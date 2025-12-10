Slavia žádala o přemístění duhové vlajky. Vadil nám znak Tottenhamu, hájila se pak

Prohrála 0:3 a přišla o reálnou naději na postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Spíš než předvedený výkon ale fotbalová Slavia musela obhajovat svůj požadavek, který vzbudil pozdvižení: nechala přesunout duhovou vlajku, která se tradičně objevuje u sektoru hostujících fanoušků na stadionu londýnského Tottenhamu, na jiné místo v hledišti.
A pochopitelně se okamžitě vyrojily otázky, co k tomu Slavii vedlo.

„Nemůžete přijít k nám a diktovat si, co je přijatelné. A už vůbec se nemůžete naštvat kvůli vlajce, která reprezentuje naši komunitu. Chtěli jsme, abyste to slyšeli přímo od nás. Chceme, aby všichni věděli, že šlo o požadavek hostujícího celku a nikoliv postoj domácího klubu,“ čertila se Skupina Proud Lilywhites sjednocující LGBT+ fanoušky Tottenhamu.

Slavia se hájila, že problémem byl znak Tottenhamu na duhové vlajce a obavy, že by ji z toho důvodu mohli fanoušci poškodit.

„Byla přímo u našeho sektoru. Proto jsme ji se souhlasem domácího klubu nechali přemístit. Je to logický krok. Vyžadujeme respekt pro hostující fanoušky, stejně jako naši fanoušci respektují, že mimo hostující sektor nemůžou nosit žádné klubové symboly,“ vyjádřil se pražský klub pro server The Athletic.

„Vlajka byla přemístěna na základě požadavku hostujícího týmu směrem k UEFA,“ uvedl suše londýnský celek, který měl v této situaci poslední slovo, ale současně musel vzít v potaz možné bezpečnostní riziko.

Samotné utkání se obešlo bez dalších kontroverzí a slávističtí příznivci pak tradičně zanechali dobrý dojem dokonce dvěma pozápasovými děkovačkami – ta druhá patřila brankáři Kinskému, jenž ve Slavii do ledna působil.

Ale bylo jasné, že rozhodnutí přemístit duhovou vlajku nezůstane bez odezvy.

Proud Lilywhites ještě před výkopem zveřejnili další prohlášení.

„Všem je jasné, o co tady jde. Riziko není vlajka, nýbrž reakce malé skupiny hostujících fanoušků. Je to zklamání a další důkaz nevraživosti vůči LGBT+ fanouškům napříč evropským fotbalem,“ píší v něm.

„Současně bychom chtěli zdůraznit, že klub situaci vyřešil správně, byl vůči nám transparentní, bránil se, kde mohl, a zajistil, že bude jasné, že jde o požadavek hostů, který je v rozporu s hodnotami klubu.“

Slavii by však v této situaci neměl hrozit žádný postih, jelikož vše řešila přes UEFA oficiální žádostí, které londýnský klub vyhověl.

„Ale náš vzkaz zůstává stejný. Tohle je náš domov a naše komunita sem patří. Žádný hostující tým tohle nezmění,“ uzavřeli Proud Lilywhites.

