Podrobnosti připravujeme...
Španělsko : Chorvatsko 4:1 (2:1)
Góly:
2. Yamal
31. Pubill
63. Yamal
89. Nico Williams
2. Yamal
31. Pubill
63. Yamal
89. Nico Williams
Góly:
28. Beljo
28. Beljo
Sestavy:
Simón (C) – Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella – Zubimendi (72. Rodri), Ruiz (57. Pedri) – López (57. Merino) – Yamal (68. Muñoz), Oyarzabal, Baena (68. Nico Williams).
Simón (C) – Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella – Zubimendi (72. Rodri), Ruiz (57. Pedri) – López (57. Merino) – Yamal (68. Muñoz), Oyarzabal, Baena (68. Nico Williams).
Sestavy:
Livaković – Smolčić, Pongračić (46. Vušković), Gvardiol, Perišić (C) (72. F. Ivanović) – Mišić, Šutalo, Kovačić (60. Mario Pašalić) – P. Sučić (81. Modrić), Beljo (60. Budimir), Marco Pašalić.
Livaković – Smolčić, Pongračić (46. Vušković), Gvardiol, Perišić (C) (72. F. Ivanović) – Mišić, Šutalo, Kovačić (60. Mario Pašalić) – P. Sučić (81. Modrić), Beljo (60. Budimir), Marco Pašalić.
Náhradníci:
Raya, Martínez – Grimaldo, Fresneda, Torres, Olmo, Laporte.
Raya, Martínez – Grimaldo, Fresneda, Torres, Olmo, Laporte.
Náhradníci:
Pandur, Kotarski – Kramarić, Vlašić, Baturina, Jakić, L. Sučić.
Pandur, Kotarski – Kramarić, Vlašić, Baturina, Jakić, L. Sučić.
Žluté karty:
49. Baena
49. Baena
Žluté karty:
18. Pongračić, 37. P. Sučić, 54. Marco Pašalić, 58. Mišić
18. Pongračić, 37. P. Sučić, 54. Marco Pašalić, 58. Mišić
Rozhodčí: Gözübüyük (NED) – Inia (NED), Honig (NED)
Skotsko : Švýcarsko 0:3 (0:1)
Góly:
Góly:
12. Rodríguez
55. Elvedi
82. Amdouni
12. Rodríguez
55. Elvedi
82. Amdouni
Sestavy:
Gunn – McKenna, Binks, Hendry – Patterson (59. Gannon-Doak), L. Ferguson, Gilmour (59. Christie), McGinn, Robertson (C) (74. Doig) – Bowie (13. Welsh), McBurnie (59. Ure).
Gunn – McKenna, Binks, Hendry – Patterson (59. Gannon-Doak), L. Ferguson, Gilmour (59. Christie), McGinn, Robertson (C) (74. Doig) – Bowie (13. Welsh), McBurnie (59. Ure).
Sestavy:
Kobel – Rodríguez (62. Britschgi), Elvedi, Akanji (C), Athekame – Freuler, A. Jashari (70. Sierro) – Aebischer, Manzambi (62. Rieder), Ndoye – Amdouni.
Kobel – Rodríguez (62. Britschgi), Elvedi, Akanji (C), Athekame – Freuler, A. Jashari (70. Sierro) – Aebischer, Manzambi (62. Rieder), Ndoye – Amdouni.
Náhradníci:
L. Kelly, Bain – Hickey, Miller, McPake, L. Graham, Montgomery.
L. Kelly, Bain – Hickey, Miller, McPake, L. Graham, Montgomery.
Náhradníci:
Mvogo, Keller – Bajrami, Schmidt, Sow, Itten, Cömert, Boteli, Sanches.
Mvogo, Keller – Bajrami, Schmidt, Sow, Itten, Cömert, Boteli, Sanches.
Žluté karty:
45+1. Pocognoli (trenér), 73. Welsh
45+1. Pocognoli (trenér), 73. Welsh
Žluté karty:
Červené karty:
11. Hendry
11. Hendry
Červené karty:
Rozhodčí: Minaković – Borović, Božović (SRB)
Slovinsko : Makedonie 2:0 (0:0)
Góly:
55. Lovrić
82. Matko
55. Lovrić
82. Matko
Góly:
Sestavy:
Oblak (C) – Brekalo, Bijol, Drkusić (85. Zec), Janža – Gnezda Čerin (85. Elšnik), Karničnik – Begić (71. Matko), Lovrić (71. Zabukovnik), Šturm – Vipotnik (71. Celar).
Oblak (C) – Brekalo, Bijol, Drkusić (85. Zec), Janža – Gnezda Čerin (85. Elšnik), Karničnik – Begić (71. Matko), Lovrić (71. Zabukovnik), Šturm – Vipotnik (71. Celar).
Sestavy:
Dimitrievski (C) – Stojčevski, Mladenovski, Meliqi (71. Musliu), Alomerović (80. Miovski) – Atanasov (71. Stankovski), Gaštarov – Mitrovski (61. Maleski), Elezi (61. Bardhi), Elmas – Omeragić.
Dimitrievski (C) – Stojčevski, Mladenovski, Meliqi (71. Musliu), Alomerović (80. Miovski) – Atanasov (71. Stankovski), Gaštarov – Mitrovski (61. Maleski), Elezi (61. Bardhi), Elmas – Omeragić.
Náhradníci:
Vidovšek, Leban – Balkovec, Kuzmić, Šporar, Svetlin, Horvat.
Vidovšek, Leban – Balkovec, Kuzmić, Šporar, Svetlin, Horvat.
Náhradníci:
Taleski, Šiškovski – Ilievski, Zajkov, Rastoder, Djekov, Doriev.
Taleski, Šiškovski – Ilievski, Zajkov, Rastoder, Djekov, Doriev.
Žluté karty:
78. Matko
78. Matko
Žluté karty:
51. Stojčevski, 57. Atanasov
51. Stojčevski, 57. Atanasov
Rozhodčí: Colombo – Baccini, Colarossi (ITA).
Slovensko : Kazachstán 2:1 (1:1)
Góly:
26. L. Sauer
82. Hancko
26. L. Sauer
82. Hancko
Góly:
34. Karimov
34. Karimov
Sestavy:
Dúbravka – Valjent (90. Ďuriš), Škriniar (C), Obert, Hancko – Suslov (90. Rigo), Lobotka, Duda – L. Sauer (66. Bobček), Strelec (75. Boženík), Haraslín (75. Schranz).
Dúbravka – Valjent (90. Ďuriš), Škriniar (C), Obert, Hancko – Suslov (90. Rigo), Lobotka, Duda – L. Sauer (66. Bobček), Strelec (75. Boženík), Haraslín (75. Schranz).
Sestavy:
Pokatilov – Aširbek, Jerlanov, Alip – Basmanov (59. Kenžebek), Kuat (72. Kasabulat), Amir (59. Orazov), Žagorov, Bekbolat (46. Mrynskij) – Karaman – Karimov.
Pokatilov – Aširbek, Jerlanov, Alip – Basmanov (59. Kenžebek), Kuat (72. Kasabulat), Amir (59. Orazov), Žagorov, Bekbolat (46. Mrynskij) – Karaman – Karimov.
Náhradníci:
Greif, Surovčík – Kaprálik, Mesík, Pokorny, Šatka, Vavro.
Greif, Surovčík – Kaprálik, Mesík, Pokorny, Šatka, Vavro.
Náhradníci:
Anarbekov, Zaruckij – Astanov, Malyj, Šušenačev, Tujakbaev, Vorogovskij, Žukov.
Anarbekov, Zaruckij – Astanov, Malyj, Šušenačev, Tujakbaev, Vorogovskij, Žukov.
Žluté karty:
28. Strelec, 69. Valjent
28. Strelec, 69. Valjent
Žluté karty:
6. Karimov, 43. Kuat
6. Karimov, 43. Kuat
Rozhodčí: Kolarič – Pajič, Starčevič
Finsko : Bělorusko 0:0 (0:0)
Sestavy:
Hrádecký (C) – Staahl, Koski, T. Miettinen, Lähteenmäki – Keskinen (88. Svanbäck), Kamara (46. Haakans), Kairinen, Markhiyev (66. Väänänen) – Walta (66. Suhonen), Pohjanpalo (59. Källman).
Hrádecký (C) – Staahl, Koski, T. Miettinen, Lähteenmäki – Keskinen (88. Svanbäck), Kamara (46. Haakans), Kairinen, Markhiyev (66. Väänänen) – Walta (66. Suhonen), Pohjanpalo (59. Källman).
Sestavy:
Lapouchov – Kalinin, Volkov (C), Gomanov, Pečenin – Lukašov, Seljava (87. Jablonskij), Ebong, Šumanskij (61. Kovaljov) – Barkovskij (61. Melničenko), Lisakovič (61. Gromyko).
Lapouchov – Kalinin, Volkov (C), Gomanov, Pečenin – Lukašov, Seljava (87. Jablonskij), Ebong, Šumanskij (61. Kovaljov) – Barkovskij (61. Melničenko), Lisakovič (61. Gromyko).
Náhradníci:
Sinisalo, Bergström – Peltola, S. Miettinen, Lod, Väisänen, Mahuta.
Sinisalo, Bergström – Peltola, S. Miettinen, Lod, Väisänen, Mahuta.
Náhradníci:
Pavljučenko, Kudravec – Svirepa, Bočerov, Běgunov, Parchomenko, Simanenka, Galjata.
Pavljučenko, Kudravec – Svirepa, Bočerov, Běgunov, Parchomenko, Simanenka, Galjata.
Žluté karty:
72. Kairinen, 86. Staahl
72. Kairinen, 86. Staahl
Žluté karty:
61. Šumanskij, 71. Lukašov
61. Šumanskij, 71. Lukašov
Rozhodčí: Dabanović (MNE) – Jovanović (MNE), Todorović (MNE)
Moldavsko : Faerské ostrovy 1:1 (0:1)
Góly:
66. Perciun
66. Perciun
Góly:
26. Davidsen
26. Davidsen
Sestavy:
Celeadnic – Forov (52. Perciun), Cucoș, Iovu, Gherasimencov, Reabciuk – Fratea (75. Bodișteanu), Baboglo (C) (52. Rață), Stînă (52. Moțpan) – Mandrîcenco (46. Cleșcenco), Popescu.
Celeadnic – Forov (52. Perciun), Cucoș, Iovu, Gherasimencov, Reabciuk – Fratea (75. Bodișteanu), Baboglo (C) (52. Rață), Stînă (52. Moțpan) – Mandrîcenco (46. Cleșcenco), Popescu.
Sestavy:
Lamhauge – Chukwudi, Vatnhamar, Edmundsson – J. Benjaminsen, Hellisdal (85. Joensen), Turi (61. Knudsen), Davidsen (C) (75. Agnarsson) – Samuelsen (85. A. Benjaminsen), Justinussen, Sørensen (61. Bjartalíd).
Lamhauge – Chukwudi, Vatnhamar, Edmundsson – J. Benjaminsen, Hellisdal (85. Joensen), Turi (61. Knudsen), Davidsen (C) (75. Agnarsson) – Samuelsen (85. A. Benjaminsen), Justinussen, Sørensen (61. Bjartalíd).
Náhradníci:
Timbur, Cojuhar – Ștefan, Dros, Cojocari, David, Dumbravanu.
Timbur, Cojuhar – Ștefan, Dros, Cojocari, David, Dumbravanu.
Náhradníci:
Petersen, á Reynatrød – Danielsen, Vatnsdal, Nielsen, Kallsberg, Færø.
Petersen, á Reynatrød – Danielsen, Vatnsdal, Nielsen, Kallsberg, Færø.
Žluté karty:
Žluté karty:
62. Edmundsson
62. Edmundsson
Rozhodčí: Weinberger – Heidenreich, Kolbitsch (AUT).
Počet diváků: 4542
Bulharsko : Estonsko 0:0 (0:0)
Sestavy:
Naumov – Turicov (73. J. Stojanov), K. Dimitrov (C), Velkov, Velkovski – Conev (46. Čandarov), Grujev, K. Stojanov (46. Panajotov) – Z. Dimitrov (46. Balov), L. Petkov, M. Petkov (70. S. Ivanov).
Naumov – Turicov (73. J. Stojanov), K. Dimitrov (C), Velkov, Velkovski – Conev (46. Čandarov), Grujev, K. Stojanov (46. Panajotov) – Z. Dimitrov (46. Balov), L. Petkov, M. Petkov (70. S. Ivanov).
Sestavy:
Hein – Schjønning-Larsen, Paskotši, Mets (C), Tõugjas, Saarma (74. Liivak) – Käit (58. Miller), Soomets (58. Palumets), Poom, Kristal – Mustmaa (46. Männilaan).
Hein – Schjønning-Larsen, Paskotši, Mets (C), Tõugjas, Saarma (74. Liivak) – Käit (58. Miller), Soomets (58. Palumets), Poom, Kristal – Mustmaa (46. Männilaan).
Náhradníci:
Mitov, Božev – A. Hristov, Cenov, Krajev, Petrov, Minčev.
Mitov, Božev – A. Hristov, Cenov, Krajev, Petrov, Minčev.
Náhradníci:
Igonen, Vallner – Kuusk, Peetson, Ainsalu, Saliste, Skvorcov, A. Tamm.
Igonen, Vallner – Kuusk, Peetson, Ainsalu, Saliste, Skvorcov, A. Tamm.
Žluté karty:
9. Velkovski, 37. Conev, 89. K. Dimitrov
9. Velkovski, 37. Conev, 89. K. Dimitrov
Žluté karty:
49. Paskotši, 89. Kristal
49. Paskotši, 89. Kristal
Rozhodčí: Kikačeišvili – Achvlediani, Gabisonia (GEO)
Lucembursko : Island 0:3 (0:2)
Góly:
Góly:
13. A. Gudjohnsen
39. Óskarsson
73. Pálsson
13. A. Gudjohnsen
39. Óskarsson
73. Pálsson
Sestavy:
Moris – Jans (C) (15. C. Martins), Mahmutović, Carlson, Bohnert – Moreira (76. Rupil), Barreiro – V. Thill (62. Videira), Olesen (62. Duarte), Dardari – Kadamani (76. Natami).
Moris – Jans (C) (15. C. Martins), Mahmutović, Carlson, Bohnert – Moreira (76. Rupil), Barreiro – V. Thill (62. Videira), Olesen (62. Duarte), Dardari – Kadamani (76. Natami).
Sestavy:
Valdimarsson – Tómasson, Grétarsson, G. Thórdarson (67. Magnússon), Pálsson (85. A. Sigurdsson) – Haraldsson (75. Thórvaldsson), Jóhannesson, G. Sigurdsson – Ellertsson, Óskarsson (C) (75. W. Willumsson), A. Gudjohnsen (75. Anderson).
Valdimarsson – Tómasson, Grétarsson, G. Thórdarson (67. Magnússon), Pálsson (85. A. Sigurdsson) – Haraldsson (75. Thórvaldsson), Jóhannesson, G. Sigurdsson – Ellertsson, Óskarsson (C) (75. W. Willumsson), A. Gudjohnsen (75. Anderson).
Náhradníci:
Pereira Cardoso, Kips, Gonçalves – Džogović, Selimovic, Veiga, S. Thill.
Pereira Cardoso, Kips, Gonçalves – Džogović, Selimovic, Veiga, S. Thill.
Náhradníci:
Rúnarsson, Einarsson – Baldursson, Thorsteinsson, Ingason, Gunnarsson, Helgason.
Rúnarsson, Einarsson – Baldursson, Thorsteinsson, Ingason, Gunnarsson, Helgason.
Žluté karty:
72. Barreiro, 90. Mahmutović
72. Barreiro, 90. Mahmutović
Žluté karty:
35. Valdimarsson, 59. Jóhannesson, 77. Ellertsson, 90+1. Thórvaldsson
35. Valdimarsson, 59. Jóhannesson, 77. Ellertsson, 90+1. Thórvaldsson
Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Çokaj (všichni ALB)
San Marino : Albánie 0:3 (0:2)
Góly:
Góly:
21. Mehmeti
28. Uzuni
65. Manaj
21. Mehmeti
28. Uzuni
65. Manaj
Sestavy:
Colombo – Benvenuti, Rossi, Cevoli (60. Fabbri), Giocondi – L. Capicchioni (60. Meloni), Mularoni /C/, G. Capicchioni (78. Giacopetti) – Lazzari (60. Della Balda), Nanni, Pancotti (74. Zannoni).
Colombo – Benvenuti, Rossi, Cevoli (60. Fabbri), Giocondi – L. Capicchioni (60. Meloni), Mularoni /C/, G. Capicchioni (78. Giacopetti) – Lazzari (60. Della Balda), Nanni, Pancotti (74. Zannoni).
Sestavy:
Sherri – Sina, Ismajli, Djimsiti /C/ (46. Kumbulla), Mitaj – Mehmeti (80. Hasa), Shehu (74. Qefalija), Asllani – Uzuni, Manaj (66. Shpendi), Muçi (66. Hoxha).
Sherri – Sina, Ismajli, Djimsiti /C/ (46. Kumbulla), Mitaj – Mehmeti (80. Hasa), Shehu (74. Qefalija), Asllani – Uzuni, Manaj (66. Shpendi), Muçi (66. Hoxha).
Náhradníci:
Amici, De Angelis – Tosi, Pasolini, Marinucci, Bugli, Salicioni.
Amici, De Angelis – Tosi, Pasolini, Marinucci, Bugli, Salicioni.
Náhradníci:
Berisha, Dajsinani – Pilios, Hysaj, Ramadani, Daku, Sulejmanov.
Berisha, Dajsinani – Pilios, Hysaj, Ramadani, Daku, Sulejmanov.
Žluté karty:
39. Nanni
39. Nanni
Žluté karty:
34. Asllani
34. Asllani
Rozhodčí: Káprály – Buzás, Kóbor (HUN)
Počet diváků: 1226