ONLINE: V Bruggách a v Aténách začíná Liga mistrů, přinese novinky v pravidlech

Exkluzivním týdnem Ligy mistrů startuje základní část evropských pohárů.
Osmnáct zápasů úvodního kola se odehraje rovnoměrně ve třech dnech, vždy dva duely začnou od 18.45, zbývající čtyři od 21.00.
Český zástupce Slavia nastoupí proti Racingu Clubu Lens, jak zní celý název francouzského vicemistra, ve čtvrtek pozdě večer.
Úpravy pravidel v Lize mistrů
Proti loňskému ročníku, v němž triumf obhájil Paris St. Germain, dochází k některým pravidlovým změnám, které přineslo už červnové mistrovství světa v Americe.
Míč do hry musí být uveden do pěti sekund od chvíle, kdy sudí začne odpočítávat. Pokud tým čas nedodrží, míč získá soupeř. Při výkopu od branky dostane rohový kop.
Při střídání má hráč na opuštění hřiště deset sekund zase od chvíle, kdy dá pokyn sudí. Pokud limit překročí, náhradník se do hry může zapojit až při dalším přerušení hry, nejdříve však po jedné minutě. Do té doby hraje tým o jednoho hráče méně.
Pokud hráč potřebuje ošetření na hřišti, může se vrátit až minutu po znovunavázání hry. Výjimkou jsou zranění, srážky s brankářem a fauly, které vedou k udělení žluté nebo červené karty soupeři.
Podobně jako na mistrovství světa i v Lize mistrů bude mít VAR dodatečné pravomoci. Vedle obvyklých případů v protokolu může intervenovat v případě nesprávně udělené druhé žluté karty.
Pokud hráč ve čtyřech různých zápasech nasbírá celkem čtyři žluté karty, má na jeden zápas automaticky zastavenou činnost. Dosud stačily k trestu tři napomenutí. Další nucený odpočinek následuju po celkově šestém, osmém, desátém atd. napomenutí.
Pokud vyprší pětačtyřicátá a devadesátá minuta, tak stejně jako například nově v české nejvyšší soutěži se čas na hodinách nezastaví a bude zobrazovat skutečnou délku zápasu.
Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring (všichni Anglie)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (POL)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Kabakov – Margaritov, Venev (BUL)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Sozza – Imperiale, Baccini (ITA)Přejít na online reportáž
Brignoli – Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios – Majer, Vitális, Marin, Koita – Varga, Jović.
Jungwirth – Jørgensen, Mbuyamba, Alemão, Andrade, Bello – Bogarde, Ljubičić, Horvath – Usor, Lang.
Sommer – Sabbe, I Han-pom, Mechele, Seys – Vetlesen, Potts – Forbs, Vanaken (C), Virgili – Tresoldi.
Suzuki – Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Maatsen – Gomes, Kamara – McGinn (C), Buendía, Hemmings – Jackson.
Jackers, Vanden Driessche – Tsawa, Vermant, Mike, Siquet, Spileers, Audoor, Diakhon, Vasovic, Lemaréchal.
Bizot, Wright – Mings, Barkley, Ruggeri, Garnacho, Abraham, Mbaye, Bogarde, Alysson.
Rozhodčí: Schärer – De Almeida, Erni (vš. SUI)Přejít na online reportáž