Nosková je v Indian Wells v osmifinále, Menšík bojoval i se zdravím a vypadl

Nosková si při čtvrté účasti na akci v kalifornské poušti vylepšila maximum. V polovině února v Dubaji české dvojce zápas s Cirsteaovou nevyšel a ve druhém kole proti ní uhrála jen pět gamů. Tentokrát hráčky bojovaly o postup dvě a půl hodiny.
Jedenadvacetiletá česká tenistka se ocitla ve třetím setu za stavu 5:3 dva míčky od vítězství, ale Rumunka podání udržela. O chvíli později už Nosková zápas uzavřela čistou hrou.
Česká tenistka nabídla soupeřce jediný brejkbol a poté, co ho Cirsteaová využila, už nezachránila první set. Sama si vypracovala celkem 12 brejkbolových šancí a proměnila tři.
O čtvrtfinále si Nosková zahraje buď proti nasazené čtyřce Američance Coco Gauffové, nebo Alexandře Ealaové z Filipín.
Její postup do osmifinále ještě zkusí napodobit Karolína Muchová v utkání s Chorvatkou Antonií Ružičovou a Kateřina Siniaková, která se střetne se světovou osmičkou Ruskou Mirrou Andrejevovou.
Na cestě za prvním titulem z Indian Wells pokračuje světová jednička Aryna Sabalenková. Běloruska vyřadila Rumunku Jaqueline Cristianovou po setech 6:4, 6:1.
Menšík pohlehl Davidovichovi popáté za sebou. Porazil ho jen jednou předloni v Dauhá. Další start čeká Menšíka na turnaji v Miami, kde bude obhajovat loňský senzační titul, který vybojoval po finálovém vítězství nad Srbem Novakem Djokovičem.
