„Nevzdávám se,“ napsala ve čtvrtek Vonnová na svůj Instagram.
Přidala video, jak dře v posilovně. Chvíli činka, poté dřepy, výpady.
„Makám co nejvíc, aby se to povedlo. Děkuji svému týmu a všem za neuvěřitelnou podporu. Věřím,“ dodala jednačtyřicetiletá lyžařská superstar. V pátečním tréninku vyrazí na trať s číslem 10 a fanoušci věří, že těžkou zkoušku zvládne.
Natržení křížového vazu si způsobila před týdnem při sjezdu ve švýcarské Crans Montaně. V husté mlze a sněžení nezvládla obtížný úsek tratě a po pádu se držela za koleno. Do cílového prostoru sice dojela po svých, ovšem často zastavovala a dolní končetinu kontrolovala.
Následně ji lékaři vrtulníkem přepravili do nemocnice, kde se podrobila dalším vyšetřením.
Na úterní tiskovce ujistila, že se svého olympijského snu nevzdává. „Stále žiju svůj sen – v jednačtyřiceti letech, a to mě činí šťastnou,“ řekla.
Vonnová má za sebou dvě olympijské účasti, poprvé na hrách startovala už ve Vancouveru 2010. Tehdy, v pětadvaceti letech, měla na kontě dvě celková vítězství Světového poháru a titul mistryně světa v super-G i sjezdu. Právě ve sjezdu se stala v Kanadě poprvé olympijskou vítězkou.
O hry v Soči 2014 přišla kvůli zranění pravého kolene, které ji připravilo o většinu sezony. Přestože v následujících letech její dominance ustávala, na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 ve třiatřiceti letech dokázala vybojovat bronzovou medaili ve sjezdu.
Poté kariéru ukončila, ale po pěti letech do lyžařského dění se aktivně vrátila. V prosinci a lednu vyhrála dva závody Světového poháru, což jí okamžitě katapultovalo mezi favoritky olympijského sjezdu. Ten je na programu už v neděli.