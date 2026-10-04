Portugalsko vítězí dál i bez Ronalda. Němci opět ztratili, v Lize národů slaví Nizozemci

Norové se v Portugalsku ujali vedení v 36. minutě po gólu Ajera, vzápětí ale srovnal neméně výstavní ranou Cancelo. Obhájcům trofeje zařídil výhru 2:1 stejně jako před týdnem v Oslu útočník Ramos, jenž v 79. minutě využil Félixovu nabídku před prázdnou bránu. Domácí uhájili náskok i po vyloučení Conceicaa v závěru základní hrací doby.
Nový trenér Jesus vyhrál i čtvrtý zápas ve funkci. Portugalci jsou dvě utkání před koncem blízko postupu z prvního místa, druzí Dánové ztrácejí šest bodů. Dánové zvítězili ve Walesu díky penaltě útočníka Höjlunda, jenž se stejně jako Ramos prosadil ve třech z dosavadních čtyř kol soutěže.
Srbsko zůstává ve skupině A2 bez bodu. O jeho další porážce rozhodl v Eindhovenu v 72. minutě Zirkzee, který pohodlně zakončil pohlednou kombinaci. Nizozemci postupují soutěží bez porážky stejně jako Řekové, kteří po překvapivé výhře 1:0 v Německu bodovali s favoritem skupiny i v neděli doma.
Němci mají na kontě jen pět bodů, ze čtyř zápasů v aktuální reprezentační přestávce vyhráli jen jeden. Do čtvrtfinále projdou dva nejlepší z tabulky.
V Lize národů B se v neděli zrodily dvě remízy – Kosovo hrálo 1:1 s Rakouskem, stejným výsledkem dopadl i mač mezi Irskem a Izraelem. V nižší úrovni Ázerbájdžán porazil doma Litvu 1:0, Malta stejným poměrem doma porazila Andorru.
38. Cancelo
79. Ramos
36. Ajer
Costa – Cancelo (63. Dalot), Dias, Veiga, Mendes – Palhinha (62. R. Neves), Vitinha (86. B. Silva) – Conceição, Félix (90+2. Tavares), Fernandes (C) (90+2. Trincão) – Ramos.
Selvik – Aursnes, Ajer, Østigaard, Wolfe – Ødegaard (C), Berge, Berg (87. Aasgaard) – Schjelderup, Haaland (67. Strand Larsen), Nusa (74. Bobb).
R. Silva, Soares – Araújo, Leão, J. Neves, Neto, F. Silva.
Nyland, Tangvik – Bjørtuft, Sjøvold, Langaas, Pedersen, Blomberg, Thorstvedt, Botheim.
12. Cancelo, 86. Conceição, 88. Fernandes
86. Conceição
85. Thorstvedt
Rozhodčí: M. Mariani – D. Bindoni, A. Tegoni (všichni ITA)
31. Koopmeiners
72. Zirkzee
35. Cvetković
Verbruggen – Dumfries, van Dijk (C), Koopmeiners, van de Ven – Gravenberch (58. Zechiël), Veerman (58. Hato), Reijnders (81. Til) – Summerville, Meerdink (46. Zirkzee), Lang (58. van Bommel).
V. Milinković-Savić – Džodić (79. Gudelj), Babić, S. Pavlović, Terzić (74. Kostić) – Nedeljković, A. Stanković (66. N. Maksimović), Lukić, Samardžić (74. Živković) – Cvetković, Tadić (C) (66. Jović).
Flekken, Roefs – Aké, Frimpong, K. Taylor, J. Timber, Q. Timber.
D. Petrović, F. Stanković – Dragojević, Eraković, Joveljić, Mimovič, Simić.
45. Reijnders
14. Džodić, 30. S. Pavlović, 49. Lukić, 74. N. Maksimović
Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedélis
Tzolakis – Saliakas, Mavropanos (79. Retsos), Koulierakis, Tsimikas – Masouras (C), Kourbelis (68. Mouzakitis), Zafeiris, Kyziridis (46. Androutsos) – Pavlidis (46. Karetsas), Ioannidis (88. Kostoulas).
Urbig – Treu, Thiaw, Anton, Raum – Karl (63. El Mala), A. Pavlović, Bischof (83. Baur), Scherhant (83. Conte) – Wirtz (C), Burkardt (63. Woltemade).
Vlachodimos, Mandas – Douvikas, Michailidis, Kyriakopoulos, Tsapras, Pelkas.
Dahmen, Atubolu – Jeltsch, Engelhardt, Baku, Mittelstädt, Keidel, Janelt.
24. Tsimikas, 53. Zafeiris, 73. Jovanović (trenér), 79. Saliakas
37. Anton, 66. Treu, 90. Thiaw
38. Člen realizačního týmu
Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (FRA)
75. Højlund
Ward – Neco Williams, Cabango, Davies (C) (83. Moore), Dasilva – J. James (56. Sheehan), Ampadu – Johnson, Cullen (77. Burns), Thomas – Koumas (56. Harris).
Hermansen – Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle – Froholdt, Hjulmand, Højbjerg (C) (10. Skov Olsen) – Isaksen (82. Kvistgaarden), Højlund (82. Høgh), Daramy.
Cornell, King – Ashford, Colwill, D. James, Lienou, Mepham, Roberts.
Jörgensen, Jungdal – Bidstrup, Daghim, Gaaei, Høgsberg, Jørgensen, Nelsson.
29. Cullen, 66. Cabango, 80. Thomas
Rozhodčí: Peljto (BIH) – Ibrišimbegović (BIH), Beljo (BIH)
70. Asllani
85. Lang
Saipi – Dellova, I. Krasniqi, Raçi – Vojvoda, Avdullahu, Hodža (81. Demaku), Gallapeni – Zhegrova (81. E. Krasniqi), Muriqi (C) (66. Asllani), Zabërgja (66. Rashica, 88. Korenica).
A. Schlager – Posch, Danso, Bacher, Prass (62. Lang) – X. Schlager, Seiwald (77. Wöber) – Wimmer (62. Grüll), Laimer (C), Schmid (62. Kalajdžić) – Gregoritsch.
Murić, Bekaj – Sadriu, Osmani, Matoshi, Rrahmani, Emërllahu.
Wiegele, Bignetti – Affengruber, Adamu, Lienhart, Mwene, Chukwuemeka, Friedl.
90+2. Dellova
Rozhodčí: Nobre – Pereira, Bras (POR).
Počet diváků: 12567
39. Parrott
47. Dor Peretz
Kelleher (C) – O'Brien, Dunne, Scales – Moylan (69. Ogbene), Knight, Molumby, Coventry (84. B. Lawal), Manning (84. Bagan) – Idah (69. Vata) – Parrott.
Tzur – Feingold (78. Dasa), Nachmias, Stojnov, Revivo – E. Peretz, Dor Peretz (C) (78. Šua), Azulay (58. Levi) – Abada (71. Solomon), Gloukh – Turgeman (58. Gandelman).
O'Leary – Cannon, Azaz, Kitching, Egan, Elding, Phillips.
Eliasi, Glazer – Baribo, Mizrahi, Kanichowsky, Abu Farchi.
44. Scales
29. Nachmias, 38. Dor Peretz, 90+3. Levi
Rozhodčí: J. Martínez – C. Álvarez, Masso (ESP).
Počet diváků: 0
25. Chajbulajev
Balajev – R. Mammadov, B. Hüsejnov (C), Dašdamirov – Mutallimov (88. Badalov), Chajbulajev (64. Dadašov), Isajev (80. D. Nurijev), Abbasov – T. Bajramov (46. Isgandarli), Emreli, O. Mammadov (64. Safarov).
Švedkauskas – Armalas, Utkus (46. Kažukolovas), Lekiatas (82. Venckus) – Lickūnas (67. Burba), Vorobjovas (46. Michelbrink), Gineitis, Lasickas (C) – Slivka (67. Jankauskas), Kučys, Dolžnikov.
A. Bajramov, Mirzammadov – R. Abdullazade, Krivocjuk, Mahmudov, A. Nurijev, Gurbanli.
Bartkus – Malžinskas, Ruzgis, Šluta, Steponavičius, Tutyškinas.
33. Chajbulajev, 57. Isgandarli, 90+2. Badalov
43. Vorobjovas, 54. Dolžnikov, . Jankauskas
Rozhodčí: Correia – Nogueira Dias, Sousa
49. Teuma
Bonello (C) – Corbalan (72. Muscat), Shaw, Pepe (46. Mentz), Camenzuli – Paiber, Satariano – J. Mbong (72. Lonardelli), Teuma (56. P. Mbong), Chouaref (84. Zammit) – Cardona.
Álvarez – Borra, Llovera, Olivera, San Nicolás (C) (84. García) – Martínez (70. Aláez), Remolins, Babot, Rodrigo – Rosas, López.
Frendo, Al-Tumi – Borg, Cannavò, Beerman, Azzopardi, Ewurum.
Gómes, Ruiz – Pomares, Vales, R. Fernández, Da Silva, Rubio, Guillén, I. Fernández, García.
7. Pepe, 86. Satariano
69. Remolins, 79. Rodrigo, 89. C. García
Rozhodčí: Mikkel Redder (DEN). Asistenti: Deniz Yurdakul (DEN), René Risum (DEN). Čtvrtý rozhodčí: Jacob Karlsen (DEN). VAR: Sandi Putros (DEN). AVAR: Jakob Kehlet (DEN)