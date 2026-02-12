Atraktivní soupeři pro Čechy. V Lize národů narazí na Španělsko, Chorvatsko a Anglii

„Je to zajímavý a atraktivní los. A zároveň velmi těžká skupina,“ hodnotil předseda fotbalové asociace David Trunda, který byl přímo v Bruselu společně s trenérem Miroslavem Koubkem.
S každým ze soupeřů odehraje národní tým během podzimu dva zápasy. První bude na programu mezi 24. a 26. zářím, poslední pak v půlce listopadu. Hned čtyři utkání se mimochodem uskuteční během prodloužené reprezentační přestávky na přelomu září a října.
„Ta skupina ani nemohla být lehká. Když jsem viděl výkonnostní koše před losem, tak bylo jasné, že jakákoliv skupinu bude náročná a těžká. Ta naše je nejen velmi těžká, ale i atraktivní,“ přidal Koubek.
Češi byli při losu ve čtvrtém koši společně s Walesem, Řeckem a Tureckem. Dopředu tedy věděli, že na tyhle tři země nenarazí.
Jelikož se kromě Ligy A losovaly i další tři úrovně B, C a D, na řadu přišel Koubkův výběr jako jeden z posledních.
Liga národů A
Složení skupin
Skupina A1: Francie, Itálie, Belgie, Turecko,
Skupina A2: Německo, Nizozemsko, Srbsko, Řecko
Skupina A3: Španělsko, Chorvatsko, Anglie, Česko
Skupina A4: Portugalsko, Dánsko, Norsko, Wales
Bývalý portugalský stoper Pepe ho nakonec poslal do skupiny A3, která je papírově asi tou vůbec nejnáročnější, byť jednoduchá není žádná.
„Před losem jsem neměl žádné favority, ale věřím, že tak, jak los dopadl, tak je to atraktivní a věřím, že nás přijde podpořit na jednotlivé zápasy co nejvíce fanoušků,“ doplnil Trunda.
Sluší se připomenout, že poslední tým z každé skupiny sestoupí přímo do Ligy B, třetího čeká baráž o udržení a nejlepší dvě mužstva naopak postoupí do jarního play off, z něhož vzejde celkový vítěz. To bylo loni Portugalsko, které na penalty porazilo Španěly. A právě na ty Češi během podzimu také narazí.
Španělé jsou úřadujícími mistry Evropy a jedním z nejlepších týmů světa. Kouč Luis de la Fuente složil mimořádně kvalitní tým plný mladých hráčů, který bude patřit k největším favoritům na nadcházejícím světovém šampionátu. Svou kvalifikační skupinu opanovali s 16 body, remizovali pouze na závěr s Tureckem. Ligu národů vyhráli před třemi lety.
Češi na Španělsko narazili i při své poslední účasti v Lize A, což bylo v roce 2022. Doma tehdy uhráli senzační remízu 2:2, venku pak prohráli 0:2. Oba týmy se předtím utkaly třeba na Euru 2016, kde také uspěli Španělé (0:1). Ze sedmi zápasů s tímto soupeřem uhrál národní tým dvě remízy a pětkrát prohrál.
S Chorvatskem, třetím týmem předchozího světového šampionátu, mají Češi čerstvé zkušenosti, jelikož se s nimi dvakrát utkali v rámci nedávno ukončené kvalifikace o mistrovství světa a skončili za nimi druzí.
Poslední vzájemný zápas sice v Edenu skončil remízou 0:0, předtím ale v červnu schytal národní tým ještě pod vedením Ivana Haška debakl 1:5. Zajímavostí je, že i Chorvatsko měli Češi ve skupině na zmíněném Euru 2016, tehdy s ním uhráli remízu 2:2, když zvládli srovnat až v samotném závěru. A narazili na ně i během minulého evropského šampionátu a taktéž z toho byla remíza (1:1).
Ani Chorvaty český výběr dosud nikdy neporazil, ze šesti utkání nicméně hned čtyři skončily remízou.
Největší hvězdou chorvatské reprezentace zůstává i nadále legendární záložník Luka Modrič, jenž od této sezony působí v italském AC Milán a nic zatím nenasvědčuje tomu, že by se chystal ukončit kariéru. Je tak velmi pravděpodobné, že se v Česku představí znovu.
Na Euru 2021 měli Češi ve skupině také Anglii, se kterou prohráli 0:1 a od té doby na ní nenarazili. Reprezentaci tehdy vedl Jaroslav Šilhavý.
Památná je nicméně domácí (a také jediná nad tímto soupeřem) výhra 2:1 v říjnu 2019 v rámci kvalifikace, která šampionátu předcházela. Předtím v březnu nicméně národní tým schytal ve slavném Wembley debakl 0:5.
Ani tentokrát ho nečeká nic jednoduchého. Anglický výběr se pod vedením zkušeného Němce Thomase Tuchela zvedá a kvalifikaci o mistrovství světa prošel bez ztráty bodu i bez jediné obdržené branky. Anglie se dvakrát po sobě dostala do finále Eura, pokaždé však prohrála.
„Vidím to pozitivně. Soupeři určitě fanoušky zaujmou a přilákají, a zároveň to bude i dobré pro rozvoj mužstva, protože se chceme konfrontovat s těmi nejlepšími, takže proč ne zrovna s Anglií, Španělskem a Chorvatskem,“ uzavřel Koubek.
Češi jsou v Lize A podruhé, naposledy to bylo v roce 2022 ve třetím ročníku této soutěže. Ve skupině začali výhrou nad Švýcarskem a zmíněnou remízou se Španělskem, druhý zápas s těmito týmy však nezvládli, dvakrát prohráli také Portugalsku a skončili poslední.
Pak se znovu představili v Lize národů B, kde pod Haškem ovládli skupinu v konkurenci Albánie, Ukrajiny a Gruzie, s níž přitom na úvod schytali debakl 1:4.
Díky triumfu ve skupině měli mimochodem takřka jistou účast v baráži o mistrovství světa, kam se nicméně nakonec dostali z druhého místa v kvalifikaci – v semifinále narazí na Irsko, v případném finále na Dánsko, nebo Severní Makedonii.
UEFA zatím nerozhodla, jak přesně se Liga národů, která nahrazuje přípravné zápasy, promítne do kvalifikace o příští mistrovství Evropy, které se uskuteční za dva roky ve Velké Británii a Irsku.
V Lize A vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále, odkud se vítězové kvalifikují do Final Four. To se uskuteční v červnu příštího roku. Nejhorší celky skupin A přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play off proti druhým z úrovně B.
Liga národů 2026/2027
Důležité termíny
První skupinové zápasy: 24. až 26. září 2026
Čtvrtfinále Ligy A: 25. až 30. března 2027
Final Four: 9. až 13. června 2027