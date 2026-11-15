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ONLINE: Chorvatsko - Česko 1:0 po půli, gól po minutě, domácí mají další šance

  21:28aktualizováno  21:33
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Chorvatský křídelník Ivan Perišič slaví gól do sítě Česka.

Chorvatský křídelník Ivan Perišič slaví gól do sítě Česka. | foto: Reuters

Fotbalisté Martin Baturina a Alex Král v utkání Česka a Chorvatska Ligy národů.
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Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Čeští fotbalisté, zdá se, směřují k další porážce. Ve svém závěrečném utkání Ligy národů v Osijeku proti domácímu Chorvatsku po prvním poločase prohrávají 0:1. Gól dal už po minutě a půl Perišič, v závěru půle měli domácí další velkou šanci, ale nevýrazné hosty podržel Kinský. I druhý poločas můžete sledovat v online reportáži.

Proti čtvrtečnímu duelu v Praze se Španělskem (0:2) udělal kouč Santi Denia šest změn v sestavě. Chytá Kinský, v obraně jsou Vlček se Slámou, v záloze Sadílek a v útoku Hopi s Kabongem.

Česko nastupuje v sestavě: Kinský – Coufal, Zima, Vlček, Sláma – Červ, Král, Sadílek – Hopi, Hložek, Kabongo.

Na lavici zůstali Kovář, Ambros, Naderi a David Jurásek, Krejčí má trest, Provod onemocněl.

Domácím se do základní sestavy vrací veteráni Perišič, jenž měl trest, a legendární Modrič. Ten v týdnu v Anglii (1:3) šel jen na dvacet minut v závěru. Nově jsou v sestavě také stoper Čaleta-Car a útočník Beljo.

Češi jsou po pěti odehraných zápasech bez bodu poslední, proti Chorvatsku jim však díky lepšímu skóre stačí jakákoliv výhra, aby svého soupeře přeskočili v tabulce a vyhnuli se přímému sestupu z elitní úrovně.

Do play off o záchranu mohou teoreticky jít i po remíze, či dokonce bez bodu, musely by se jim však sejít další výsledky.

Třetí místo je zároveň důležité kvůli nasazení při prosincovém losu kvalifikace o postup na mistrovství Evropy.

S Chorvatskem v září národní tým letošní Ligu národů i celou Deniovu éru odstartoval, když v Edenu prohrál 1:2.

Na Osijek však nemá dobré vzpomínky, loni v červnu tam totiž v rámci kvalifikace o mistrovství světa schytal debakl 1:5. Češi mimochodem Chorvaty nikdy v historii neporazili. Tohle je už osmý vzájemný zápas.

Chorvaté si nicméně na podzim také nevedli kdovíjak dobře. Po těsné výhře nad Českem čtyřikrát prohráli, jednou z toho navíc byl debakl 0:7 s Anglií. Právě kvůli tomu mají horší skóre.

Jak klíčové utkání dopadne?

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 3 15. 11. 2026 20:45
zápas probíhá
Chorvatsko Chorvatsko : Česko Česko 1:0 (1:0)
Góly:
2. Perišić
Góly:
Sestavy:
Livaković – Stanišić, Vušković, Ćaleta-Car, Gvardiol – Modrić (C), Kovačić – Baturina, P. Sučić, Perišić – Beljo.
Sestavy:
Kinský – Coufal (C), Vlček, Zima, Sláma – Král, Červ – Hopi, Sadílek, Kabongo – Hložek.
Náhradníci:
Kotarski, Pandur – Budimir, Galešić, Hrgović, Majer, Matanović, Mišić, Marco Pašalić, Mario Pašalić, Smolčić, Šotiček.
Náhradníci:
Horníček, Kovář – Ambros, Daněk, Gabriel, Jurásek, Jurásek, Kozel, Naderi, Prebsl, Souček.

Rozhodčí: Godinho – Martins, Freire (POR)

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