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ONLINE: Slavia - Arsenal 0:1, trefil se Madueke, střelu Merina chytá Domčak

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  20:14aktualizováno  21:16
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Gól Arsenalu do branky Slavie v zápase Ligy mistrů.

Gól Arsenalu do branky Slavie v zápase Ligy mistrů. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Kapitán Arsenalu Declan Rice prchá před Tomášem Holešem v zápase Ligy mistrů.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský navádí své hráče v zápase proti Arsenalu.
Slávistický Wiktor Nowak stíhá soupeře z Arsenalu.
Zahájení zápasu Ligy mistrů mezi Slavií a Arsenalem.
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Slávističtí fotbalisté hrají čtvrtý zápas v základní fázi Ligy mistrů. Po roce doma opět hostí Arsenal, lídra anglické Premier League a také posledního finalistu milionářské soutěže. Od 9. minuty prohrávají 0:1 po gólu Maduekeho. Zbytek utkání sledujte v podrobné online reportáži.

Slavia se pokusí ukončit sérii osmnácti utkání bez výhry v evropských pohárech. Čeká ji ale nadmíru těžký úkol.

Jen v Lize mistrů nezvítězila dvaadvacetkrát po sobě a je blízko negativnímu rekordu soutěže. Rumunský FCSB mezi lety 2006 a 2013 neuspěl třiadvacetkrát po sobě. Ještě o jeden duel delší sérii měl mezi roky 1992 až 2006 AEK Atény, první tři utkání nelichotivé šňůry nicméně nebyla ve skupinové fázi.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský do dalšího pokusu posílá následující základní sestavu: Domčak – Holeš, Vlček, Zima – Suleiman, Moses, Sadílek, Kubiak – Ayaosi, Nowak, Šturm.

Jeho protějšek Mikel Arteta zvolil následující jedenáctku: Raya – White, Konsa, Gabriel, Hincapié – Rice, Merino, Zubimendi – Eze, Gyökeres, Madueke.

Domácí v úvodních třech utkáních padli 2:3 doma s Lens, poté 0:2 v Baku se Sabahem a naposledy vybojovali remízu 2:2 v Istanbulu na Fenerbahce.

Arsenal se o víkendu osamostatnil v čele anglické ligy po vítězství 1:0 na Liverpoolu, kde uspěl po dvanácti letech. Svěřenci kouče Artety v sezoně padli jen v Brightonu (0:3), před týdnem je pak z Ligového poháru vyřadil Fleetwood Town ze čtvrté ligy po penaltovém rozstřelu.

V Lize mistrů má Arsenal na kontě sedm bodů, poprvé ztratil v minulém kole remízou v Mnichově s Bayernem.

Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2026 21:00
zápas probíhá
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : Arsenal Arsenal 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
9. Madueke
Sestavy:
Domčak – Holeš (C), Zima, Vlček – Suleiman, Moses, Sadílek, Kubiak – Ayaosi, Šturm – Nowak.
Sestavy:
Raya – White, Konsa, Magalhães, Hincapié – Merino, Zubimendi, Rice (C) – Madueke, Gyökeres, Eze.
Náhradníci:
Markovič, Rezek – Chaloupek, N'Guessan, Chytil, Provod, Diakité, Kačor, Jurásek, Konečný, Barčot, Kotrba.
Náhradníci:
Arrizabalaga, Meslier – Saliba, Mosquera, Ødegaard, Timber, Tzolis, Havertz, Calafiori, Guimarães, Lewis-Skelly, Dowman.

Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Weickenmeier (GER)

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