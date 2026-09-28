Outsideři z Řecka poprvé zdolali Německo. V Lize národů uspělo Nizozemsko i Dánsko

Němci začali pod trenérem Kloppem čtvrteční remízou 1:1 v Nizozemsku a před vlastními fanoušky v Augsburgu nečekaně selhali. V 74. minutě o vítězství outsidera rozhodl střídající Kurbelis. Řekové jsou po dvou zápasech stoprocentní, před třemi dny uspěli v Srbsku 2:1.
Meerdink, třiadvacetiletý útočník Alkmaaru, se v Bělehradě nejprve prosadil z penalty po půlhodině hry. Šlo o jeho první reprezentační trefu, debut v nizozemském dresu si odbyl teprve ve čtvrtek.
Srbům se povedl okamžitý nástup do druhého poločasu, když Jovič po necelé minutě na hřišti vyrovnal. Poslední slovo měl však v 69. minutě Meerdink.
Nizozemci pod trenérem Xavim bodovali i ve druhém utkání, do Ligy národů vstoupili domácí remízou 1:1 s Němci. Srbsko je ve skupině A2 nadále bez bodu, stejným poměrem před vlastními diváky podlehlo před třemi dny i Řecku.
Jednačtyřicetiletý Ronaldo pokračuje v národním týmu i po nástupu kouče Jesuse. Ve čtvrteční vítězném duelu s Walesem (1:0) nechyběl v základní sestavě, v Oslu však zůstal jen mezi náhradníky.
Nerozšířil tak rekordní bilanci 234 reprezentačních startů a 146 gólů. Nedošlo na jeho souboj s norským kanonýrem Haalandem, který v 51. minutě odpověděl na vedoucí trefu Félixe. Obhájci trofeje přesto zvítězili, když se o chvíli později prosadil Ramos. Norové tak nenavázali na úvodní triumf 3:2 nad Dány.
Dánsko v dalším zápase zdolalo Wales 2:0. Obě branky Seveřany poslal do vedení vlastním gólem v 53. minutě Davies, poté se trefil Isaksen. Wales vedle bodu čeká i na vstřelený gól.
Rakousko rozhodlo o výhře nad Kosovem už v úvodním dějství, kdy se prosadili Affengruber a Adamu. Po změně stran přidal třetí zásah domácích Chukwuemeka, za hosty snížil z penalty Zhegrova. Výběr německého trenéra Rangnicka zvítězil doma 3:1 také ve čtvrtek nad Izraelem. I v nedělním utkání zůstal plzeňský brankář Wiegele na lavičce. Kosovo nenavázalo na úvodní úspěch 1:0 nad Irskem.
Irové na neutrálním hřišti v Debrecínu zdolali Izrael 3:0. Všechny góly nasázeli v rozmezí 13. až 25. minuty.
Přitom zvažovalo bojkot zápasu kvůli izraelským vojenským operacím v Gaze, nakonec ale hráči odhlasovali, že k tomuto kroku nepřistoupí. Výjimkou byl brankář Bazunu, který kvůli tomu opustil tým, roli jednoho ze dvou rezervních gólmanů proto zaujal obránce Dunne.
Irové odehráli duel s černými páskami, aby uctili oběti konfliktu. Navíc si před úvodním výkopem nepodali s protihráči ruce.
46. Jović
30. Meerdink
69. Meerdink
V. Milinković-Savić – Nedeljković (59. Eraković), Babić, S. Pavlović (71. Kostić), Terzić – Gudelj, Lukić – Živković (C), A. Stanković (59. N. Maksimović), S. Milinković-Savić (46. Tadić) – Joveljić (46. Jović).
Verbruggen – Dumfries (80. Q. Timber), van Hecke, van Dijk (C), van de Ven – Gravenberch (67. Til), Veerman, Reijnders (67. K. Taylor) – Summerville, Meerdink (80. J. Timber), Gakpo (17. van Bommel).
D. Petrović, F. Stanković – Dragojević, Simić, Cvetković, Džodić, Samardžić.
Roefs, Flekken – Hato, Aké, Lang, Koopmeiners, Zirkzee.
12. Lukić
85. J. Timber
Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (POL)
Počet diváků: 15212
74. Kourbelis
Nübel – Brown (84. Behrens), Vagnoman, Tah, Bisseck – Kimmich (C), Nmecha (84. Stach) – Schade (65. Burkardt), Conte (65. Wirtz), Adeyemi (75. Gnabry) – Ebnoutalib.
Tzolakis – Vagiannidis (46. Saliakas), Mavropanos, Retsos, Tsimikas – Karetsas, Androutsos, Zafeiris (59. Kourbelis), Tzolis (81. Masouras) – Pavlidis (C) (89. Michailidis), Tetteh (59. Ioannidis).
ter Stegen, Dahmen – Rosenfelder, Engelhardt, Führich, Amiri, Treu.
Vlachodimos, Mandas – Ntoi, Douvikas, Kostoulas, Kyriakopoulos, Mouzakitis.
17. Bisseck
21. Vagiannidis, 22. Karetsas, 57. Retsos, 68. Kourbelis
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, James (ENG)
51. Haaland
17. Félix
54. Ramos
Nyland – Ryerson (67. Østigaard), Ajer, Heggem, Aursnes – Ødegaard (C), Berge, Berg (72. Bobb) – Schjelderup, Haaland, Nusa (81. Strand Larsen).
Costa – Cancelo, Dias (C), Veiga, Mendes – Conceição (56. Leão), Palhinha (81. R. Neves), J. Neves (56. Vitinha), Neto (87. B. Silva) – Félix, Ramos (81. Trincão).
Selvik, Tangvik – Aasgaard, Bjørtuft, Blomberg, Botheim, Pedersen, Sjøvold, Thorstvedt.
R. Silva, Soares – Araújo, Dalot, G. Inácio, Ronaldo, Tavares.
16. Ryerson, 47. Aursnes, 65. Ajer
67. Veiga, 76. Vitinha, 76. Cancelo, 88. Dias, 90+3. B. Silva
Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni
Počet diváků: 25953
53. Davies (vla.)
66. Isaksen
Jörgensen – Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle – Hjulmand, Damsgaard (87. Froholdt), Højbjerg (C) – Isaksen (76. Daghim), Højlund (87. Høgh), Dorgu (30. Daramy).
Ward – Roberts, Mepham, Davies (C), Neco Williams – Johnson (83. Burns), Savage (60. Sheehan), Ampadu, Thomas – D. James (67. J. James), Moore (67. Koumas).
Jungdal, Hermansen – Høgsberg, Nelsson, Jørgensen, Bidstrup, Bak, Gaaei.
Cornell, King – Cabango, Cullen, Dasilva, Norrington-Davies, Harris, Congreve.
35. Maehle
49. Mepham, 65. Johnson
Rozhodčí: Delajod – Finjean, Evrard (FRA).
23. Affengruber
45+2. Adamu
61. Chukwuemeka
83. Zhegrova
Zawieschitzky – Veratschnig (79. Friedl), Affengruber, Danso, Wöber (58. Prass) – X. Schlager (C), Seiwald – Wimmer, Wanner (68. Markovic), Schmid (58. Chukwuemeka) – Adamu (58. Kalajdžić).
Murić (65. Saipi) – Dellova, I. Krasniqi, Raçi – Vojvoda, Hodža (46. Matoshi), Avdullahu, Gallapeni – E. Krasniqi (46. Zhegrova), Muriqi (C) (79. Asllani), Zabërgja (46. Avdyli).
A. Schlager, Wiegele – Bacher, Grüll, Horvath, Lang, Posch.
Bekaj – Demaku, Kacuri, Osmani, Rashica, Rrahmani, Sadriu.
14. Danso, 82. Affengruber
22. Raçi, 85. Matoshi
Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (IRL)
Počet diváků: 47000
13. Parrott
16. Idah
25. Moylan
Daniel Peretz – Mizrahi (46. Dor Peretz), Šlomo, Stojnov, Revivo (83. Feingold) – E. Peretz, Kanichowsky (65. Azulay) – Solomon (C), Gloukh, Chalaili (76. Dasa) – Turgeman (65. Toklomati).
Kelleher – O'Shea (C), O'Brien, Kitching – Abankwah (69. Knight), Molumby (88. Bagan), Coventry, Manning – Parrott (76. Vata), Moylan (69. Phillips) – Idah (69. Cannon).
Glazer, Tzur – Abada, Baribo, Nachmias, Šua, Levi.
O'Leary – Azaz, Dunne, Egan, Elding, Ogbene, Scales.
59. Šlomo
59. Idah, 89. Coventry
Rozhodčí: Osmers – Gittelmann, Dietz (GER)
9. Kučys
14. Emreli
Bartkus – Armalas, Utkus, Tutyškinas – Lickūnas (66. Burba), Michelbrink (66. Vorobjovas), Gineitis, Lasickas (C) – Slivka (57. Šluta), Kučys (77. Venckus), Dolžnikov (77. Jankauskas).
Balajev – Mutallimov (87. Isgandarli), Mammadov, Hüsejnov (C), Dašdamirov, Abbasov (60. T. Bajramov) – Emreli, Chajbulajev (90+2. D. Hüsejnov), Safarov (46. Abdullazade), Isajev – Dadašov (60. Gurbanli).
Gertmonas, Švedkauskas – Baltrūnas, Kažukolovas, Ruzgis, Steponavičius, Lekiatas.
A. Bajramov, Mirzammadov – Krivocjuk, Mahmudov, Gusejnov, Badalov, Mammadov.
52. Gineitis
27. R. Mammadov, 39. Mutallimov, 56. Isajev
Rozhodčí: Antoniou – Georgiou, Komodromos (CYP)
Počet diváků: 7539
Banda – Lopes, Ronan, Valarino (78. Pons) – Bent, Torrilla (C), Pozo (73. Jolley), Mason (57. Richards), Scanlon (78. Bartolo) – Borge (57. Gomes), De Barr.
Álvarez – Borra, Llovera, Olivera, San Nicolás (C) – de las Heras (69. Guillén), Babot – Aláez (63. Remolins), López (87. Martínez), Rodrigo – Solà (63. Rosas).
Huart, Hankins – Garro, McClafferty, Stevens, Jessop, Britto.
de Castro, Ruiz – García, Pomares, Vales, R. Fernández, Rubio, Cornella.
9. De Barr, 79. Torrilla
26. de las Heras, 32. Borra, 64. Babot
Rozhodčí: Nuza – Hyseni, Bullatovci (KOS)