ONLINE: Anglie - Česko 0:0, sedm změn, vrací se Coufal i Šulc, hrají Vitík i Naderi

Češi zatím v Lize národů A třikrát prohráli, naposledy o víkendu 1:3 s mistry světa Španěly. Teď je čeká poslední zápas tohoto srazu, zbylé dva jsou na programu v listopadu.
Proti Anglii zvolil trenér Santi Denia následující sestavu: Horníček - Coufal, Vitík, Hranáč, Sláma - Král, Sadílek, Šulc - Ambros, Naderi, Lingr.
Horníček tak ze tří brankářů dostává druhou příležitost, poprvé v základní sestavě jsou Vitík a Naderi. Proti zápasu ve Španělsku je tam nově Coufal, jenž dvakrát nehrál kvůli zranění, Hranáč, Sadílek a Šulc, který se vrací po trestu.
Nahradili Kinského, potrestaného Krejčího, zraněného Chaloupka, dále pak Sáčka, Macka, Hložka a Radostu, kteří jsou na lavici.
Jediný Sláma tak dostává šanci v základní sestavě i počtvrté, naopak Kričfaluši ještě nemá ani minutu.
S Anglií se Češi utkali už minulý týden. V pražském Edenu prohráli 0:2 i kvůli tomu, že hráli od 25. minuty bez vyloučeného Šulce. I v deseti se však prezentovali sympatický výkonem.
Když se Češi ve Wembley představili naposledy, v červnu 2021 na Euru v rámci skupinové fáze s domácím výběrem prohráli 0:1. O dva roky dřív v březnu tam ale od Anglie pro změnu schytali debakl 0:5.
Podobně jasně zvládla Anglie svůj minulý zápas – v sobotu v Chorvatsku zvítězila dokonce 7:0.
Jak dopadne zápas s Českem? Sledujte v online reportáži.
Pickford – Alexander-Arnold, Quansah, Guéhi, Hall – Anderson, Bellingham, Lewis-Skelly – Rogers, Kane (C), Eze.
Horníček – Coufal (C), Vitík, Hranáč, Sláma – Král, Šulc, Sadílek – Ambros, Naderi, Lingr.
Trafford, Steele – Saka, Gordon, Chalobah, Ngumoha, Branthwaite, Garner, Calvert-Lewin, Gibbs-White, Lewis.
Kovář, Kinský – Kričfaluši, Zmrzlý, Vašulín, Hložek, Sejk, Šubert, Bucha, Radosta, Macek, Sáček.
Rozhodčí: Gözübüyük – Inia, Honig (NED)Přejít na online reportáž