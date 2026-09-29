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ONLINE: Česko - Anglie, chytá Kovář, v základu také kapitán Krejčí a Radosta

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  20:26
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Záložník Adam Karabec (vpravo) slaví vstřelený gól s Pavlem Šulcem. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Čeští fotbalisté hrají druhý domácí zápas v letošní Lize národů A. Jejich soupeřem v pražském Edenu je tentokrát Anglie, třetí tým nedávného mistrovství světa. Utkání má výkop ve 20.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Češi do Ligy národů vstoupili v sobotu porážkou 1:2 s Chorvatskem při premiéře nového trenéra Santiho Denii.

Proti Anglii zvolil Denia následující sestavu: Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí, Sláma – Červ, Sadílek, Karabec – Radosta, Hložek, Šulc.

V bráně tak dostává příležitost Kovář místo Horníčka. Na pravém kraji obrany musel Denia udělat změnu kvůli zranění Vladimíra Coufala – zastoupí ho stoper Chaloupek, jehož místo ve středu obrany vyplní navrátivší kapitán Krejčí. V útoku pak místo Ambrose hraje Radosta.

Anglie v sobotu taktéž prohrála. Proti Španělsku sice zvládla otočit z 0:1 na 2:1, jenže po změně stran nedala penaltu a úřadující mistři světa i Evropy nakonec zvítězili 3:2.

Španělé před dvěma lety ve finále Eura porazili právě Anglii, letos na mistrovství světa Angličané neuspěli v semifinále s Argentinou a pak zdolali Francii v souboji o třetí místo.

Česko se s Anglií naposledy utkalo před pěti lety na Euru, kdy jí podlehlo 0:1. Předtím v kvalifikaci ji ale Češi zvládli doma porazit 2:1, shodou okolností také v Edenu.

Kdo uspěje tentokrát?

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 3 29. 9. 2026 20:45
Česko Česko : Anglie Anglie 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí (C), Sláma – Červ, Sadílek, Šulc – Radosta, Hložek, Karabec.
Sestavy:
Trafford – Alexander-Arnold, Chalobah, Guéhi, Hall – Anderson, Lewis-Skelly, Rogers – Saka, Kane (C), Gordon.
Náhradníci:
Horníček, Kinský – Kričfaluši, Zmrzlý, Vašulín, Ambros, Vitík, Bucha, Macek, Lingr, Král, Sáček.
Náhradníci:
Pickford, Steele – Scott, Konsa, Bellingham, Ngumoha, Branthwaite, Garner, Calvert-Lewin, Gibbs-White, Eze, Quansah.

Rozhodčí: Meler – Uyarcan, Özkara (vš. TUR)

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