ONLINE: Česko - Chorvatsko, chytá Horníček. Hrají i Sláma a Červ, Krejčí chybí

Češi před dvěma lety ovládli svou skupinu v Lize národů B a postoupili do elitního „áčka“, kde je kromě Chorvatska čeká také Anglie a Španělsko.
Denia do úvodní zápasu zvolil následující sestavu: Horníček – Coufal, Hranáč, Chaloupek, Sláma – Červ, Sadílek, Karabec – Ambros, Hložek, Šulc.
Ani na lavičce není kapitán Krejčí, s páskou nastoupí Coufal.
Češi měnili trenéra po nevydařeném mistrovství světa. Miroslav Koubek, který v prosinci přišel po Ivanu Haškovi, sice s mužstvem uspěl v baráži, na závěrečném šampionátu pak ale získal jediný bod.
Chorvaté mají také nového kouče. Zlatka Daliče, jenž byl u týmu devět let, po světovém šampionátu nahradil Slaven Bilič, který už v minulosti národní tým vedl.
Obě země se naposledy utkaly loni v rámci kvalifikace právě o mistrovství světa – v Chorvatsku zvítězili domácí vysoko 5:1, na podzim v Edenu pak utkání skončilo bezbrankovou remízou.
Jak dopadne tentokrát?
Horníček – Coufal (C), Hranáč, Chaloupek, Sláma – Červ, Šulc, Sadílek – Karabec, Hložek, Ambros.
Livaković – Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić – Modrić (C), Kovačić – L. Sučić, P. Sučić, F. Ivanović – Matanović.
Kinský, Kovář – Kričfaluši, Zmrzlý, Šubert, Sejk, Vitík, Bucha, Radosta, Macek, Král, Sáček.
Pandur, Kotarski – Smolčić, Šutalo, Majer, Kramarić, Budimir, Vlašić, Mario Pašalić, Beljo, Marco Pašalić, Mišić.
Rozhodčí: Sozza – Bindoni, Imperiale (vš. ITA)Přejít na online reportáž