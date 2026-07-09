9. července 2026 20:26
Emoce, šok i nevěřícné pohledy. Jak vypadala česká wimbledonská pohádka
Fantazie! Bezprecedentní moment! Historická událost českého tenisu! Velké množství expresivních výrazů je v tomhle případě oprávněné. V sobotním finále Wimbledonu proti sobě nastoupí Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Je to vůbec poprvé, co do grandslamového finále postoupily dvě Češky, navíc se jim to podařilo na nejslavnějším turnaji světa. Podívejte se, jak obě prožívaly své semifinálové výhry.
MS ve fotbale 2026
Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.
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