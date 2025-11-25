ONLINE: Slavia - Bilbao, v základu Mbodji i Sanyang. Hosté bez N. Williamse

„Asi to zní troufale, ale chceme to urvat. Vyhrát,“ předeslal kouč Jindřich Trpišovský.
Zvolil následující sestavu: Staněk – Moses, Zima, Chaloupek – Douděra, Sadílek, Zafeiris, Mbodji – Provod, Chorý, Sanyang. Oproti sobotnímu zápasu s Bohemians udělal dvě změny, Douděra nahrazuje Vlčka a nalevo místo Bořila nastoupí Mbodji.
V základní fázi Ligy mistrů hraje Slavia pod Trpišovským podruhé a v jedenácti zápasech dosud nezvítězila. Na tři body čeká od roku 2007, kdy ve svém premiérovém duelu na nejslavnějším jevišti porazila 2:1 Steauu Bukurešť.
Letošní sezonu začala domácí remízou 2:2 s norským Bodö/Glimt, kdy byla třem bodům zatím nejblíž. Poté padla 0:3 na Interu, bez gólů hrála v Bergamu a nestačila na Arsenal (0:3).
Z posledních pěti soutěžních zápasů je to jediná slávistická porážka. Naposledy si poradili 3:1 s Bohemians, předtím vyhráli v divoké přestřelce 5:3 v Plzni.
Slavia zároveň usiluje o první vítězství v pohárech po 11 zápasech. Mírným favoritem je podle bookmakerů navzdory aktuálnímu výsledkovému trápení španělský celek, který v jediném předchozím vzájemném souboji loni v Evropské lize nad Slavií vyhrál doma 1:0.
Bilbao má v aktuální tabulce Ligy mistrů o bod více: také prohrálo s Arsenalem, padlo i v Dortmundu a naposledy v Newcastlu, předtím zdolalo Karabach. Do utkání se Slavií jde s několika změnami v základní sestavě, jen na lavičce zůstali například zkušený stoper Laporte či hbitý Nico Williams.
Simón (C) – Areso, Vivian, Paredes, Boiro – Ruiz de Galarreta, A. Rego – Berenguer, Sancet, R. Navarro – Guruzeta.
Markovič – Bořil, Cham, Hašioka, Chytil, Holeš, Jelínek, Kušej, Prekop, Ogbu, Vlček.
Padilla, M. Santos – Berchiche, Laporte, Lekue, Vesga, Jauregizar, Sanchez, Hierro, Gorosabel, N. Williams.
Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedėlis (Valikonis) (všichni z Litvy)Přejít na online reportáž