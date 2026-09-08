ONLINE: V Bruggách a v Aténách začíná Liga mistrů, přinese novinky v pravidlech

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  16:55aktualizováno  16:55
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Norský útočník Erling Haaland na tréninku Manchesteru City před úvodním soubojem v Lize mistrů proti FC Porto. | foto: Reuters

V Bruggách a v Aténách v úterní podvečer začíná fotbalová Liga mistrů, další čtyři duely mají výkop od 21.00. Šlágrem úvodního dne je souboj Realu Madrid s Interem Milán. Všechna utkání můžete sledovat v online reportážích. I v prestižní klubové soutěži budou sudí vyžadovat úpravu pravidel, která se objevila na nedávném mistrovství světa. Novinkou například je, že automatický trest za kumulované žluté karty dostane hráč až po čtyřech napomínáních.

Exkluzivním týdnem Ligy mistrů startuje základní část evropských pohárů.

Osmnáct zápasů úvodního kola se odehraje rovnoměrně ve třech dnech, vždy dva duely začnou od 18.45, zbývající čtyři od 21.00.

Český zástupce Slavia nastoupí proti Racingu Clubu Lens, jak zní celý název francouzského vicemistra, ve čtvrtek pozdě večer.

Úpravy pravidel v Lize mistrů

Proti loňskému ročníku, v němž triumf obhájil Paris St. Germain, dochází k některým pravidlovým změnám, které přineslo už červnové mistrovství světa v Americe.

Míč do hry musí být uveden do pěti sekund od chvíle, kdy sudí začne odpočítávat. Pokud tým čas nedodrží, míč získá soupeř. Při výkopu od branky dostane rohový kop.

Při střídání má hráč na opuštění hřiště deset sekund zase od chvíle, kdy dá pokyn sudí. Pokud limit překročí, náhradník se do hry může zapojit až při dalším přerušení hry, nejdříve však po jedné minutě. Do té doby hraje tým o jednoho hráče méně.

Pokud hráč potřebuje ošetření na hřišti, může se vrátit až minutu po znovunavázání hry. Výjimkou jsou zranění, srážky s brankářem a fauly, které vedou k udělení žluté nebo červené karty soupeři.

Podobně jako na mistrovství světa i v Lize mistrů bude mít VAR dodatečné pravomoci. Vedle obvyklých případů v protokolu může intervenovat v případě nesprávně udělené druhé žluté karty.

Pokud hráč ve čtyřech různých zápasech nasbírá celkem čtyři žluté karty, má na jeden zápas automaticky zastavenou činnost. Dosud stačily k trestu tři napomenutí. Další nucený odpočinek následuju po celkově šestém, osmém, desátém atd. napomenutí.

Pokud vyprší pětačtyřicátá a devadesátá minuta, tak stejně jako například nově v české nejvyšší soutěži se čas na hodinách nezastaví a bude zobrazovat skutečnou délku zápasu.

Liga mistrů
1. kolo 8. 9. 2026 21:00
Real Madrid Real Madrid : Inter Milán Inter Milán 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring (všichni Anglie)

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Liga mistrů
1. kolo 8. 9. 2026 21:00
FC Porto FC Porto : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (POL)

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Liga mistrů
1. kolo 8. 9. 2026 21:00
Lille Lille : Real Betis Real Betis 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Kabakov – Margaritov, Venev (BUL)

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Liga mistrů
1. kolo 8. 9. 2026 21:00
Borussia Dortmund Borussia Dortmund : Villarreal Villarreal 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Sozza – Imperiale, Baccini (ITA)

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Liga mistrů
1. kolo 8. 9. 2026 18:45
AEK Atény AEK Atény : LASK Linz LASK Linz 0:0 (-:-)
Sestavy:
Brignoli – Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios – Majer, Vitális, Marin, Koita – Varga, Jović.
Sestavy:
Jungwirth – Jørgensen, Mbuyamba, Alemão, Andrade, Bello – Bogarde, Ljubičić, Horvath – Usor, Lang.
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Liga mistrů
1. kolo 8. 9. 2026 18:45
Bruggy Bruggy : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)
Sestavy:
Sommer – Sabbe, I Han-pom, Mechele, Seys – Vetlesen, Potts – Forbs, Vanaken (C), Virgili – Tresoldi.
Sestavy:
Suzuki – Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Maatsen – Gomes, Kamara – McGinn (C), Buendía, Hemmings – Jackson.
Náhradníci:
Jackers, Vanden Driessche – Tsawa, Vermant, Mike, Siquet, Spileers, Audoor, Diakhon, Vasovic, Lemaréchal.
Náhradníci:
Bizot, Wright – Mings, Barkley, Ruggeri, Garnacho, Abraham, Mbaye, Bogarde, Alysson.

Rozhodčí: Schärer – De Almeida, Erni (vš. SUI)

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