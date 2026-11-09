Yamal se proti Čechům neukáže. Do Prahy nepoletí kvůli problémům s kolenem

Yamal si drobný problém přivodil v nedělním utkání na půdě Atlétika Madrid, které Barcelona i díky jeho asistenci vyhrála po obratu 2:1.
Když Španělé hráli s Českem v říjnu, Yamal už v šesté minutě otevíral skóre při výhře 3:1.
Kvůli chřipce ve čtvrtek nebude k dispozici také útočník Realu Sociedad Mikel Oyarzabal.
„Oba se k týmu připojí později a budou připravení na zápas s Anglií,“ cituje web Marca vyjádření španělské federace, která informaci potvrdila krátce poté, co proběhla španělskými médii. Španělé do Prahy poletí ve středu.
„Tohle sportovní život přináší, zranění k tomu patří, a pokud někdo bude chybět, určitě je španělský tým dokáže nahradit. Pro nás je spíš úkol odhadnout, kdo tam bude místo nich. Ale jako zklamání, že tu nebudou některé hvězdy, to nebereme, jde o body,“ reagoval asistent trenéra českého týmu Radek Bejbl.
Úřadující mistři světa i Evropy nebudou mít k dispozici ani záložníka Rodriho a z nominace zcela vypadl ještě jiný útočník Sociedadu Ander Barrenetxea, který se zranil ve víkendovém ligovém utkání proti Vallecanu.
Trenér Luis de la Fuente místo něj povolal Jorgeho de Frutose, jenž shodou okolností hraje právě za Vallecano.
Španělé proti Česku nastoupí v pátém utkání elitní Ligy národů ve čtvrtek od 20.45. Pak je v neděli čeká zmíněná Anglie, Češi zase vyzvou Chorvatsko.