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ONLINE: Česko - Chorvatsko, chytá Horníček. Hrají i Sláma a Červ, Krejčí chybí

Autor:
  19:36
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Česká fotbalová reprezentace se chystá na Ligu národů. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Čeští fotbalisté vstupují do nového ročníku Ligy národů. V prvním zápase pod trenérem Santim Deniou hostí v pražském Edenu Chorvatsko. Utkání má výkop ve 20.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Češi před dvěma lety ovládli svou skupinu v Lize národů B a postoupili do elitního „áčka“, kde je kromě Chorvatska čeká také Anglie a Španělsko.

Denia do úvodní zápasu zvolil následující sestavu: Horníček – Coufal, Hranáč, Chaloupek, Sláma – Červ, Sadílek, Karabec – Ambros, Hložek, Šulc.

Ani na lavičce není kapitán Krejčí, s páskou nastoupí Coufal.

Češi měnili trenéra po nevydařeném mistrovství světa. Miroslav Koubek, který v prosinci přišel po Ivanu Haškovi, sice s mužstvem uspěl v baráži, na závěrečném šampionátu pak ale získal jediný bod.

Chorvaté mají také nového kouče. Zlatka Daliče, jenž byl u týmu devět let, po světovém šampionátu nahradil Slaven Bilič, který už v minulosti národní tým vedl.

Obě země se naposledy utkaly loni v rámci kvalifikace právě o mistrovství světa – v Chorvatsku zvítězili domácí vysoko 5:1, na podzim v Edenu pak utkání skončilo bezbrankovou remízou.

Jak dopadne tentokrát?

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 3 26. 9. 2026 20:45
Česko Česko : Chorvatsko Chorvatsko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Horníček – Coufal (C), Hranáč, Chaloupek, Sláma – Červ, Šulc, Sadílek – Karabec, Hložek, Ambros.
Sestavy:
Livaković – Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić – Modrić (C), Kovačić – L. Sučić, P. Sučić, F. Ivanović – Matanović.
Náhradníci:
Kinský, Kovář – Kričfaluši, Zmrzlý, Šubert, Sejk, Vitík, Bucha, Radosta, Macek, Král, Sáček.
Náhradníci:
Pandur, Kotarski – Smolčić, Šutalo, Majer, Kramarić, Budimir, Vlašić, Mario Pašalić, Beljo, Marco Pašalić, Mišić.

Rozhodčí: Sozza – Bindoni, Imperiale (vš. ITA)

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ONLINE: Česko - Chorvatsko, chytá Horníček. Hrají i Sláma a Červ, Krejčí chybí

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