Gordon
8. Thiaw
32. A. Gordon
34. A. Gordon
45+1. A. Gordon
Sestavy:
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade (22. Bolt), K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Janković – Andrade (46. A. Hüsejnov), Montiel, Zoubir (C) – Durán.
Sestavy:
Pope – Trippier (C), Thiaw, Burn, L. Hall – Tonali, Willock – Elanga, Woltemade, Barnes – A. Gordon.
Náhradníci:
Buntić, Ramazanov – Addai, Bajramov, Džabrajilzade, B. Hüsejnov, Kady, Kaščuk, Máí, Gurbanli.
Náhradníci:
Ramsdale, Ruddy – Joelinton, A. Murphy, J. Murphy, Neave, Osula, Ramsey, Shahar.

Rozhodčí: Eskas – Engan, Bashevkin (vš. NOR)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
18. 2. 2026 21:00
Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus : Leverkusen Leverkusen 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
18. 2. 2026 21:00
Bodo/Glimt Bodo/Glimt : Inter Milán Inter Milán 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER).

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
18. 2. 2026 21:00
Bruggy Bruggy : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (-:-)
Sestavy:
Mignolet – Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys – Onyedika – Stanković, Vanaken (C) – Tzolis, Tresoldi, Diakhon.
Sestavy:
Oblak – Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke (C), Llorente, Nicolás González – Álvarez, Griezmann.
Náhradníci:
Jackers – L. Reis, Vetlesen, Meijer, Vermant, Nilsson, Osuji, Siquet, Spileers, S. Campbell.
Náhradníci:
Musso, Esquivel – Giménez, Cardoso, Sørloth, Baena, Almada, Lenglet, Le Normand.

Rozhodčí: Nyberg – Beigi, Söderkvist (vš. SWE)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.