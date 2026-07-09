Emoce, šok i nevěřícné pohledy. Jak vypadala česká wimbledonská pohádka

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  20:26
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Karolína Muchová postupuje do finále Wimbledonu.

Karolína Muchová postupuje do finále Wimbledonu. | foto: Reuters

Karolína Muchová slaví postup do finále Wimbledonu.
Karolína Muchová postupuje do finále Wimbledonu.
Karolína Muchová zpracovává postup do finále Wimbledonu.
Karolína Muchová se raduje z postupu do finále Wimbledonu.
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Fantazie! Bezprecedentní moment! Historická událost českého tenisu! Velké množství expresivních výrazů je v tomhle případě oprávněné. V sobotním finále Wimbledonu proti sobě nastoupí Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Je to vůbec poprvé, co do grandslamového finále postoupily dvě Češky, navíc se jim to podařilo na nejslavnějším turnaji světa. Podívejte se, jak obě prožívaly své semifinálové výhry.

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