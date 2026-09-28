Francouzi udolali v Lize národů Belgii gólem v závěru. Italové dominovali

Belgie s Francií úvodní kolo vyhrály, v pondělí nabídly divákům duel s minimem gólových šancí.
Čekání na branku ukončil až v 88. minutě Olise, který převzal míč na vlastní polovině a individuální akci zakončil přesnou střelou k tyči. Trenér Zidane tak zvládl i druhý zápas na lavičce francouzské reprezentace, jeho protějšek Van Bommel poprvé neuspěl.
Italové rozhodli o vítězství už v prvním poločase, který vyhráli 3:0. Krátce po změně stran snížil Yilmaz, brzy ale hostům vrátil tříbrankové vedení Francesco Esposito. Jedenadvacetiletý útočník Interu Milán nastoupil po boku svého staršího bratra Sebastiana, v základní sestavě „Azzurri“ se objevila bratrská dvojice po 111 letech.
Italové poprvé bodovali pod staronovým trenérem Mancinim, který je v roce 2021 dovedl k titulu mistrů Evropy. Turecko prohrálo i druhý zápas ve skupině.
Ve skupině B4 je po dvou kolech stoprocentní Švédsko, které zdolalo doma 3:1 Polsko. Na Nygrenův gól odpověděl ještě do poločasu Szymaňski, v 63. minutě ale skóroval po signálu z rohu Ayari a další zásah přidal Gyökeres.
O dva body zpět za Seveřany je Bosna a Hercegovina. Balkánský tým vyhrál 4:2 v Rumunsku i díky gólové hlavičce bývalého libereckého záložníka Mahmiče.
47. Yılmaz
9. Bastoni
22. Frattesi
27. Kayode
50. F. Esposito
Bayındır – Çelik, Demiral (C) (46. Bardakcı), Kabak – Aydın, Kökçü (46. Yüksek), Özcan (76. Tiknaz), Elmalı – Güler, Yılmaz (80. Gül), Uzun (46. Aktürkoğlu).
Donnarumma (C) – Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri – Frattesi (82. Di Lorenzo), Tonali, Fagioli (76. Romano) – Raspadori (46. Cambiaghi), F. Esposito (76. Scamacca), S. Esposito (63. Doumbia).
Kocuk, Şengezer – Akaydin, Akgün, Kadıoğlu, Kahveci, Eskihellaç.
Carnesecchi, Vicario – Calafiori, Ghilardi, Kean, Mandragora, Vergara.
38. Uzun, 54. Yılmaz, 72. Kabak
Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring
88. Olise
Lammens – Castagne, Ngoy, Mechele, Seys (68. De Cuyper) – Tielemans, De Bruyne (63. Vanaken), Lavia (85. Raskin) – Moreira (63. Lukébakio), De Ketelaere (85. Fernandez-Pardo), Godts.
Maignan – Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf – Akliouche (77. Cherki), Camavinga, Da Cunha (90. Koné) – Doué, Lepaul (68. Dembélé), Barcola (77. Olise).
De Busser, Vandevoordt – Debast, Theate, Lukaku, Openda, Keita.
Restes, Butez – Truffert, Upamecano, Koundé, Rabiot, Yoro.
42. Moreira, 57. De Bruyne, 66. Tielemans
Mamardašvili – Kakabadze, Gogličidze, Dvali, Ločošvili – Kočorašvili (90+2. Jegojan), Čakvetadze (73. Davitašvili), Kiteišvili (73. Mekvabišvili) – Citaišvili, Mikautadze (67. Kvernadze), Kvaracchelia /C/.
Trubin – Bondar, Sarapij, Mychavko – Zubkov /C/ (79. Cygankov), Pichaljonok (46. Očeretko), Chlan (65. Šaparenko), Nazaryna, Mychajličenko – Ponomarenko (46. Jaremčuk), Vanat (46. Sikan).
Kereselidze, Gugešašvili – Zivzivadze, Mamageišvili, Charebašvili, Sazonov, Tabidze, Lobžanidze.
Jermakov, Riznyk – Zabarnyj, Matvijenko, Bražko, Věletěň, Jarmolenko.
54. Gogličidze, 81. Mekvabišvili
17. Vanat, 46. Sikan, 75. Bondar, 89. Očeretko
Rozhodčí: Ağayev – Zeynalov, Amirali (AZE)
Počet diváků: 43382
P. Charles – Hume, Atcheson, McConville, Brown – Galbraith, S. Charles (C), Devenny – P. Kelly (70. D. Charles), Donley (70. Spencer), Price (88. Magennis).
B. Tóth – Bolla (34. Osváth), Orbán, Csinger, Kerkez – Jurek (55. Bárány), Csongvai (76. Vitális), Schäfer – T. Szűcs (55. A. Tóth), Szoboszlai (C) – Lukács (76. M. Tóth).
Hazard, Peacock-Farrell – Devlin, Forbes, O'Neill, Smyth, Morrison, McNair, B. Graham.
Gundel-Takács, Pécsi – K. Szűcs, Markgraf, Nagy, Várkonyi, Doktorics.
16. Galbraith, 31. Price, 45+2. Donley, 78. S. Charles
42. Csongvai, 45+6. Orbán
Rozhodčí: R. de Burgos – I. De Francisco, I. Granado (všichni ESP)
Počet diváků: 18082
34. Serobjan
65. Spercjan
20. Pilojan (vla.)
38. Krstović
89. Latković
Čančarević – Pilojan (90+2. Manveljan), Petrosjan, Aruťunjan, Tiknizjan – Bandikjan, Iwu (55. K. Hovhannisjan) – Serobjan (70. Sevikjan), Spercjan (C), Šaghojan (46. N. Hovhannisjan) – Miranjan (55. Garibjan).
Popović – Roganović (68. Latković), Djurić, Savić (C), Gašević (68. Radunović) – Vuković (54. Vešović), Lončar (68. Adžić), Janković, Bulatović – Osmajić (79. Jovetić), Krstović.
Beglarjan, Matiňan – Ajvazjan, Muradjan, Nalbanďan, Simonjan, Terterjan.
Nikić, Petković – Brnović, Djukanović, Rubežić, Šimun, Vujačić.
46. Serobjan, 76. Sevikjan
59. Osmajić, 82. Latković
Rozhodčí: Munuera – Sánchez Rojo, Díaz González
Počet diváků: 11400
Matrevics – Savaļnieks, Černomordijs (C), Meļņiks, Cirkin – Zelenkovs, Vapne, Emsis (78. Strods), Cigaņiks – Uldriķis, Gutkovskis (78. Dašķevičs).
Freitas – Malekkidis, Sotiriou, Panagiotou – Pittas, Kastanos (C), Artymatas (74. Kyprianou), Kosti (85. Kakoullis) – Tsaroulla (85. Pileas), Loizou (74. Tzionis) – Edwards.
Puriņš, Orols – Balodis, Vientiess, Patijčuks, Jurkovskis, Aleksanjan, Toņiševs, Saveljevs.
Mall, Michail – Neophytou, Kyriakou, Konomis, Andreou, Georgiou, Christou.
14. Gutkovskis, 88. Černomordijs
62. Kosti, 66. Tsaroulla, 69. Sotiriou, 88. Pittas
Rozhodčí: Očenáš – Jekkel, Pacák (SVK)
28. Bîrligea
62. Cicâldău
12. Gigović
19. Muharemović
40. Tabaković
55. Mahmić
Radu – Coubis, Burcă (81. Strata), Ilie, Eissat – Olaru (46. Cicâldău), Dragomir, Screciu (65. Matei), Stanciu (C) (65. Moruțan) – Bîrligea, Mihăilă (46. Munteanu).
Zlomislić – Memić, Katić, Muharemović, Kolašinac (C) (81. Mujakić) – Gigović (81. Tahirović), Mahmić (63. Demirović), Bašić – Bajraktarević (63. Hasić), Tabaković (74. Lukić), Alajbegović.
Hindrich, Cojocaru – Ghiță, Băluță, Tănase, Borza, Cirjan.
Jurkas, Hamzić – Malić, Smajlović, Djurić, Šunjić, Radeljić.
16. Mahmić, 81. Muharemović
Rozhodčí: Luis Godinho (POR). Asistenti: Pedro Martins (POR), Pedro Almeida (POR). Čtvrtý rozhodčí: Fabio Verissimo (POR). VAR: Fábio Oliveira Melo (POR). AVAR: Helder Malheiro (POR)
8. Nygren
64. Ayari
72. Gyökeres
43. Szymański
Johansson – Svensson, Starfelt, Lindelöf (C), Gudmundsson – Waalemark (80. Bernhardsson), Bergvall, Ayari (89. Swedberg), Zeneli (63. Nanasi) – Nygren (80. Larsson), Gyökeres (89. Karlström).
Bułka – Cash (76. Skóraś), Wiśniewski (88. Lewandowski), Bednarek, Kiwior – Zalewski, Zieliński (C) (76. Urbański), Nowak, Puchacz (65. Frankowski) – Szymański (76. Świderski) – Żukowski.
Törnqvist, Ellborg – Lagerbielke, Stroud, Mellberg, Abraham, Skoglund.
Kochalski, Abramowicz – Kędziora, Slisz, Mońka, Reguła, Potulski.
20. Svensson
35. Zalewski, 58. Zieliński, 90+3. Lewandowski
Rozhodčí: Alberola (ESP) – Rodriguez (ESP), Álvarez (ESP)
Skupina A1 – tabulka:
|1.
|Francie
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|2.
|Itálie
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|3.
|Belgie
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|4.
|Turecko
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
Skupina B2 – tabulka:
|1.
|Severní Irsko
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|Ukrajina
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|3.
|Maďarsko
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|Gruzie
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
Skupina B4 – tabulka:
|1.
|Švédsko
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|2.
|Bosna a Hercegovina
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|3.
|Polsko
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|4.
|Rumunsko
|2
|0
|0
|2
|3:6
|0
Skupina C2 – tabulka:
|1.
|Černá Hora
|2
|2
|0
|0
|5:3
|6
|2.
|Arménie
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|3.
|Kypr
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|4.
|Lotyšsko
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1