Olympijská šampionka podstoupila test pohlaví, přesto se nezúčastní MS

  14:43aktualizováno  14:43
Olympijská vítězka Lin Jü-tching z Tchaj-wanu se nezúčastní mistrovství světa v boxu, jež začne ve čtvrtek v Liverpoolu. Devětadvacetiletá boxerka nebude na šampionátu startovat přesto, že se podle národního svazu podrobila povinnému testu k určení pohlaví - na rozdíl od Alžířanky Imán Chalífové, s kterou byla loni v Paříži v centru debaty o oprávněnosti startu v ženské kategorii.
Boxerka Lin Jü-tching z Tchaj-wanu se raduje z olympijského triumfu ve finále...

Boxerka Lin Jü-tching z Tchaj-wanu se raduje z olympijského triumfu ve finále pérové váhy. | foto: Reuters

Lin Jü-tching se zlatou medailí.
Kontroverzní boxerka Lin Jü-tching ve finále.
Kontroverzní boxerka Lin Jü-tching ve finále.
Lin Jü-tching ve finále.
Představitelé tchajwanského svazu podle svého vyjádření poskytli výsledky testů Lin Jü-tching organizaci World Boxing, jež mistrovství světa poprvé organizuje. Nedostali však odpověď. „Bez garancí nemůžeme sportovkyni dovolit cestovat do Británie,“ citovala tchajwanská Central News Agency z vyjádření svazu.

Start Lin Jü-tching a Chalífové na OH v Paříži provázely kontroverze. Dřívější zastřešující organizace amatérského boxu IBA totiž obě v roce 2023 diskvalifikovala v průběhu mistrovství světa na základě blíže nespecifikovaných testů s tím, že nesplňují kritéria potřebná ke startu mezi ženami. Na olympijských hrách ale podle regulí MOV startovat směly, neboť se obě narodily jako ženy, vyrostly jako ženy a po celou kariéru soutěžily pouze v ženských kategoriích.

World Boxing, jež bude organizovat i příští olympijský turnaj v roce 2028, se letos rozhodla zavést genetický screening pohlaví pomocí testů PCR, který rozhodne o zařazení boxerů a boxerek. Organizace tím chce zajistit bezpečné a spravedlivé soutěže pro muže i ženy.

Na rozdíl od Lin Jü-tching se Chalífová testu podrobit odmítla a proti nařízení World Boxing se odvolala k Arbitrážnímu soudu pro sport. Vzhledem k tomu, že projednávání případu u CAS nemá odkladný účinek, nezúčastní se MS ani Alžířanka.

