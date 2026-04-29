ONLINE: Atlético - Arsenal 0:0, semifinále Ligy mistrů, šanci měl domácí Álvarez

  20:52aktualizováno  21:18
Po úterní devítigólové nadílce v Lize mistrů se pozornost obrací na druhé semifinále. Atlético Madrid v úvodním utkání hostí Arsenal. Oba soupeři se potkali už loni na podzim v základní části, kde tehdy zvítězil Arsenal 4:0. Utkání můžete od 21:00 sledovat v online reportáži.

Fotbalisté Arsenalu se radují z gólu, který vstřelil Eberechi Eze. | foto: Reuters

Atlético bojuje o třetí finále Ligy mistrů za posledních dvanáct let.

V současném ročníku ve vyřazovací části prošlo přes Bruggy, Tottenham a ve čtvrtfinále přes Barcelonu.

Arsenal je vítězem základní části, v osmifinále porazil Leverkusen a naposledy vyřadil portugalský Sporting, ve dvou zápasech padl jediný gól.

Anglický klub vedle závěru Ligy mistrů zároveň bojuje o titul v nejvyšší anglické soutěži.

Liga mistrů
29. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Atlético Madrid Atlético Madrid : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Sestavy:
Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke (C), Cardoso, Lookman – Griezmann, Álvarez.
Raya – White, Saliba, Magalhães, Hincapié – Ødegaard (C), Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Martinelli.
Náhradníci:
Musso, Esquivel – Mendoza, Sørloth, Baena, Almada, Lenglet, Molina, Vargas, Le Normand, Boñar, J. Díaz.
Arrizabalaga, T. Setford – Mosquera, Saka, G. Jesus, Eze, Nørgaard, Trossard, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon.

Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (všichni Nizozemsko)

