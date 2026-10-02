Kde sledovat zápas Španělsko – Česko?
Přímý přenos utkání Španělsko vs. Česko odvysílá ČT sport, předzápasové studio začíná už ve 20:00. Zápas bude možné sledovat také online prostřednictvím webu České televize. Podrobnou textovou reportáž přineseme na iDNES.cz.
|Základní informace
|Španělsko – Česko
|Datum a čas
|sobota 3. 10. 2026, 20:45
|Stadion
|Estadio Carlos Tartiere, Oviedo
|Soutěž
|Liga národů UEFA 2026/27 – Liga A, skupina 3
|Kolo
|3. kolo
|TV přenos
|ČT sport
|Kurzy
|u SynotTipu
|Textový přenos
|na iDNES.cz
Češi čekají na body, Španělsko skupinu vede
Česká reprezentace po změně trenéra zatím na první body čeká. V premiéře pod Santim Deniou podlehla v Edenu Chorvatsku 1:2, přestože Adam Karabec po přestávce vyrovnal. O tři dny později Češi prohráli s Anglií 0:2. Vývoj utkání výrazně ovlivnilo vyloučení Pavla Šulce už v 25. minutě, oba góly dali Angličané až ve druhém poločase.
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Čeští fotbalisté v Oviedu narazí na aktuálně nejlepší tým světa. Španělsko v létě podruhé v historii ovládlo mistrovství světa a zároveň vede žebříček FIFA. Tým Luise de la Fuenteho navíc vstoupil výborně i do Ligy národů, když ve Wembley porazil Anglii 3:2 a následně zvítězil také doma nad Chorvatskem 4:1.
Pro český tým půjde zároveň o další těžkou prověrku nového herního stylu pod Santim Deniou. Češi se po jeho příchodu snaží více kombinovat, rozehrávat konstruktivně od vlastní branky a rychleji přecházet do útoku. Proti soupeři, který dokáže vysoko napadat a trestat chyby v rozehrávce, tak bude zajímavé sledovat, zda se reprezentace svého nového pojetí bude držet i pod velkým tlakem.
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Španělsko má top kvalitu na každém postu. V nominaci nechybějí Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Ferran Torres či Mikel Oyarzabal. Domácím naopak nepomůže zraněný Nico Williams.
|Španělsko
|Česko
|Předpokládaná sestava
|Simón – Pubill, Laporte, Le Normand, Fran García – Olmo, Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Ferran Torres, Baena
|Kinský – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Sláma, Sadílek, Červ, Radosta – Ambros, Lingr – Hložek
|Nebudou hrát
|Joan García (koleno), Gavi (není k dispozici), Grimaldo (svalové zranění), Nico Williams (stehno)
|Chorý (zdravotní problémy), Coufal (zranění), Jurásek (stehno), Karabec (kotník), Provod (koleno), Ryneš (kotník), Šulc (červená karta), Višinský (zranění), Vlček (třísla), Zima (kotník)
|Trenér
|Luis de la Fuente
|Santi Denia
Vzájemné zápasy Španělsko vs. Česko
Česká reprezentace od rozdělení federace Španělsko ještě neporazila. Ze sedmi vzájemných zápasů pětkrát prohrála a dvakrát remizovala. Španělé mají celkové skóre 10:3.
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Naposledy se oba týmy potkaly právě v Lize národů v roce 2022. Češi nejprve v Edenu sahali po překvapivé výhře, ale Španělsko v závěru vyrovnalo na 2:2. O týden později zvítězilo v Málaze 2:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|12. 06. 2022
|Liga národů
|Španělsko – Česko 2:0
|05. 06. 2022
|Liga národů
|Česko – Španělsko 2:2
|13. 06. 2016
|EURO
|Španělsko – Česko 1:0
|07. 10. 2011
|kvalifikace ME
|Česko – Španělsko 0:2
|25. 03. 2011
|kvalifikace ME
|Španělsko – Česko 2:1
|08. 06. 1997
|kvalifikace MS
|Španělsko – Česko 1:0
|09. 10. 1996
|kvalifikace MS
|Česko – Španělsko 0:0