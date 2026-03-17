Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

V úvodním duelu úterního večera skončila senzační jízda norského Bodö/Glimt. Po domácím vítězství 3:0 podlehlo Sportingu Lisabon stejným výsledkem a v prodloužení inkasovalo další dvě branky.
PSG si do Londýna přivezl pohodlný náskok. Svěřenci trenéra Enriqueho nepřipustili žádné drama a už v úvodní čtvrthodině si vypracovali vedení 2:0 zásluhou Kvaraccheliji a Barcoly. Střídající Mayulu po změně stran přidal třetí zásah hostů. Pařížané tak Chelsea oplatili loňskou finálovou porážku na klubovém mistrovství světa. V boji o semifinále je bude čekat buď Liverpool, nebo Galatasaray Istanbul.
Stejně jako PSG i Real přiletěl do Anglie s třígólovou výhodou. Jeho výhru 3:0 minulý týden zařídil hattrickem Valverde, tentokrát se při triumfu 2:1 dvakrát trefil Vinícius Junior. Domácí dohrávali od 20. minuty bez vyloučeného kapitána Silvy, jenž rukou ve vápně zastavil střelu Viníciuse. Nařízenou penaltu proměnil sám brazilský útočník. Ještě v prvním dějství srovnal Haaland, v nastavení měl poslední slovo opět Vinícius, jemuž chvíli předtím odvolal gól videorozhodčí. Do druhé půle místo zraněného gólmana Realu Courtoise nastoupil Lunin.
Real potvrdil, že na Manchester umí; mužstvo španělského kouče Guardioly vyřadil ve třetí sezoně po sobě. Historicky nejúspěšnější klub soutěže se ve čtvrtfinále téměř jistě střetne s dalším gigantem Bayernem Mnichov. Bavorský celek totiž ve středeční domácí odvetě proti Bergamu bude hájit náskok 6:1 z Itálie.
Arsenalu po remíze 1:1 v Leverkusenu dnes vystřelili postup Eze s Ricem. „Kanonýři“ se na rozdíl od City ideálně naladili na nedělní vzájemné finále anglického Ligového poháru. V další fázi Ligy mistrů narazí na Sporting.
Ten se stal pátým týmem v historii vyřazovací části „milionářské“ soutěže, který v odvetě vymazal třígólové manko a dostal se do další fáze. Domácí dominovali téměř celý večer a od začátku se hnali za smazáním deficitu. V prvním poločase se trefil obránce Inácio, na druhé straně Björtuft hlavičkoval po rohu do břevna. Po přestávce skórovali Goncalves a Suárez z penalty, jejich střídající spoluhráč Santos nastřelil tyč.
Ihned po začátku prodloužení dal postupový gól Sportingu za vytrvalého deště Araújo. Uruguayský útočník se postaral o nejrychlejší trefu v prodloužení v dějinách soutěže, stačilo mu na ni 83 sekund. V nastavení završil výsledek střídající Nel.
„Lvi“ ovládli i pátý domácí duel v této sezoně Ligy mistrů a jsou prvním mužstvem od sezony 2018/19, jež postoupilo navzdory úvodní prohře o tři branky. Před nimi se to naposledy povedlo Liverpoolu v semifinále s Barcelonou.
Sporting čeká první čtvrtfinále v novodobé historii Ligy mistrů. Dosud si ho zahrál jen v ročníku 1982/83 v předchůdci dnešní soutěže Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ). Bodö/Glimt, které začalo Ligu mistrů remízou 2:2 na Slavii, nenavázalo na minulých pět výher v soutěži.
první zápas 0:3 - postupuje tým Sporting CP Lisabon
34. G. Inácio
61. P. Gonçalves
78. Suárez
92. M. Araújo
120+1. Nel
Rui Silva – Fresneda, Quaresma (64. Debast), G. Inácio, M. Araújo (110. Diomande) – Hjulmand (C), Morita (68. Braganca) – Catamo, Trincão (110. Faye), P. Gonçalves (68. N. Santos) – Suárez (116. Nel).
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen (106. Aleesami), Bjørkan – Evjen (85. Bassi), Berg, Fet (90+1. Auklend) – Blomberg (85. Määttä), Høgh (C) (79. Helmersen), Hauge (79. Saltnes).
Virginia, Callai – Vagiannidis, Simões, F. Gonçalves, M. Couto.
Faye Lund, Sjong – Nielsen, Klynge, Riisnaes, Mikkelsen.
47. Hjulmand, 74. Fresneda, 104. N. Santos
6. Blomberg, 68. Høgh, 105+3. Bassi, 118. Saltnes
Rozhodčí: Schärer – Erni, Küngová (SUI)
41. Haaland
22. Vinícius Júnior
90+3. Vinícius Júnior
Donnarumma – Nunes (57. Semenyo), Chusanov, Dias (46. Guéhi), Ajt-Núrí – B. Silva (C), Rodri (74. Nico González), Reijnders (46. Aké) – Cherki, Haaland (57. Marmúš), Doku.
Courtois (46. Lunin) – Alexander-Arnold (83. Carvajal), Rüdiger, Huijsen, F. García – Valverde (C), Tchouaméni, Pitarch (74. Ángel) – Güler (74. Camavinga), B. Díaz (69. Mbappé), Vinícius Júnior.
Trafford – Stones, Kovačić, Savinho, O'Reilly, Foden, Lewis.
Alaba, G. García, Carreras, Aguado, Cestero Sancho, Mastantuono, C. Palacios.
25. Guardiola (trenér), 45+3. Chusanov
80. Alexander-Arnold
20. B. Silva
Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (všichni Francie)
36. Eze
63. Rice
Raya – White (68. Mosquera), Saliba, Magalhães, Hincapié – Rice, Zubimendi (68. Nørgaard) – Saka (C), Eze (69. Havertz), Trossard (68. Martinelli) – Gyökeres (90. Lewis-Skelly).
Blaswich – Quansah, Andrich (C) (83. Ezequiel Fernández), Tapsoba – Poku (60. Culbreath), E. Palacios (70. Schick), A. García, Grimaldo – Maza, Terrier (60. Tillman) – Kofane.
Arrizabalaga, Ranson – G. Jesus, Madueke, Calafiori, Dowman.
Omlin, Lomb – Hofmann, Oermann, Tape.
46. E. Palacios
Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (NED).
6. Kvaracchelia
14. Barcola
62. Mayulu
R. Sánchez – M. Sarr (46. Acheampong), Hato, Chalobah, Cucurella (72. Adarabioyo) – Andrey Santos, Caicedo – Palmer (59. Garnacho), Enzo Fernández (C) (59. Lavia), P. Neto – Pedro (59. Delap).
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes (66. L. Hernández) – Zaïre-Emery, Neves (46. Mayulu), Vitinha – Barcola (59. Doué), Dembélé (66. G. Ramos), Kvaracchelia (73. I Kang-in).
Merrick, Sharman-Lowe – Fofana, Guiu, Estêvão, Mheuka, Kavuma–McQueen.
Chevalier, Marin – Beraldo, Zabarnyj, P. Fernández, Mbaye.
Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič (vš. SVN)