ONLINE: Česko - Anglie, chytá Kovář, v základu také kapitán Krejčí a Radosta

Češi do Ligy národů vstoupili v sobotu porážkou 1:2 s Chorvatskem při premiéře nového trenéra Santiho Denii.
Proti Anglii zvolil Denia následující sestavu: Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí, Sláma – Červ, Sadílek, Karabec – Radosta, Hložek, Šulc.
V bráně tak dostává příležitost Kovář místo Horníčka. Na pravém kraji obrany musel Denia udělat změnu kvůli zranění Vladimíra Coufala – zastoupí ho stoper Chaloupek, jehož místo ve středu obrany vyplní navrátivší kapitán Krejčí. V útoku pak místo Ambrose hraje Radosta.
Anglie v sobotu taktéž prohrála. Proti Španělsku sice zvládla otočit z 0:1 na 2:1, jenže po změně stran nedala penaltu a úřadující mistři světa i Evropy nakonec zvítězili 3:2.
Španělé před dvěma lety ve finále Eura porazili právě Anglii, letos na mistrovství světa Angličané neuspěli v semifinále s Argentinou a pak zdolali Francii v souboji o třetí místo.
Česko se s Anglií naposledy utkalo před pěti lety na Euru, kdy jí podlehlo 0:1. Předtím v kvalifikaci ji ale Češi zvládli doma porazit 2:1, shodou okolností také v Edenu.
Kdo uspěje tentokrát?
Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí (C), Sláma – Červ, Sadílek, Šulc – Radosta, Hložek, Karabec.
Trafford – Alexander-Arnold, Chalobah, Guéhi, Hall – Anderson, Lewis-Skelly, Rogers – Saka, Kane (C), Gordon.
Horníček, Kinský – Kričfaluši, Zmrzlý, Vašulín, Ambros, Vitík, Bucha, Macek, Lingr, Král, Sáček.
Pickford, Steele – Scott, Konsa, Bellingham, Ngumoha, Branthwaite, Garner, Calvert-Lewin, Gibbs-White, Eze, Quansah.
Rozhodčí: Meler – Uyarcan, Özkara (vš. TUR)Přejít na online reportáž