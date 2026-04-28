ONLINE: PSG - Bayern 3:2, v nastavení přidává gól z penalty domácí Dembélé

Odveta se hraje za týden v Mnichově.
Pařížané se loni dočkali premiérového triumfu a finále se shodou okolností hrálo v Mnichově.
Letos postupně vyřadili Monako, Chelsea a Liverpool. Teď je však čeká zdaleka nejtěžší soupeř v rámci vyřazovací fáze. S Bayernem se utkali už na podzim a doma s ním prohráli 1:2.
Oba týmy na sebe v Lize mistrů v posledních letech naráží pravidelně a pokaždé z posledních pěti případů uspěl Bayern – loni a předloni v ligové fázi, v roce 2020 ve finále a pak ještě dvakrát ve čtvrtfinále.
Mnichovský celek, s šesti tituly spolu s Liverpoolem třetí nejúspěšnější klub soutěže, skončil v základní fázi druhý, když prohrál jen s Arsenalem. Pak s přehledem vyřadil Atalantu a poradil si také ve čtvrtfinále s Realem Madrid.
Na rozdíl od PSG má jistý titul v domácí soutěži, takže se může plně soustředit na Champions League. Jelikož postoupil i do finále poháru, může navíc stále usilovat o treble.
Druhou semifinálovou dvojici tvoří Arsenal s Atlétikem Madrid, první zápas sehrají ve středu.
24. Kvaracchelia
33. Neves
45+5. Dembélé
17. Kane
41. Olise
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaracchelia.
Neuer (C) – Stanišić, Upamecano, Tah, A. Davies – Kimmich, Pavlović – Olise, Musiala, L. Díaz – Kane.
Chevalier, Marin – Beraldo, Zabarnyj, Ruiz, G. Ramos, I Kang-in, L. Hernández, Mayulu, P. Fernández, Barcola, Mbaye.
Ulreich, Urbig – Kim Min-čä, Goretzka, Jackson, Itó, Laimer, Ofli, Pavič.
12. Marquinhos
Rozhodčí: Schärer (SUI) – Nevado (ESP), Porras (ESP)