Slovan Bratislava vybojoval postup do Ligy mistrů, Lyon nestačil na Fenerbahce

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  23:17aktualizováno  23:38
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Fotbalisté Slovanu Bratislava se radují z postupové trefy do Ligy mistrů. | foto: TASR/ProfimediaProfimedia.cz

Fotbalisté Lyonu podlehli doma Fenerbahce 1:2 a Ligu mistrů si nezahrají. Spolu s tureckým klubem postupují AEK Atény a Viking Stavanger, slaví také Slovan Bratislava, který zvítězil v Celje po vítězství 2:1 v prodloužení. Losování s účastí Slavie je na programu ve čtvrtek, poražené týmy budou v pátek v osudí Evropské ligy společně se Spartou.

Francouzský přemožitel Sparty z minulého předkola po nadějné remíze 1:1 v Istanbulu nezvládl odvetu.

Turecký tým byl od začátku nebezpečnější, první šance ještě zlikvidoval slovenský brankář Greif. Jednou pomohla spojnice břevna a tyče, pak v rozmezí pěti minut udeřili útočník Muriqi a obránce Brown.

Po hodině hry vykřesal naději belgický útočník Fofana parádním volejem. Míč poslal do sítě i jeho krajan Openda, ale gól neplatil pro těsný ofsajd, video připravilo domácí ze stejného důvodu o vyrovnání ještě jednou.

Český reprezentant Pavel Šulc, který se zotavuje po zranění kolena, vyběhl na trávník až v 75. minutě, ale prodloužení si domácí nevybojovali.

Fenerbahce hrálo Ligu mistrů naposledy v roce 2009, od té doby devětkrát ztroskotalo v předkolech, ale desátý pokus vyšel. Do osudí doprovodí Galatasaray, které se jako turecký mistr kvalifikoval přímo.

Slovan po domácí remíze 1:1 začal v Celje lépe, proti svým krajanům se prosadil čerstvě uzdravený slovinský útočník Šporar. V 18. minutě si naběhl za obranu a lobem přehodil gólmana. Ještě do přestávky ale Sešlar z penalty vyrovnal a zápas dospěl do prodloužení.

V něm rozhodl panamský reprezentant Martínez svým prvním gólem v dresu Slovanu. Nový trenér Yaya Touré z Pobřeží slonoviny tak od svého příchodu na Tehelné pole ještě nepoznal porážku a slovenský zástupce se po roční přestávce opět představí v Champions League.

Řecký šampion AEK Atény se vrací do hlavní soutěže po osmi letech. O výhře 4:0 v odvetě s Levski Sofie rozhodl už v prvním poločase. Bulharský tým jako jediný hrál od prvního předkola a v sedmi zápasech dostal jen tři góly, tentokrát inkasoval stejný příděl už do přestávky.

Dvakrát se trefil maďarský útočník Varga, jednou Srb Jovič, který už si zahrál Ligu mistrů za Real Madrid i AC Milán. Po změně stran navíc proměnil Rumun Marin penaltu.

Po úterním postupu Bodö/Glimt uspěl i druhý norský zástupce Viking Stavanger. Před týdnem v Záhřebu smazal dvoubrankové manko a vybojoval remízu 2:2.

I v odvetě musel dotahovat, když skóre otevřel albánský útočník Hoxha. Tripič z penalty srovnal, po změně stran zařídili Austbo a Moi vítězství 3:1 i premiérovou účast Stavangeru v elitní soutěži.

Liga mistrů
4. předkolo - Play-off 26. 8. 2026 21:00
Olympique Lyon Olympique Lyon : Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul 1:2 (0:2)

první zápas 1:1 - postupuje tým Fenerbahce Istanbul

Góly:
61. Fofana
Góly:
24. Muriqi
29. Brown
Sestavy:
Greif – Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner Vinicius – Tessmann, Morton, Tolisso – Nuamah, Openda, Fofana.
Sestavy:
Ederson – Nélson Semedo, Škriniar, Aké, Brown – Guendouzi, Talisca, Kanté – Greenwood, Muriqi, Oguz Aydin.
Náhradníci:
Descamps – Bidstrup, Tagliafico, Šulc, Athekame, Bacher, Mata, Boudache, De Carvalho, Himbert, Ouédrraogo, Nartey.
Náhradníci:
Çetin, Sapaz – Yüksek, Lukaku, Demir, Kahveci, Müldür, Mercan, Elmaz, Nene
Žluté karty:
Žluté karty:
32. Škriniar, 90+4. Guendouzi, 90+5. Nene

Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni (všichni Itálie)

Liga mistrů
4. předkolo - Play-off 26. 8. 2026 21:00
NK Celje NK Celje : Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1:2P (1:1)

první zápas 1:1 - postupuje tým Slovan Bratislava

Góly:
34. Sešlar
Góly:
18. Šporar
100. Martínez
Sestavy:
Leban – Širvys (74. Dionkou), Hrka (106. Koutris), Tutyškinas, Avdyli – Daniel (74. Verbić), Zabukovnik, Sešlar – Kvešič (106. Poplatnik), Kotnik (80. Kučys), Dukuly (80. Ivanšek)
Sestavy:
Takáč – Blackman (120. Wimmer), Bajrič, Markovič, Cruz – Martínez (106. Ignatěnko), Pokorný, Ibrahim (73. Marcelli) – Barseghjan (73. Mustafić), Šporar (81. Čerepkai), Camara (103. Maroš)
Náhradníci:
Čalušič, Dionkou, Frelih, Ivanšek, Kolár, Koutris, Kyčys, Poplatnik, Tusha, Vancač Požeg, Verbič, Vukliševič
Náhradníci:
Čerepkai, Gajdoš, Ignatěnko, Kianga, Kozlovský, Marcelli, Maros, Matsuoka, Mustafič, Popovič, Wimmer, Yirajang
Žluté karty:
16. Širvys, 59. Avdyli, 84. Tutyškinas, 118. Verbič, 120+1. Sešlar
Žluté karty:
54. Cruz

Rozhodčí: Hernández – Naranjo, Rojo

Liga mistrů
4. předkolo - Play-off 26. 8. 2026 21:00
AEK Atény AEK Atény : Levski Sofia Levski Sofia 4:0 (3:0)

první zápas 0:0 - postupuje tým AEK Atény

Góly:
7. Jović
12. Varga
29. Varga
55. Marin
Góly:
Sestavy:
Strakosha – Rota, Moukoudi (C), Filipe Relvas, Pilios – Majer (80. Zubkov), Marin (86. Arriaga), Kairinen, Koita (72. Mantalos) – Varga (80. Zini), Jović (86. Gaćinović).
Sestavy:
Vucov – Aldair Neves, Dimitrov (C), Serafimov, Centelles – Serginho (81. Mitkov), Múbarik, Maicon (63. Kusso) – Oko-Flex (76. Soula), Reinaldo (63. Juan Perea), Everton Bala (63. Trdin).
Náhradníci:
Balamotis, Brignoli – Kutesa, Georgiev, Kaloskamis, Vida.
Náhradníci:
Vladimirov, Lukov – Hevertton Santos, Makoun, Stojančov, Rajčev.
Žluté karty:
51. Marin, 75. Pilios, 89. Zini
Žluté karty:

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (vš. FRA)

Liga mistrů
4. předkolo - Play-off 26. 8. 2026 21:00
Viking FK Stavanger Viking FK Stavanger : Dinamo Záhřeb Dinamo Záhřeb 3:1 (1:1)

první zápas 2:2 - postupuje tým Viking FK Stavanger

Góly:
18. Tripič
48. Austbø
50. Moi
Góly:
10. Hoxha
Sestavy:
Østbø – Heggheim (62. Bjørshol), Stensness, Falchener (62. Daland), K. Haugen (82. H. Haugen) – Moi, Bell, Askildsen – Tripič (C) (82. Kvia-Egeskog), Christiansen, Austbø (89. Vevatne).
Sestavy:
Nevistič – Valinčič (83. Galešič), Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf – Mišič (C) – Lisica (82. Topič), Stojkovič (82. Mudražija), Zajc (55. Kačavenda), Hoxha (67. Oršič) – Beljo.
Náhradníci:
Jacobsen, Belko – Postema, Visted, Alte, Auklend, Hansen.
Náhradníci:
Zagorac, Filipović – Goda, Radeljić, Tabinas, Prevljak, Šunta.
Žluté karty:
27. Heggheim, 51. Auklend, 52. Askildsen, 57. Tripič, 66. Bell, 76. Lunde Aarsheim (trenér)
Žluté karty:
46. McKenna, 72. Oršič

Rozhodčí: María – Cabañero, Prieto (ESP)

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