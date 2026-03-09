Nosková je v Indian Wells v osmifinále, Menšík bojoval i se zdravím a vypadl

Tenistka Linda Nosková si na turnaji v Indian Wells zahraje poprvé osmifinále. Světová čtrnáctka zdolala Rumunku Soranu Cirsteaovou 6:7, 6:4, 6:4. Naopak Jakub Menšík prohrál ve 3. kole se španělským tenistou Alejandrem Davidovichem 2:6, 6:4, 2:6. Dvanáctý nasazený český hráč se v utkání potýkal s nevolností a v závěru prvního setu si vyžádal ošetření.

Linda Nosková v prvním kole Australian Open. | foto: Profimedia.cz

Nosková si při čtvrté účasti na akci v kalifornské poušti vylepšila maximum. V polovině února v Dubaji české dvojce zápas s Cirsteaovou nevyšel a ve druhém kole proti ní uhrála jen pět gamů. Tentokrát hráčky bojovaly o postup dvě a půl hodiny.

Jedenadvacetiletá česká tenistka se ocitla ve třetím setu za stavu 5:3 dva míčky od vítězství, ale Rumunka podání udržela. O chvíli později už Nosková zápas uzavřela čistou hrou.

Česká tenistka nabídla soupeřce jediný brejkbol a poté, co ho Cirsteaová využila, už nezachránila první set. Sama si vypracovala celkem 12 brejkbolových šancí a proměnila tři.

O čtvrtfinále si Nosková zahraje buď proti nasazené čtyřce Američance Coco Gauffové, nebo Alexandře Ealaové z Filipín.

Její postup do osmifinále ještě zkusí napodobit Karolína Muchová v utkání s Chorvatkou Antonií Ružičovou a Kateřina Siniaková, která se střetne se světovou osmičkou Ruskou Mirrou Andrejevovou.

Na cestě za prvním titulem z Indian Wells pokračuje světová jednička Aryna Sabalenková. Běloruska vyřadila Rumunku Jaqueline Cristianovou po setech 6:4, 6:1.

Menšík pohlehl Davidovichovi popáté za sebou. Porazil ho jen jednou předloni v Dauhá. Další start čeká Menšíka na turnaji v Miami, kde bude obhajovat loňský senzační titul, který vybojoval po finálovém vítězství nad Srbem Novakem Djokovičem.

Turnaj žen v Indian Wells

tvrdý povrch, dotace 18, 831 450 dolarů

Ženy:
Dvouhra - 3. kolo:
Nosková (14-ČR) - Cirsteaová (Rum.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:4

Muži:
Dvouhra - 3. kolo:
Davidovich (18-Šp.) - Menšík (12-ČR) 6:2, 4:6, 6:2

