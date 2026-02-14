Sonnery-Cottet je francouzský špičkový ortoped a specialista na operace kolene. Pro server RMC Sport se rozpovídal právě o zranění 41leté legendy alpského lyžování.
„Cílem Vonnové je teď především zachovat nohu a být schopná chodit. Myslím, že o návratu k vrcholovému lyžování zatím vůbec nemůže být řeč,“ uvedl Sonnery-Cottet s tím, že Vonnová může mít s končetinou dlouhodobé potíže.
Na základě zmíněné fotky na Instagramu lékař odtušil, že se zlomeninu nohy, již Vonnová utrpěla při olympijském závodě minulou neděli, nepodařilo zatím zcela napravit. „Dokazuje to externí fixátor, který jí do nohy zavedli,“ vysvětlil Sonnery-Cottet.
„Prozatím jde jen o dočasné řešení. Je důležité pochopit, že její zranění je mimořádně vážné, bude jí způsobovat potíže minimálně po dobu několika měsíců a může jí dokonce zanechat celoživotní následky,“ varoval.
Podle chirurga Nicolase Baudriera fotografie z nemocnice ukazuje, že Vonnová utrpěla velmi vážné zranění. „Pravděpodobně došlo k tříštivé zlomenině. Mohlo také dojít k poškození kůže, nervů nebo svalů, což zvyšuje závažnost zranění,“ sdělil Baudrier.
Americká lyžařka už absolvovala několik operací. Na olympiádě se chtěla rozloučit s kariérou, do nedělního závodu nastoupila i přes to, že si týden před ním poranila vazy v koleni.
Později se nechala slyšet, že zranění kolene nemělo na její nedělní hrůzostrašný pád vliv. „Dělám pokroky, a i když jsou pomalé, vím, že budu v pořádku. Jsem vděčná všem úžasným zdravotníkům, přátelům a rodině, kteří stáli při mně, a také za krásnou vlnu lásky a podpory od lidí z celého světa,“ uvedla olympijský vítězka z Vancouveru.