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Vonnová překvapuje, stihne návrat dříve? Nechybí na soupisce pro další sezonu

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  22:35aktualizováno  22:35
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Lindsey Vonnová na tiskové konferenci před olympijskými hrami.

Lindsey Vonnová na tiskové konferenci před olympijskými hrami. | foto: AP

Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.
Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.
Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.
Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.
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Lyžařská hvězda Lindsey Vonnová figuruje nečekaně na soupisce elitního týmu americké reprezentace pro nadcházející sezonu. Americký svaz nominaci zveřejnil na Instagramu a Vonnová, která má před sebou ještě dlouhou léčbu po těžkém zranění nohy z olympijských her, je překvapivě jedním ze 17 členů výběru. Sezona Světového poháru odstartuje na konci října tradičně v Söldenu.

Jednačtyřicetiletá Vonnová sama s brzkým návratem na svahy nepočítá. Už v dubnu odhadovala, že na případný comeback může dojít nejdříve v sezoně 2027/28.

Na začátku září oznámila, že by v listopadu měla podstoupit další operaci, při níž by jí lékaři odstranili z nohy kovové součástky a dojít by mělo i na rekonstrukci přetrženého předního zkříženého vazu.

„Doufám, že operaci budu moci podstoupit v listopadu, ale každopádně to bude někdy v zimě. A pak to bude trvat dalších devět měsíců, než se z toho plně zotavím, takže dál se zatím ani nedívám. Nevím, co přinese budoucnost,“ řekla Vonnová v září při návštěvě tenisového US Open.

Mezinárodní lyžařská federace FIS nicméně rovněž nechává pro vítězku 84 závodů Světového poháru dveře otevřené. Organizace nedávno oznámila, že Vonnová dostane pro start v SP divokou kartu, jakmile se rozhodne vrátit.

Vonnová se vážně zranila při pádu v olympijském sjezdu. Po těžkém karambolu jí dokonce kvůli komplikacím hrozila amputace, nohu se ale lékařům podařilo zachránit. Od té doby už absolvovala minimálně osm operací.

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