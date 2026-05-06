ONLINE: Bayern - PSG, hosté hájí náskok v semifinálové odvetě Ligy mistrů

Bayern stahuje jednogólové manko po historicky prvním střetnutí, ve kterém v Lize mistrů padlo devět branek. V něm sice nejdříve vedl německý klub, o přestávce už to ale bylo 3:2 ve prospěch PSG.
Ve druhém poločase dali obhájci titulu ještě dva góly, Bayern ale do konce zápasu stihl korigovat na konečných 5:4.
Vítěz se ve finále střetne s Arsenalem, který v úterý prošel přes Atlético Madrid. První utkání skončilo remízou 1:1, odveta v Londýně pak vyšla lépe pro domácí. Jediný gól dal Saka.
Finále se hraje 30. května v Budapešti.
Bayern Mnichov : Paris Saint-Germain 0:0 (-:-)
Sestavy:
Neuer – Stanišić, Tah, Upamecano, Laimer – Kimmich, Pavlović – Olise, Musiala, L. Díaz – Kane.
Neuer – Stanišić, Tah, Upamecano, Laimer – Kimmich, Pavlović – Olise, Musiala, L. Díaz – Kane.
Sestavy:
Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Ruiz, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaracchelia.
Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Ruiz, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaracchelia.
Náhradníci:
Ulreich, Urbig – Bischof, A. Davies, Goretzka, Guerreiro, Itó, Jackson, Karl, Kim Min-čä.
Ulreich, Urbig – Bischof, A. Davies, Goretzka, Guerreiro, Itó, Jackson, Karl, Kim Min-čä.
Náhradníci:
Marin, Vignaud, Laurendon – Barcola, Beraldo, P. Fernández, L. Hernández, I Kang-in, Mayulu, Mbaye, G. Ramos, Zabarnyj.
Marin, Vignaud, Laurendon – Barcola, Beraldo, P. Fernández, L. Hernández, I Kang-in, Mayulu, Mbaye, G. Ramos, Zabarnyj.
Rozhodčí: Pinheiro -Jesus, MaiaPřejít na online reportáž