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ONLINE: Česko - Španělsko 0:1, penalta za ruku, další gól odvolává videorozhodčí

  20:51aktualizováno  21:49
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Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí během zápasu proti Španělsku

Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí během zápasu proti Španělsku | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Čeští fotbalisté před zápasem proti Španělsku
Vladimír Coufal během rozcvičky před zápasem proti Španělsku
Vladimír Coufal hlavičku během zápasu proti Španělsku
Alex Král bojuje o míč během zápasu proti Španělsku
8 fotografií
Čeští fotbalisté hrají pátý zápas v letošním ročníku elitní Ligy národů. Na pražské Letné se Španělskem prohrávají 0:1. Úřadující mistři světa i Evropy skórovali z penalty za ruku Ambrose, trefa Pina z rychlého brejku neplatila kvůli ofsajdu. Druhý poločas můžete sledovat v online reportáži.

Češi zatím pod novým trenérem Santi Deniou čtyřikrát prohráli a jsou ve skupině poslední, pořád však mají šanci na účast v baráži o udržení.

Denia proti Španělsku zvolil následující sestavu: Kovář – Coufal, Zima, Krejčí, Jurásek – Červ, Ambros, Král – Hložek, Naderi, Provod.

Soupeř nasazuje například obránce Cubarsího či Huijsena. V útoku hraje Ferrán Torres a pod ním Fermín.

Se Španělskem hráli Češi už v říjnu a prohráli 1:3, byť favorita v závěru dostali pod tlak a nebyli daleko od vyrovnání.

Doma proti němu nastoupili naposledy v červnu 2022 a remizovali 2:2 – dvakrát vedli, ale soupeř pokaždé srovnal, přičemž bod favoritovi zařídil Martínez až v samotném závěru.

Ač je pro Deniovy svěřence z hlediska boje o třetí místo ve skupině důležitý zejména nedělní zápas proti Chorvatsku, hodil by se jim jakýkoliv bodový zisk. Platí totiž, že pokud Chorvaté uhrají proti Anglii víc bodů než Češi proti Španělsku, národní tým jistě spadne do nižší divize. V případě bodové shody pak rozhoduje skóre.

To Španělé jsou bezpečně první o tři body před Anglií a mají jistý postup do jarního čtvrtfinále.

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 3 12. 11. 2026 20:45
zápas probíhá
Česko Česko : Španělsko Španělsko 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
39. Baena
Sestavy:
Kovář – Coufal, Zima, Krejčí (C), Jurásek – Červ, Král – Ambros, Hložek, Provod – Naderi.
Sestavy:
Simón (C) – Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella – Zubimendi, Ruiz – Pino, López, Baena – Torres.
Náhradníci:
Horníček, Kinský – Chaloupek, Vlček, Gabriel, Hopi, Sláma, Šubert, Kabongo, Kozel, Daněk, Souček.
Náhradníci:
Raya, J. García – Pubill, Grimaldo, Merino, Muñoz, Ramón, Barrios, Roca, De Frutos, Pedri, Fernández.
Žluté karty:
Žluté karty:
11. Porro

Rozhodčí: Dabanović – Jovanović, Todorović (vš. MNE)

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ONLINE: Česko - Španělsko 0:1, penalta za ruku, další gól odvolává videorozhodčí

Vladimír Coufal hlavičku během zápasu proti Španělsku

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