Bruggy v Salcburku potvrdily roli mírného favorita, vítězný gól ale daly až čtvrt hodiny před koncem, kdy se po centru z levé strany prosadil důrazný Vermant. Hostům pak cenné vítězství do odvety udržel brankář Mignolet, který jednou vyškrábl míč prakticky z čáry. Belgický vicemistr a vítěz domácího poháru si může za týden před svými fanoušky dovolit i remízu.

Slovan Bratislava dlouho držel v Kazachstánu nadějný bezbrankový výsledek do odvety. V 65. minutě ale musel do deseti po druhé žluté kartě pro Ibrahima a domácí před téměř 23 tisíci diváky nakonec přesilovku zužitkovali. V 90. minutě rozhodl z penalty teprve šestnáctiletý talent Satpajev, kterého za čtyři miliony eur (98 milionů korun) koupila Chelsea. Do londýnského klubu ale zamíří, až dosáhne plnoletosti.

Trenér Slovanu Weiss starší jen velmi těžce nesl některé verdikty nizozemského sudího Gözübüyüka, po diskutabilním pokutovém kopu se již neudržel a po spršce vulgarit dostal červenou kartu. V závěru nastavení ještě hosty od druhé inkasované branky zachránil těsný ofsajd.

Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam : Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul 1:0 (1:0) Góly:

19. Timber Góly:

Sestavy:

Wellenreuther – Lotomba, Ahmedhodžić, Watanabe, Bos – Steijn (C), Hwang, Q. Timber – Moussa, Ueda, L. Sauer. Sestavy:

Eğribayat – Müldür, Škriniar (C), Oosterwolde, Brown – Szymański, Amrabat, Fred – Kahveci, En-Nesyri, Aydın. Náhradníci:

Bijlow, Bossin – Stengs, Borges, Tengstedt, Read, Diarra, Targhalline, Slory, Valente, Plug, Kraaijeveld. Náhradníci:

Çetin, Livaković – Söyüncü, Djiku, Durán, Demir, Mercan, Tosun, Semedo, Elmaz, Akçiçek. Rozhodčí: Nyberg (SWE) – Beigi (SWE), Söderkvist (SWE)

Red Bull Salcburk Red Bull Salcburk : Bruggy Bruggy 0:1 (0:0) Góly:

Góly:

75. Vermant Sestavy:

Schlager – Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig – Kitano (76. Ratkov), Bidstrup (C), Diabaté, Kjaergaard (65. Alajbegović) – Vertessen (65. Baidoo), Nene Sestavy:

Mignolet – Spileers, Mechele, Seys (76. Siquet) – Reis (76. Stanković), Vetlesen (88. Forbs) – Tzolis, Onyedika, Meijer (88. Romero) – Vermant (90+1. Tresoldi), Vanaken (C) Náhradníci:

Hamzić, Šarčević – Aguilar, Daghim, Diambou, Schuster, Terzić, Trummer Náhradníci:

Heuvel, Jackers – Audoor, Campbell, Furo, Osuji, Sandra, Van Den Žluté karty:

63. Nene Žluté karty:

52. Onyedika Rozhodčí: Jovanović – Stojković, Mihajlović (SRB) Počet diváků: 12 782

KKS Lech Poznaň KKS Lech Poznaň : Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad 1:3 (1:1) Góly:

34. Ishak Góly:

9. Krunić

53. Krunić

73. Duarte Sestavy:

Mrozek – Pereira (82. Gumny), Skrzypczak, Milić, Moutinho – Kozubal (71. Thordarson), Jagiełło (71. Ouma)– Gholizadeh (64. Rodríguez), Palma, Bengtsson (64. Szymczak) – Ishak (C). Sestavy:

Matheus – Seol, Rodrigão, Veljković, Tiknizyan – Milson (46. Babicka), Elšnik, Ivanić (C) (75. Olayinka) – Krunić – Duarte (78. Katai), Ndiaye (78. Arnautović). Náhradníci:

Bąkowski, Pruchniewski – Douglas, Gurgul, Fiabema, Mońka, Lisman. Náhradníci:

Glazer, Guteša – Bajo, Kostov, Stanković, Leković, Lučić, Miloslavljević. Žluté karty:

19. Jagiełło Žluté karty:

21. Krunić Rozhodčí: Stieler – Beitinger, Borsch (vš. GER)

Ludogorec Razgrad Ludogorec Razgrad : Ferencváros Ferencváros 0:0 (0:0) Sestavy:

Bonmann – Nedjalkov (C), Almeida, Kurtulus, Son – Pedro Naressi, Stanič, Kaloč – Caio Vidal, Tekpetey, Erick Marcus Sestavy:

Dibusz (C) – Gartenmann, Szalai, Raemaekers – O'Dowda, Toth, Ötvös, Makreckis – Joseph, Varga, Kanichowsky Náhradníci:

Hristov, Padt – Andersson, Bile, Čočev, Chouiar, Duarte, Gigov, Ivanov, Nachmias, Šiškov, Jordanov Náhradníci:

Grof, Tóth – Botka, Cadu, Gruber, Kajan, Keïta, Levi, Maiga, Nagy, Szabo, Zachariassen Žluté karty:

18. Tekpetey Žluté karty:

11. Ötvös, 63. O'Dowda, 71. Makreckis Rozhodčí: Eskås – Engan, Dale, Kringstad (NOR)

OGC Nice OGC Nice : Benfica Lisabon Benfica Lisabon 0:0 (0:0) Sestavy:

Diouf – Mendy, Bah, D. Santos /C/ (46. Oppong) – Clauss, Sanson (28. Louchet), Búdawí, Bard – Moffi, Búanání, Jansson Sestavy:

Trubin – Dedić, Silva, Otamendi /C/, Dahl – Aursnes, Ríos, Barrenechea, Schjelderup – Ivanović, Pavlidis Náhradníci:

Dupé, Búlhendí – Boga, Rosario, Diop, Brahimi, Bernardeau, Koutoune, Coulibaly, Nguene Náhradníci:

Soares, Ferreira – Obrador, Barreiro, Prestianni, Araújo, Gouveia, Florentino, Oliveira, Veloso, L. Santos, Prioste Žluté karty:

Žluté karty:

30. Bah, 33. Schjelderup Rozhodčí: Oliver – Cook, Mainwaring (ENG)