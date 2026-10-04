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Portugalsko vítězí dál i bez Ronalda. Němci opět ztratili, v Lize národů slaví Nizozemci

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  23:31
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Norský útočník Erling Haaland v souboji s Renatem Veigou z Portugalska

Norský útočník Erling Haaland v souboji s Renatem Veigou z Portugalska | foto: AP

Portugalský útočník Goncalo Ramos slaví svůj gól s Joaoem Felixem.
Dánský forvard Rasmus Hojlund slaví proměněný pokutový kop v zápase s Walesem.
Fotbalisté Kosova slaví gól proti Rakousku
Jonathan Burkardt z Německa se prosadil v zápase s Řeckem, jeho gól byl ale...
12 fotografií
Fotbalisté Portugalska ve 4. kole Ligy národů zdolali v neděli večer doma 2:1 Norsko a jako první tým si zajistili účast ve čtvrtfinále. Pro Portugalce šlo o druhý zápas bez hvězdného Cristiana Ronalda, který opustil tým uprostřed reprezentačního srazu. Ve druhém utkání skupiny A4 Dánsko zvítězilo 1:0 ve Walesu. Do čela skupiny A2 se posunulo Nizozemsko výhrou 2:1 nad Srbskem. Řecko je po remíze 0:0 s Německem druhé vinou horšího skóre.

Norové se v Portugalsku ujali vedení v 36. minutě po gólu Ajera, vzápětí ale srovnal neméně výstavní ranou Cancelo. Obhájcům trofeje zařídil výhru 2:1 stejně jako před týdnem v Oslu útočník Ramos, jenž v 79. minutě využil Félixovu nabídku před prázdnou bránu. Domácí uhájili náskok i po vyloučení Conceicaa v závěru základní hrací doby.

Nový trenér Jesus vyhrál i čtvrtý zápas ve funkci. Portugalci jsou dvě utkání před koncem blízko postupu z prvního místa, druzí Dánové ztrácejí šest bodů. Dánové zvítězili ve Walesu díky penaltě útočníka Höjlunda, jenž se stejně jako Ramos prosadil ve třech z dosavadních čtyř kol soutěže.

Srbsko zůstává ve skupině A2 bez bodu. O jeho další porážce rozhodl v Eindhovenu v 72. minutě Zirkzee, který pohodlně zakončil pohlednou kombinaci. Nizozemci postupují soutěží bez porážky stejně jako Řekové, kteří po překvapivé výhře 1:0 v Německu bodovali s favoritem skupiny i v neděli doma.

Němci mají na kontě jen pět bodů, ze čtyř zápasů v aktuální reprezentační přestávce vyhráli jen jeden. Do čtvrtfinále projdou dva nejlepší z tabulky.

Norský útočník Erling Haaland v souboji s Renatem Veigou z Portugalska
Portugalský útočník Goncalo Ramos slaví svůj gól s Joaoem Felixem.
Dánský forvard Rasmus Hojlund slaví proměněný pokutový kop v zápase s Walesem.
Fotbalisté Kosova slaví gól proti Rakousku
12 fotografií

V Lize národů B se v neděli zrodily dvě remízy – Kosovo hrálo 1:1 s Rakouskem, stejným výsledkem dopadl i mač mezi Irskem a Izraelem. V nižší úrovni Ázerbájdžán porazil doma Litvu 1:0, Malta stejným poměrem doma porazila Andorru.

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 4 4. 10. 2026 20:45
Portugalsko Portugalsko : Norsko Norsko 2:1 (1:1)
Góly:
38. Cancelo
79. Ramos
Góly:
36. Ajer
Sestavy:
Costa – Cancelo (63. Dalot), Dias, Veiga, Mendes – Palhinha (62. R. Neves), Vitinha (86. B. Silva) – Conceição, Félix (90+2. Tavares), Fernandes (C) (90+2. Trincão) – Ramos.
Sestavy:
Selvik – Aursnes, Ajer, Østigaard, Wolfe – Ødegaard (C), Berge, Berg (87. Aasgaard) – Schjelderup, Haaland (67. Strand Larsen), Nusa (74. Bobb).
Náhradníci:
R. Silva, Soares – Araújo, Leão, J. Neves, Neto, F. Silva.
Náhradníci:
Nyland, Tangvik – Bjørtuft, Sjøvold, Langaas, Pedersen, Blomberg, Thorstvedt, Botheim.
Žluté karty:
12. Cancelo, 86. Conceição, 88. Fernandes
Žluté karty:
Červené karty:
86. Conceição
Červené karty:
85. Thorstvedt

Rozhodčí: M. Mariani – D. Bindoni, A. Tegoni (všichni ITA)

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 2 4. 10. 2026 20:45
Nizozemsko Nizozemsko : Srbsko Srbsko 2:1 (1:1)
Góly:
31. Koopmeiners
72. Zirkzee
Góly:
35. Cvetković
Sestavy:
Verbruggen – Dumfries, van Dijk (C), Koopmeiners, van de Ven – Gravenberch (58. Zechiël), Veerman (58. Hato), Reijnders (81. Til) – Summerville, Meerdink (46. Zirkzee), Lang (58. van Bommel).
Sestavy:
V. Milinković-Savić – Džodić (79. Gudelj), Babić, S. Pavlović, Terzić (74. Kostić) – Nedeljković, A. Stanković (66. N. Maksimović), Lukić, Samardžić (74. Živković) – Cvetković, Tadić (C) (66. Jović).
Náhradníci:
Flekken, Roefs – Aké, Frimpong, K. Taylor, J. Timber, Q. Timber.
Náhradníci:
D. Petrović, F. Stanković – Dragojević, Eraković, Joveljić, Mimovič, Simić.
Žluté karty:
45. Reijnders
Žluté karty:
14. Džodić, 30. S. Pavlović, 49. Lukić, 74. N. Maksimović

Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedélis

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 2 4. 10. 2026 20:45
Řecko Řecko : Německo Německo 0:0 (0:0)
Sestavy:
Tzolakis – Saliakas, Mavropanos (79. Retsos), Koulierakis, Tsimikas – Masouras (C), Kourbelis (68. Mouzakitis), Zafeiris, Kyziridis (46. Androutsos) – Pavlidis (46. Karetsas), Ioannidis (88. Kostoulas).
Sestavy:
Urbig – Treu, Thiaw, Anton, Raum – Karl (63. El Mala), A. Pavlović, Bischof (83. Baur), Scherhant (83. Conte) – Wirtz (C), Burkardt (63. Woltemade).
Náhradníci:
Vlachodimos, Mandas – Douvikas, Michailidis, Kyriakopoulos, Tsapras, Pelkas.
Náhradníci:
Dahmen, Atubolu – Jeltsch, Engelhardt, Baku, Mittelstädt, Keidel, Janelt.
Žluté karty:
24. Tsimikas, 53. Zafeiris, 73. Jovanović (trenér), 79. Saliakas
Žluté karty:
37. Anton, 66. Treu, 90. Thiaw
Červené karty:
38. Člen realizačního týmu
Červené karty:

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (FRA)

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 4 4. 10. 2026 20:45
Wales Wales : Dánsko Dánsko 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
75. Højlund
Sestavy:
Ward – Neco Williams, Cabango, Davies (C) (83. Moore), Dasilva – J. James (56. Sheehan), Ampadu – Johnson, Cullen (77. Burns), Thomas – Koumas (56. Harris).
Sestavy:
Hermansen – Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle – Froholdt, Hjulmand, Højbjerg (C) (10. Skov Olsen) – Isaksen (82. Kvistgaarden), Højlund (82. Høgh), Daramy.
Náhradníci:
Cornell, King – Ashford, Colwill, D. James, Lienou, Mepham, Roberts.
Náhradníci:
Jörgensen, Jungdal – Bidstrup, Daghim, Gaaei, Høgsberg, Jørgensen, Nelsson.
Žluté karty:
29. Cullen, 66. Cabango, 80. Thomas
Žluté karty:

Rozhodčí: Peljto (BIH) – Ibrišimbegović (BIH), Beljo (BIH)

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 3 4. 10. 2026 18:00
Kosovo Kosovo : Rakousko Rakousko 1:1 (0:0)
Góly:
70. Asllani
Góly:
85. Lang
Sestavy:
Saipi – Dellova, I. Krasniqi, Raçi – Vojvoda, Avdullahu, Hodža (81. Demaku), Gallapeni – Zhegrova (81. E. Krasniqi), Muriqi (C) (66. Asllani), Zabërgja (66. Rashica, 88. Korenica).
Sestavy:
A. Schlager – Posch, Danso, Bacher, Prass (62. Lang) – X. Schlager, Seiwald (77. Wöber) – Wimmer (62. Grüll), Laimer (C), Schmid (62. Kalajdžić) – Gregoritsch.
Náhradníci:
Murić, Bekaj – Sadriu, Osmani, Matoshi, Rrahmani, Emërllahu.
Náhradníci:
Wiegele, Bignetti – Affengruber, Adamu, Lienhart, Mwene, Chukwuemeka, Friedl.
Žluté karty:
90+2. Dellova
Žluté karty:

Rozhodčí: Nobre – Pereira, Bras (POR).

Počet diváků: 12567

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 3 4. 10. 2026 20:45
Irsko Irsko : Izrael Izrael 1:1 (1:0)
Góly:
39. Parrott
Góly:
47. Dor Peretz
Sestavy:
Kelleher (C) – O'Brien, Dunne, Scales – Moylan (69. Ogbene), Knight, Molumby, Coventry (84. B. Lawal), Manning (84. Bagan) – Idah (69. Vata) – Parrott.
Sestavy:
Tzur – Feingold (78. Dasa), Nachmias, Stojnov, Revivo – E. Peretz, Dor Peretz (C) (78. Šua), Azulay (58. Levi) – Abada (71. Solomon), Gloukh – Turgeman (58. Gandelman).
Náhradníci:
O'Leary – Cannon, Azaz, Kitching, Egan, Elding, Phillips.
Náhradníci:
Eliasi, Glazer – Baribo, Mizrahi, Kanichowsky, Abu Farchi.
Žluté karty:
44. Scales
Žluté karty:
29. Nachmias, 38. Dor Peretz, 90+3. Levi

Rozhodčí: J. Martínez – C. Álvarez, Masso (ESP).

Počet diváků: 0

Liga národů UEFA - Liga D
Skupina 2 4. 10. 2026 15:00
Ázerbájdžán Ázerbájdžán : Litva Litva 1:0 (1:0)
Góly:
25. Chajbulajev
Góly:
Sestavy:
Balajev – R. Mammadov, B. Hüsejnov (C), Dašdamirov – Mutallimov (88. Badalov), Chajbulajev (64. Dadašov), Isajev (80. D. Nurijev), Abbasov – T. Bajramov (46. Isgandarli), Emreli, O. Mammadov (64. Safarov).
Sestavy:
Švedkauskas – Armalas, Utkus (46. Kažukolovas), Lekiatas (82. Venckus) – Lickūnas (67. Burba), Vorobjovas (46. Michelbrink), Gineitis, Lasickas (C) – Slivka (67. Jankauskas), Kučys, Dolžnikov.
Náhradníci:
A. Bajramov, Mirzammadov – R. Abdullazade, Krivocjuk, Mahmudov, A. Nurijev, Gurbanli.
Náhradníci:
Bartkus – Malžinskas, Ruzgis, Šluta, Steponavičius, Tutyškinas.
Žluté karty:
33. Chajbulajev, 57. Isgandarli, 90+2. Badalov
Žluté karty:
43. Vorobjovas, 54. Dolžnikov, . Jankauskas

Rozhodčí: Correia – Nogueira Dias, Sousa

Liga národů UEFA - Liga D
Skupina 1 4. 10. 2026 18:00
Malta Malta : Andorra Andorra 1:0 (0:0)
Góly:
49. Teuma
Góly:
Sestavy:
Bonello (C) – Corbalan (72. Muscat), Shaw, Pepe (46. Mentz), Camenzuli – Paiber, Satariano – J. Mbong (72. Lonardelli), Teuma (56. P. Mbong), Chouaref (84. Zammit) – Cardona.
Sestavy:
Álvarez – Borra, Llovera, Olivera, San Nicolás (C) (84. García) – Martínez (70. Aláez), Remolins, Babot, Rodrigo – Rosas, López.
Náhradníci:
Frendo, Al-Tumi – Borg, Cannavò, Beerman, Azzopardi, Ewurum.
Náhradníci:
Gómes, Ruiz – Pomares, Vales, R. Fernández, Da Silva, Rubio, Guillén, I. Fernández, García.
Žluté karty:
7. Pepe, 86. Satariano
Žluté karty:
69. Remolins, 79. Rodrigo, 89. C. García

Rozhodčí: Mikkel Redder (DEN). Asistenti: Deniz Yurdakul (DEN), René Risum (DEN). Čtvrtý rozhodčí: Jacob Karlsen (DEN). VAR: Sandi Putros (DEN). AVAR: Jakob Kehlet (DEN)

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