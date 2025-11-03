Liga mistrů: Kde sledovat zápas Slavia - Arsenal živě?

  15:11
Fotbalisté Slavie ve 4. kole Ligy mistrů přivítají lídra anglické ligy Arsenal. Jeden z nejlepších týmů světa se tak v úterý večer ukáže v Edenu. Kde můžete sledovat přenos zápasu živě? Kdy utkání začíná?

Jindřich Trpišovský a Lukáš Provod o poločasové přestávce. | foto: Reuters

Kde sledovat zápas Slavia – Arsenal živě?

Zápas 4. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Duel začíná v úterý 4.11. od 18:45.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Slavia – Arsenal můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak se soupeřům daří v Lize mistrů?

  • Slavia v 1. kole remizovala s Bodö/Glimt 2:2. Zápas měla skvěle rozehraný, jenže ztratila dvoubrankové vedení.
  • Ve 2. kole slávisté na San Siru po bojácném výkonu podlehli Interu Milán 0:3. V utkání vystřelili celkem třikrát, na branku jen jednou.
  • Ve 3. kole Slavia zavítala na hřiště Atalanty Bergamo a odvezla si remízu 0:0. Předvedla se o hodně lépe než v Miláně. Podržel ji brankář Markovič, ale herně byla odvážnější a hrozila i směrem dopředu.
  • Arsenal v 1. kole zvítězil na hřišti Bilbaa 2:0, pak doma zdolal Olympiakos 2:0 a ve 3. kole zničil Atlético Madrid 4:0. Tři suverénní výhry a žádná inkasovaná branka.

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání

  • Slavia v sobotu zdolala v lize Baník Ostrava 2:0. V ligové sezoně zůstala jako jediná bez prohry a o skóre vede tabulku.
  • Arsenal si v sobotním souboji anglické ligy poradil na hřišti Burnley také 2:0 a Premier League vede o šest bodů.

Slavia – Arsenal:

Výkop: úterý 4. listopadu, 18:45.
Rozhodčí: Aghajev - Zejnalov, Amirali (všichni Ázerb.) - Dieperink (video, Niz.).
Předpokládané sestavy:
Slavia: Staněk - Vlček, Zima, Chaloupek - Moses, Oscar, Zafeiris, Mbodji - Kušej, Provod - Chorý.
Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly - Eze, Nörgaard, Rice - Saka, Merino, Trossard.
Absence: Bořil, Holeš, Ogbu, Schranz (všichni zranění), Javorček (zranění + není na soupisce), Fully, Kolář, Vorlický, Zmrzlý (všichni nejsou na soupisce), Mbodji (nejistý start) - Zubimendi (3 ŽK), Havertz, Madueke, Martinelli, Ödegaard (všichni zranění), Gabriel Jesus (zranění + není na soupisce), Gyökeres (nejistý start).
Disciplinární ohrožení: nikdo - Rice (2 ŽK).

Vizitka soupeře:

Arsenal FC

  • Rok založení: 1886 (klub vznikl jako Dial Square)
  • Klubové barvy: červená s bílými rukávy, bílé doplňky
  • Web: arsenal.com (oficiální stránka)
  • Stadion: Emirates Stadium, kapacita cca 60 700 diváků, otevřen 2006
  • Trenér: Mikel Arteta
  • Současné opory: Bukayo Saka (křídelník), Declan Rice (záložník), Martin Ødegaard (záložník), William Saliba (obránce), Gabriel Magalhães (obránce), David Raya (brankář).

Rozesmátí hráči Arsenalu po další brance. Zleva: Viktor Gyökeres, Bukayo Saka a Jurrien Timber.

Úspěchy

  • Mistr Anglie (First Division / Premier League): 13× (naposledy 2003/04)
  • FA Cup (Anglický pohár): 14× vítěz (rekordní počet, naposledy 2019/20)
  • Anglický ligový pohár (EFL Cup): 2× vítěz
  • Community Shield (Anglický superpohár): 17× vítěz (naposledy 2023)
  • Evropské poháry:
    • Pohár vítězů pohárů UEFA: 1× vítěz (1993/94)
    • Veletržní pohár: 1× vítěz (1969/70)

Historický úspěch v Evropě: účast ve finále Ligy mistrů 2005/06, kde Arsenal podlehl Barceloně 1:2.
Historický domácí úspěch: sezona 2003/04, kdy tým vedený Arsènem Wengerem neprohrál ani jeden ligový zápas (“Invincibles“).

Zajímavosti před zápasem Slavia – Arsenal:

  • Slavia a Arsenal na sebe v pohárech narazily dvakrát. V roce 2007 (slávistická premiéra v Lize mistrů) naložil anglický gigant vyjukané Slavii 7:0, v odvetě na Strahově skončil zápas bez branek. Ve čtvrtfinále Evropské ligy v roce 2021 slávisté překvapili favorita na jeho hřišti remízou 1:1, v Edenu už na soupeře nestačili a prohráli 0:4.
  • Slavia vyhrála jen 2 z 15 zápasů s anglickými soupeři v soutěžích UEFA
  • Slavia prohrála jediné z 19 soutěžních utkáních v sezoně a 5x po sobě neinkasovala
  • Slavia v pohárech v posledních 10 zápasech nezvítězila
  • Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 14x po sobě nevyhrála
  • Slavia doma v pohárech 5x za sebou nezvítězila

Gabriel z Arsenalu oslavuje svojí trefu proti Atlétiku Madrid.

  • Arsenal prohrál jediný z 15 soutěžních zápasů v sezoně a 9x po sobě zvítězil (z toho 8x s čistým kontem)
  • Arsenal v posledních 7 soutěžních duelech udržel čisté konto, neinkasoval celkem 686 minut
  • Arsenal prohrál jen 2 z posledních 13 duelů v soutěžích UEFA
  • Arsenal vyhrál 5 z posledních 6 venkovních zápasů v pohárech
  • Arsenal v 10 duelech s českými týmy v pohárech neprohrál (z toho 8x neinkasoval), naposledy se utkal právě se Slavií

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Slavia velkým outsiderem a jakýkoliv bodový zisk pražského týmu by byl pro bookmakery velkým překvapením.

Slavia – ArsenalVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy11,45,91,26
