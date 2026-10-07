Jednačtyřicetiletá Vonnová sama s brzkým návratem na svahy nepočítá. Už v dubnu odhadovala, že na případný comeback může dojít nejdříve v sezoně 2027/28.
Na začátku září oznámila, že by v listopadu měla podstoupit další operaci, při níž by jí lékaři odstranili z nohy kovové součástky a dojít by mělo i na rekonstrukci přetrženého předního zkříženého vazu.
„Doufám, že operaci budu moci podstoupit v listopadu, ale každopádně to bude někdy v zimě. A pak to bude trvat dalších devět měsíců, než se z toho plně zotavím, takže dál se zatím ani nedívám. Nevím, co přinese budoucnost,“ řekla Vonnová v září při návštěvě tenisového US Open.
Mezinárodní lyžařská federace FIS nicméně rovněž nechává pro vítězku 84 závodů Světového poháru dveře otevřené. Organizace nedávno oznámila, že Vonnová dostane pro start v SP divokou kartu, jakmile se rozhodne vrátit.
Vonnová se vážně zranila při pádu v olympijském sjezdu. Po těžkém karambolu jí dokonce kvůli komplikacím hrozila amputace, nohu se ale lékařům podařilo zachránit. Od té doby už absolvovala minimálně osm operací.