ONLINE: PSG - Bayern 3:2, v nastavení přidává gól z penalty domácí Dembélé

PSG - Bayern 3:2, v nastavení přidává gól z penalty domácí Dembélé

Autor: ,
  20:56aktualizováno  21:53
Obhájci titulu proti týmu s nejlepší formou v Evropě. Fotbalisté Paris St. Germain hrají v úvodním semifinále Ligy mistrů doma proti rozjetému Bayernu Mnichov. Zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s Bayernem. | foto: AP

Fanoušci Bayernu při prvním semifinále Ligy mistrů s PSG.
Fanoušci PSG před začátkem semifinálového utkání Ligy mistrů s Bayernem Mnichov.
Útočník Bayernu Harry Kane dostává míč z dosahu Joaa Nevese z PSG.
Obránce PSG Nuno Mendes v souboji o míč s Michaelem Olisem z Bayernu.
8 fotografií

Odveta se hraje za týden v Mnichově.

Pařížané se loni dočkali premiérového triumfu a finále se shodou okolností hrálo v Mnichově.

Letos postupně vyřadili Monako, Chelsea a Liverpool. Teď je však čeká zdaleka nejtěžší soupeř v rámci vyřazovací fáze. S Bayernem se utkali už na podzim a doma s ním prohráli 1:2.

Oba týmy na sebe v Lize mistrů v posledních letech naráží pravidelně a pokaždé z posledních pěti případů uspěl Bayern – loni a předloni v ligové fázi, v roce 2020 ve finále a pak ještě dvakrát ve čtvrtfinále.

Mnichovský celek, s šesti tituly spolu s Liverpoolem třetí nejúspěšnější klub soutěže, skončil v základní fázi druhý, když prohrál jen s Arsenalem. Pak s přehledem vyřadil Atalantu a poradil si také ve čtvrtfinále s Realem Madrid.

Na rozdíl od PSG má jistý titul v domácí soutěži, takže se může plně soustředit na Champions League. Jelikož postoupil i do finále poháru, může navíc stále usilovat o treble.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Arsenal s Atlétikem Madrid, první zápas sehrají ve středu.

Liga mistrů
28. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 3:2 (3:2)
Góly:
24. Kvaracchelia
33. Neves
45+5. Dembélé
Góly:
17. Kane
41. Olise
Sestavy:
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaracchelia.
Sestavy:
Neuer (C) – Stanišić, Upamecano, Tah, A. Davies – Kimmich, Pavlović – Olise, Musiala, L. Díaz – Kane.
Náhradníci:
Chevalier, Marin – Beraldo, Zabarnyj, Ruiz, G. Ramos, I Kang-in, L. Hernández, Mayulu, P. Fernández, Barcola, Mbaye.
Náhradníci:
Ulreich, Urbig – Kim Min-čä, Goretzka, Jackson, Itó, Laimer, Ofli, Pavič.
Žluté karty:
12. Marquinhos
Žluté karty:

Rozhodčí: Schärer (SUI) – Nevado (ESP), Porras (ESP)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.