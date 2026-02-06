Nevzdávám se! Zraněná Vonnová ukázala, jak maká v posilovně

Vydrží zřejmě nejsledovanější koleno olympijských her? Už v 11:30 jde do prvního ostrého tréninku sjezdařka Lindsey Vonnová a ukáže, jak se vzpamatovává z týden starého pádu, kdy si v generálce na olympiádu natrhla křížový vaz v koleni.
Lindsey Vonnová při inspekci tratě před tréninkem na olympijský sjezd. (6. února 2026) | foto: Reuters

Lindsey Vonnová (vpravo) slaví olympijské zlato ve Vancouveru 2010.
Lindsey Vonnová na tiskové konferenci před olympijskými hrami.
„Nevzdávám se,“ napsala ve čtvrtek Vonnová na svůj Instagram.

Přidala video, jak dře v posilovně. Chvíli činka, poté dřepy, výpady.

„Makám co nejvíc, aby se to povedlo. Děkuji svému týmu a všem za neuvěřitelnou podporu. Věřím,“ dodala jednačtyřicetiletá lyžařská superstar. V pátečním tréninku vyrazí na trať s číslem 10 a fanoušci věří, že těžkou zkoušku zvládne.

Natržení křížového vazu si způsobila před týdnem při sjezdu ve švýcarské Crans Montaně. V husté mlze a sněžení nezvládla obtížný úsek tratě a po pádu se držela za koleno. Do cílového prostoru sice dojela po svých, ovšem často zastavovala a dolní končetinu kontrolovala.

Následně ji lékaři vrtulníkem přepravili do nemocnice, kde se podrobila dalším vyšetřením.

Lindsey Vonnová při inspekci tratě před tréninkem na olympijský sjezd. (6. února 2026)

Na úterní tiskovce ujistila, že se svého olympijského snu nevzdává. „Stále žiju svůj sen – v jednačtyřiceti letech, a to mě činí šťastnou,“ řekla.

Vonnová má za sebou dvě olympijské účasti, poprvé na hrách startovala už ve Vancouveru 2010. Tehdy, v pětadvaceti letech, měla na kontě dvě celková vítězství Světového poháru a titul mistryně světa v super-G i sjezdu. Právě ve sjezdu se stala v Kanadě poprvé olympijskou vítězkou.

O hry v Soči 2014 přišla kvůli zranění pravého kolene, které ji připravilo o většinu sezony. Přestože v následujících letech její dominance ustávala, na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 ve třiatřiceti letech dokázala vybojovat bronzovou medaili ve sjezdu.

Poté kariéru ukončila, ale po pěti letech do lyžařského dění se aktivně vrátila. V prosinci a lednu vyhrála dva závody Světového poháru, což jí okamžitě katapultovalo mezi favoritky olympijského sjezdu. Ten je na programu už v neděli.

