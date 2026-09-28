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Francouzi udolali v Lize národů Belgii gólem v závěru. Italové dominovali

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  22:59
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Lucas Da Cunha (vpravo) z Francie se pokouší zastavit belgickou hvězdu Kevina...

Lucas Da Cunha (vpravo) z Francie se pokouší zastavit belgickou hvězdu Kevina De Bruyneho. | foto: Geert Vanden WijngaertAP

Italský fotbalista Pio Esposito slaví gól.
Orkun Kokcü z Turecka u míče v zápase s Itálií.
Kouč francouzské fotbalové reprezentace Zinedine Zidane sleduje záložníka...
Kevin De Bruyne v dresu belgické reprezentace posílá míč vedle gólmana Francie...
7 fotografií
Francie ve fotbalové Lize národů vyhrála 1:0 v Belgii, jedinou branku vstřelil v 88. minutě Michael Olise. Ve druhém utkání skupiny A1 Itálie díky vydařenému prvnímu poločasu zvítězila 4:1 v Turecku.

Belgie s Francií úvodní kolo vyhrály, v pondělí nabídly divákům duel s minimem gólových šancí.

Čekání na branku ukončil až v 88. minutě Olise, který převzal míč na vlastní polovině a individuální akci zakončil přesnou střelou k tyči. Trenér Zidane tak zvládl i druhý zápas na lavičce francouzské reprezentace, jeho protějšek Van Bommel poprvé neuspěl.

Italové rozhodli o vítězství už v prvním poločase, který vyhráli 3:0. Krátce po změně stran snížil Yilmaz, brzy ale hostům vrátil tříbrankové vedení Francesco Esposito. Jedenadvacetiletý útočník Interu Milán nastoupil po boku svého staršího bratra Sebastiana, v základní sestavě „Azzurri“ se objevila bratrská dvojice po 111 letech.

Italové poprvé bodovali pod staronovým trenérem Mancinim, který je v roce 2021 dovedl k titulu mistrů Evropy. Turecko prohrálo i druhý zápas ve skupině.

Orkun Kokcü z Turecka u míče v zápase s Itálií.

Ve skupině B4 je po dvou kolech stoprocentní Švédsko, které zdolalo doma 3:1 Polsko. Na Nygrenův gól odpověděl ještě do poločasu Szymaňski, v 63. minutě ale skóroval po signálu z rohu Ayari a další zásah přidal Gyökeres.

O dva body zpět za Seveřany je Bosna a Hercegovina. Balkánský tým vyhrál 4:2 v Rumunsku i díky gólové hlavičce bývalého libereckého záložníka Mahmiče.

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 1 28. 9. 2026 20:45
Turecko Turecko : Itálie Itálie 1:4 (0:3)
Góly:
47. Yılmaz
Góly:
9. Bastoni
22. Frattesi
27. Kayode
50. F. Esposito
Sestavy:
Bayındır – Çelik, Demiral (C) (46. Bardakcı), Kabak – Aydın, Kökçü (46. Yüksek), Özcan (76. Tiknaz), Elmalı – Güler, Yılmaz (80. Gül), Uzun (46. Aktürkoğlu).
Sestavy:
Donnarumma (C) – Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri – Frattesi (82. Di Lorenzo), Tonali, Fagioli (76. Romano) – Raspadori (46. Cambiaghi), F. Esposito (76. Scamacca), S. Esposito (63. Doumbia).
Náhradníci:
Kocuk, Şengezer – Akaydin, Akgün, Kadıoğlu, Kahveci, Eskihellaç.
Náhradníci:
Carnesecchi, Vicario – Calafiori, Ghilardi, Kean, Mandragora, Vergara.
Žluté karty:
38. Uzun, 54. Yılmaz, 72. Kabak
Žluté karty:

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 1 28. 9. 2026 20:45
Belgie Belgie : Francie Francie 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
88. Olise
Sestavy:
Lammens – Castagne, Ngoy, Mechele, Seys (68. De Cuyper) – Tielemans, De Bruyne (63. Vanaken), Lavia (85. Raskin) – Moreira (63. Lukébakio), De Ketelaere (85. Fernandez-Pardo), Godts.
Sestavy:
Maignan – Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf – Akliouche (77. Cherki), Camavinga, Da Cunha (90. Koné) – Doué, Lepaul (68. Dembélé), Barcola (77. Olise).
Náhradníci:
De Busser, Vandevoordt – Debast, Theate, Lukaku, Openda, Keita.
Náhradníci:
Restes, Butez – Truffert, Upamecano, Koundé, Rabiot, Yoro.
Žluté karty:
42. Moreira, 57. De Bruyne, 66. Tielemans
Žluté karty:
Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 2 28. 9. 2026 18:00
Gruzie Gruzie : Ukrajina Ukrajina 0:0 (0:0)
Sestavy:
Mamardašvili – Kakabadze, Gogličidze, Dvali, Ločošvili – Kočorašvili (90+2. Jegojan), Čakvetadze (73. Davitašvili), Kiteišvili (73. Mekvabišvili) – Citaišvili, Mikautadze (67. Kvernadze), Kvaracchelia /C/.
Sestavy:
Trubin – Bondar, Sarapij, Mychavko – Zubkov /C/ (79. Cygankov), Pichaljonok (46. Očeretko), Chlan (65. Šaparenko), Nazaryna, Mychajličenko – Ponomarenko (46. Jaremčuk), Vanat (46. Sikan).
Náhradníci:
Kereselidze, Gugešašvili – Zivzivadze, Mamageišvili, Charebašvili, Sazonov, Tabidze, Lobžanidze.
Náhradníci:
Jermakov, Riznyk – Zabarnyj, Matvijenko, Bražko, Věletěň, Jarmolenko.
Žluté karty:
54. Gogličidze, 81. Mekvabišvili
Žluté karty:
17. Vanat, 46. Sikan, 75. Bondar, 89. Očeretko

Rozhodčí: Ağayev – Zeynalov, Amirali (AZE)

Počet diváků: 43382

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 2 28. 9. 2026 20:45
Severní Irsko Severní Irsko : Maďarsko Maďarsko 0:0 (0:0)
Sestavy:
P. Charles – Hume, Atcheson, McConville, Brown – Galbraith, S. Charles (C), Devenny – P. Kelly (70. D. Charles), Donley (70. Spencer), Price (88. Magennis).
Sestavy:
B. Tóth – Bolla (34. Osváth), Orbán, Csinger, Kerkez – Jurek (55. Bárány), Csongvai (76. Vitális), Schäfer – T. Szűcs (55. A. Tóth), Szoboszlai (C) – Lukács (76. M. Tóth).
Náhradníci:
Hazard, Peacock-Farrell – Devlin, Forbes, O'Neill, Smyth, Morrison, McNair, B. Graham.
Náhradníci:
Gundel-Takács, Pécsi – K. Szűcs, Markgraf, Nagy, Várkonyi, Doktorics.
Žluté karty:
16. Galbraith, 31. Price, 45+2. Donley, 78. S. Charles
Žluté karty:
42. Csongvai, 45+6. Orbán

Rozhodčí: R. de Burgos – I. De Francisco, I. Granado (všichni ESP)

Počet diváků: 18082

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 2 28. 9. 2026 18:00
Arménie Arménie : Černá Hora Černá Hora 2:3 (1:2)
Góly:
34. Serobjan
65. Spercjan
Góly:
20. Pilojan (vla.)
38. Krstović
89. Latković
Sestavy:
Čančarević – Pilojan (90+2. Manveljan), Petrosjan, Aruťunjan, Tiknizjan – Bandikjan, Iwu (55. K. Hovhannisjan) – Serobjan (70. Sevikjan), Spercjan (C), Šaghojan (46. N. Hovhannisjan) – Miranjan (55. Garibjan).
Sestavy:
Popović – Roganović (68. Latković), Djurić, Savić (C), Gašević (68. Radunović) – Vuković (54. Vešović), Lončar (68. Adžić), Janković, Bulatović – Osmajić (79. Jovetić), Krstović.
Náhradníci:
Beglarjan, Matiňan – Ajvazjan, Muradjan, Nalbanďan, Simonjan, Terterjan.
Náhradníci:
Nikić, Petković – Brnović, Djukanović, Rubežić, Šimun, Vujačić.
Žluté karty:
46. Serobjan, 76. Sevikjan
Žluté karty:
59. Osmajić, 82. Latković

Rozhodčí: Munuera – Sánchez Rojo, Díaz González

Počet diváků: 11400

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 2 28. 9. 2026 18:00
Lotyšsko Lotyšsko : Kypr Kypr 0:0 (0:0)
Sestavy:
Matrevics – Savaļnieks, Černomordijs (C), Meļņiks, Cirkin – Zelenkovs, Vapne, Emsis (78. Strods), Cigaņiks – Uldriķis, Gutkovskis (78. Dašķevičs).
Sestavy:
Freitas – Malekkidis, Sotiriou, Panagiotou – Pittas, Kastanos (C), Artymatas (74. Kyprianou), Kosti (85. Kakoullis) – Tsaroulla (85. Pileas), Loizou (74. Tzionis) – Edwards.
Náhradníci:
Puriņš, Orols – Balodis, Vientiess, Patijčuks, Jurkovskis, Aleksanjan, Toņiševs, Saveljevs.
Náhradníci:
Mall, Michail – Neophytou, Kyriakou, Konomis, Andreou, Georgiou, Christou.
Žluté karty:
14. Gutkovskis, 88. Černomordijs
Žluté karty:
62. Kosti, 66. Tsaroulla, 69. Sotiriou, 88. Pittas

Rozhodčí: Očenáš – Jekkel, Pacák (SVK)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 4 28. 9. 2026 20:45
Rumunsko Rumunsko : Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 2:4 (1:3)
Góly:
28. Bîrligea
62. Cicâldău
Góly:
12. Gigović
19. Muharemović
40. Tabaković
55. Mahmić
Sestavy:
Radu – Coubis, Burcă (81. Strata), Ilie, Eissat – Olaru (46. Cicâldău), Dragomir, Screciu (65. Matei), Stanciu (C) (65. Moruțan) – Bîrligea, Mihăilă (46. Munteanu).
Sestavy:
Zlomislić – Memić, Katić, Muharemović, Kolašinac (C) (81. Mujakić) – Gigović (81. Tahirović), Mahmić (63. Demirović), Bašić – Bajraktarević (63. Hasić), Tabaković (74. Lukić), Alajbegović.
Náhradníci:
Hindrich, Cojocaru – Ghiță, Băluță, Tănase, Borza, Cirjan.
Náhradníci:
Jurkas, Hamzić – Malić, Smajlović, Djurić, Šunjić, Radeljić.
Žluté karty:
Žluté karty:
16. Mahmić, 81. Muharemović

Rozhodčí: Luis Godinho (POR). Asistenti: Pedro Martins (POR), Pedro Almeida (POR). Čtvrtý rozhodčí: Fabio Verissimo (POR). VAR: Fábio Oliveira Melo (POR). AVAR: Helder Malheiro (POR)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 4 28. 9. 2026 20:45
Švédsko Švédsko : Polsko Polsko 3:1 (1:1)
Góly:
8. Nygren
64. Ayari
72. Gyökeres
Góly:
43. Szymański
Sestavy:
Johansson – Svensson, Starfelt, Lindelöf (C), Gudmundsson – Waalemark (80. Bernhardsson), Bergvall, Ayari (89. Swedberg), Zeneli (63. Nanasi) – Nygren (80. Larsson), Gyökeres (89. Karlström).
Sestavy:
Bułka – Cash (76. Skóraś), Wiśniewski (88. Lewandowski), Bednarek, Kiwior – Zalewski, Zieliński (C) (76. Urbański), Nowak, Puchacz (65. Frankowski) – Szymański (76. Świderski) – Żukowski.
Náhradníci:
Törnqvist, Ellborg – Lagerbielke, Stroud, Mellberg, Abraham, Skoglund.
Náhradníci:
Kochalski, Abramowicz – Kędziora, Slisz, Mońka, Reguła, Potulski.
Žluté karty:
20. Svensson
Žluté karty:
35. Zalewski, 58. Zieliński, 90+3. Lewandowski

Rozhodčí: Alberola (ESP) – Rodriguez (ESP), Álvarez (ESP)

Skupina A1 – tabulka:

1.Francie22002:06
2.Itálie21014:33
3.Belgie21012:13
4.Turecko20021:50

Skupina B2 – tabulka:

1.Severní Irsko21101:04
Ukrajina21101:04
3.Maďarsko20110:11
Gruzie20110:11

Skupina B4 – tabulka:

1.Švédsko22005:26
2.Bosna a Hercegovina21104:24
3.Polsko20111:31
4.Rumunsko20023:60

Skupina C2 – tabulka:

1.Černá Hora22005:36
2.Arménie21014:33
3.Kypr20111:21
4.Lotyšsko20110:21
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