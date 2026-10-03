Debakl! Chorvati v Lize národů padli s Anglií vysoko 0:7, dva góly dali Kane i Saka

Chorvati po čtyřbrankovém debaklu ve Španělsku schytali nejtěžší porážku v historii a byli rádi, že kvůli výtržnostem fanoušků v minulém ročníku směli do hlediště jen školáci a stovka diváků z Anglie.
Druhé utkání ve skupině A3 mezi španělskými a českými fotbalisty začne v Oviedu ve 20.45.
Německý trenér Anglie Thomas Tuchel ve srovnání s úterní výhrou 2:0 v Praze udělal pět změn. Do branky se poprvé od prohraného semifinále mistrovství světa s Argentinou postavil Pickford, do obrany se vrátili Quansah a Konsa, do zálohy Bellingham a vedle něj dostal poprvé šanci v základní sestavě Scott.
Angličané poslední vzájemný duel vyhráli ve skupině na letošním mistrovství světa 4:2, jejich nejlepší střelec Kane dal tehdy v Dallasu dva góly a také v Lize národů se trefil v obou dosavadních zápasech. V Rijece mu trvalo jen osm minut, než zužitkoval Bellinghamovu kolmici střelou pod břevno.
Gordon měl už v první půlhodině tři velké šance, pak zpětnou přihrávkou připravil gól pro Bellinghama a ještě do přestávky se také sám zapsal mezi střelce. Podobně jako Kane dal branku v každém utkání Ligy národů. Bellingham měl druhou asistenci při Sakově brance na 4:0 v poslední minutě prvního dějství. Do přestávky mířilo mezi chorvatské tyče osm střel a experti BBC označili výkon Anglie za nejlepší v éře trenéra Tuchela, pro něhož to byl 25. zápas na lavičce.
Hosté nepolevili ani po změně stran a Kane, který v úterý 125. zápasem vyrovná Shiltonův rekord, vstřelil 89. gól v národním týmu. Až po druhé Sakově brance na 6:0 v 68. minutě sáhl Tuchel ke střídání a jeden z náhradníků Rogers chorvatský zmar dovršil sedmým gólem. Bellingham ke své brance přidal tři asistence. Chorvati nechtěně překonali negativní rekord, který drželi od roku 2018 prohrou 0:6 ve Španělsku.
Trenér Tuchel blahopřál svým svěřencům ke skvělému výkonu. „Měli jsme jen jeden tříminutový výpadek za stavu 3:0. Jinak to dnes byla nejvyšší úroveň od začátku do konce od všech, ať už nastoupili od začátku, nebo přišli z lavičky. Drželi jsme stále vysoké tempo a nacházeli volné prostory. Takový přístup se mi líbí,“ řekl trenér vítězů.
Kane v rozhovoru pro televizi ITV potvrdil, že v úterý ve Wembley nebude chybět a těší se na vyrovnání anglického rekordu. Druhý dvougólový střelec Saka chválil spoluhráče. „Je skvělé mít kolem sebe takové fotbalisty. Ukázali jsme hlad po úspěchu, vášeň i kvalitu. Tohle nám dodá obrovskou dávku sebevědomí a v úterý chceme vše úspěšně završit,“ řekl Saka.
V boji o vedení ve skupině C1 prohrála Albánie v Helsinkách s Finskem 1:2, přestože už ve 4. minutě vedla po střele Manaje. Pak ale udělal brankář Berisha chybu v rozehrávce, situaci zachraňoval faulem těsně před šestnáctkou a dostal červenou kartu. Vzápětí přišel druhý trest, když Walta z přímého kopu překonal nerozchytaného náhradníka. Stejný hráč pak obrat dovršil druhým gólem. Útočník, který hraje americkou MLS v Los Angeles, má v Lize národů na kontě už čtyři branky.
San Marino po dvou hladkých prohrách proti Bělorusku na neutrální půdě v Budapešti přežilo bez úhony první poločas. Hned po restartu ale inkasovalo a po porážce 0:4 zůstává bez bodu.
Skupinu C4 vede Island, který v Reykjavíku porazil Bulharsko 3:0 především díky dvěma brankám svého kapitána Óskarssona. Útočník San Sebastianu mohl mít hattrick, ale neproměnil penaltu. Estonsko po dvou venkovních remízách zdolalo doma v Tallinnu Lucembursko 1:0.
Skupina A1
8. Kane
22. Bellingham
39. Gordon
45. Saka
54. Kane
68. Saka
87. Rogers
Livaković – Stanišić (77. Šutalo), Vušković, Gvardiol, Perišić – Modrić (C) (57. Jakić), Kovačić – F. Ivanović, P. Sučić (46. Mario Pašalić), Baturina (46. Vlašić) – Musa (46. Matanović).
Pickford – Quansah, Konsa, Guéhi, Hall (80. Lewis-Skelly) – Anderson (80. Gibbs-White), Scott (70. Garner) – Saka, Bellingham, Gordon (70. Eze) – Kane (C) (70. Rogers).
Kotarski, Pandur – Kramarić, Mišić, Marco Pašalić, L. Sučić, Smolčić.
Steele, Trafford – Alexander-Arnold, Branthwaite, Calvert-Lewin, Chalobah, Ngumoha.
73. Kovačić
Raya – Fresneda, Le Normand, Laporte, García – Rodri (C), Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Fernández.
Kinský – Sáček, Chaloupek, Krejčí (C), Sláma – Macek, Ambros, Král – Radosta, Hložek, Lingr.
Martínez, Simón – Huijsen, Merino, Muñoz, López, Pino, Pubill, Zubimendi, Oyarzabal, Cucurella.
Kovář, Horníček – Kričfaluši, Zmrzlý, Hranáč, Sadílek, Naderi, Vašulín, Červ, Vitík, Šubert, Bucha.
Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (GRE).Přejít na online reportáž
|1.
|Anglie
|3
|2
|0
|1
|11:3
|6
|2.
|Španělsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|3.
|Chorvatsko
|3
|1
|0
|2
|3:12
|3
|4.
|Česko
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
Skupina B1
Dimitrievski – Meliqi, Mladenovski, Musliu – Ilievski, Bardhi (C), Gaštarov, Stankovski, Herrera – Miovski, Elmas.
Gunn – Welsh, Patterson, Binks – Gannon-Doak, Ferguson, Gilmour, Robertson (C) – McGinn, Bowie, McBurnie.
Taleski, Šiškovski – Stojčevski, Djekov, Rastoder, Elezi, Omeragić, Kostadinov, Doriev, Mitrovski, Atanasov, Maleski.
Kelly, Bain – Hickey, Doig, Ure, Christie, Donovan, Miller, McPake, Graham, Montgomery, Patterson.
Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (FRA)
2. Vipotnik
Kobel – Athekame, Elvedi, Akanji (C), Rodríguez – A. Jashari, Freuler – Aebischer, Manzambi, Ndoye – Amdouni.
Oblak (C) – Drkusić, Bijol, Zec, Janža – Matko, Zabukovnik, Karničnik, Lovrić – Vipotnik, Šturm.
Keller – Bajrami, Boteli, Britschgi, Cömert, Monteiro, Rieder, Sanches, Schmidt, Sierro, Sow.
Leban, Vidovšek – Balkovec, Šporar, Brekalo, Celar, Elšnik, Gnezda Čerin, Horvat, Kuzmić, Svetlin, Begić.
Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor
Skupina C1
26. Walta
71. Walta
4. Manaj
Hrádecký (C) – Staahl, S. Miettinen, T. Miettinen (62. Väisänen), Lähteenmäki – Markhiyev (89. Peltola), Kairinen (46. Kamara), Walta (82. Valakari) – Svanbäck, Pohjanpalo, Haakans (62. Jukkola).
E. Berisha – Hysaj, Ismajli, Djimsiti (C), Mitaj – Ramadani, Asllani (77. Shehu), Pilios (77. Mehmeti) – Muçi (65. Uzuni), Manaj (46. Daku), Hoxha (25. Sherri).
Sinisalo, Bergström – Väänänen, Suhonen, Mahuta, Keskinen, Källman.
Dajsinani – Fetai, Cake, Aliji, Shpendi, Kumbulla, Sulejmanov.
40. Kairinen
26. Sherri, 74. Djimsiti, 80. Uzuni
22. E. Berisha
Rozhodčí: Hennessy – Broughton, Dynan (IRL)
46. Koncevoj
65. Šumanskij
68. Ebong
88. Koncevoj
Pavljučenko – Běgunov (55. Kalinin), Volkov, Gomanov, Pečenin – Koncevoj, Ebong (69. Bočerov), Jablonskij (C), Gromyko (55. Šumanskij) – Melničenko (74. Barkovskij), Simanenka (46. Lisakovič).
Colombo – Benvenuti (75. Fabbri), Cevoli, Pasolini, Giocondi (67. Tosi) – Zannoni, L. Capicchioni (83. Meloni), Golinucci (C) (46. Mularoni), Lazzari (67. Pancotti) – Giacopetti, Nanni.
Kudravec, Lapouchov – Galjata, Kovaljov, Lukašov, Malaševič, Tichomirov.
De Angelis, Hoel – Della Balda, Protti, Rossi, Salicioni, Bugli.
55. Běgunov, 86. Barkovskij, 86. Kalinin
30. Nanni, 42. Golinucci, 58. Giacopetti, 78. Pasolini
Rozhodčí: Tsakalidis – Kostaras, Dimitriadis (GRE)
|1.
|Finsko
|3
|2
|1
|0
|9:1
|7
|2.
|Albánie
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|3.
|Bělorusko
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|4.
|San Marino
|3
|0
|0
|3
|0:14
|0
Skupina C4
5. Peetson
Igonen – Paskotši, Kuusk, Mets (C) – Peetson, Palumets (72. Soomets), Poom, Käit (80. Ainsalu), Schjønning-Larsen – Kristal – Männilaan (66. Mustmaa).
Moris (C) – Bohnert (83. Olesen), Mahmutović (83. Džogović), Selimovic, Carlson – Moreira – Natami, V. Thill (73. Rupil), Duarte (62. S. Thill), Dardari (62. Kadamani) – Videira.
Hein, Vallner – Tõugjas, Saarma, Saliste, Skvorcov, A. Tamm, J. Tamm, Liivak.
Pereira Cardoso, Kips – Veiga, Barreiro, Ikene, Gonçalves, C. Martins.
73. Kuusk, 83. Mets, 88. Poom
29. Mahmutović, 68. Natami, 78. Selimovic, 84. Barreiro, 85. Džogović, 87. Olesen
Rozhodčí: Raczkowski – Boniek, Heinig (POL).
Počet diváků: 7211
37. Óskarsson
60. Óskarsson
90. Ellertsson
Valdimarsson – Anderson, Gunnarsson (46. Grétarsson), Magnússon, Ellertsson – Jóhannesson, Baldursson (62. Pálsson), Haraldsson (83. Tómasson) – Thorsteinsson (62. G. Sigurdsson), Óskarsson (C), A. Sigurdsson (46. A. Gudjohnsen).
Naumov – Turicov, K. Dimitrov (C), Velkov, Velkovski – Krajev, Čandarov (67. Panajotov), Grujev (55. Cenov) – L. Petkov (55. M. Petkov), Iliev (83. Nikolov), Rusev (67. Z. Dimitrov).
Rúnarsson, Einarsson – Thórvaldsson, B. Willumsson, D. Gudjohnsen, S. Thórdarson, Helgason.
Mitov, Božev – J. Stojanov, A. Hristov, Petrov, Balov, K. Stojanov.
4. Magnússon, 32. Ellertsson
10. L. Petkov, 27. Velkovski, 59. Iliev, 81. M. Petkov
Rozhodčí: B. Berke – V. Tóth, B. Szert (všichni HUN)
|1.
|Island
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|2.
|Estonsko
|3
|1
|2
|0
|2:1
|5
|3.
|Lucembursko
|3
|1
|0
|2
|2:5
|3
|4.
|Bulharsko
|3
|0
|1
|2
|1:5
|1